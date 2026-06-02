Marc Cucurella'nın 'ayrılmaya hazır olduğu' haberi Chelsea'yi sarsarken, Barcelona ve Real Madrid teklif yapmayı değerlendiriyor

Haberlere göre, Chelsea'nin yaz transfer planları Cucurella'nın geleceğine dair belirsizlik nedeniyle karmaşık bir hal aldı. Batı Londra'daki hayatına zorlu bir başlangıçtan sonra, İspanya milli takım oyuncusu Blues için önemli bir isim ve takımın en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.

Geçtiğimiz yılki performansı ve Euro 2024'teki güçlü performansı, İspanya'nın en büyük iki kulübünün ilgisini çekti. The Athletic, savunma oyuncusunun bu yaz "ayrılmaya istekli" olduğunu bildirirken, Barcelona ve Real Madrid'in sol bek kadrolarını güçlendirmek için potansiyel transferleri değerlendirdiği iddia ediliyor. Barcelona'nın ilgisi, eski La Masia mezununun olası dönüşüne odaklanırken, Madrid'in savunma hedeflerini değerlendirmeye devam ederken alternatif seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor.