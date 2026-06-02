Getty Images Sport
Çeviri:
Marc Cucurella'nın 'ayrılmaya hazır olduğu' haberi Chelsea'yi sarsarken, Barcelona ve Real Madrid teklif yapmayı değerlendiriyor
İspanyol rakipler, Chelsea'nin savunma oyuncusuna olan ilgilerini artırıyor
Haberlere göre, Chelsea'nin yaz transfer planları Cucurella'nın geleceğine dair belirsizlik nedeniyle karmaşık bir hal aldı. Batı Londra'daki hayatına zorlu bir başlangıçtan sonra, İspanya milli takım oyuncusu Blues için önemli bir isim ve takımın en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.
Geçtiğimiz yılki performansı ve Euro 2024'teki güçlü performansı, İspanya'nın en büyük iki kulübünün ilgisini çekti. The Athletic, savunma oyuncusunun bu yaz "ayrılmaya istekli" olduğunu bildirirken, Barcelona ve Real Madrid'in sol bek kadrolarını güçlendirmek için potansiyel transferleri değerlendirdiği iddia ediliyor. Barcelona'nın ilgisi, eski La Masia mezununun olası dönüşüne odaklanırken, Madrid'in savunma hedeflerini değerlendirmeye devam ederken alternatif seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor.
- AFP
İspanya'ya olası bir dönüş
Haberlere göre Barça, bu defans oyuncusunu Alejandro Balde’ye rakip olacak bir aday olarak görüyor. Oyuncunun İspanyol futbolunda başka bir kulüpte kendine yer edinmeden önce kulübün altyapısından yetişmiş olması nedeniyle, Camp Nou’ya dönüşü de kariyer gelişimiyle ilişkilendiriliyor. Real Madrid’in de durumu takip ettiği düşünülüyor. Kulübün alternatif hedefleri değerlendirmeye devam ettiği ve Cucurella’nın çok yönlülüğü ile enerjisini cazip özellikler olarak gördüğü bildiriliyor.
Sadece Barça ve Real Madrid değil, bir başka İspanyol kulübü olan Atlético Madrid'in de sol bek oyuncuyu transfer etmekle çok ilgilendiği bildiriliyor. Los Rojiblancos, sportif direktör Mateu Alemany aracılığıyla, Cucurella'nın olası transferi konusunda kulüple temasa bile geçti. Ayrıca, Atlético, yeni oyuncuları kadrosuna katmak için önce mevcut oyuncularını satmak zorunda olmadığı için, yakın gelecekte bu oyuncuyu kadrosuna katma olasılığı en yüksek takım olarak görülüyor.
Chelsea, kilit bir oyuncuyla ilgili zor bir karar vermek zorunda
Cucurella'nın yeniden parlaması, onun değerine ilişkin algıları önemli ölçüde değiştirdi. Brighton'dan transfer olduktan sonra yoğun eleştirilere maruz kalan oyuncu, artık güvenilir bir ilk 11 oyuncusu ve Chelsea taraftarları arasında sevilen bir isim haline geldi.
Bu gelişme, kaçınılmaz olarak dışarıdan gelen ilgiyi de artırdı. Barcelona'nın oyuncuyla uzun süredir devam eden bağı, hikayeye başka bir boyut katarken, Real Madrid'in ilgisi ise son 12 ayda performansının ne kadar takdir edildiğini ortaya koyuyor.
Chelsea'nin onu savunma yapısının önemli bir parçası olarak gördüğü anlaşılıyor. Teknik yeteneği ve top hakimiyeti, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde başarılı olması beklenen oyuncu profiline uyuyor.
- Getty Images Sport
Transfer piyasasındaki gelişmeler Chelsea'nin yaz dönemini şekillendirebilir
Asıl soru, İspanya'dan gelen ilginin resmi tekliflere dönüşüp dönüşmeyeceği. Barcelona, bir anlaşma peşine düşmeden önce mali kısıtlamaları çözmek zorunda kalabilir; Real Madrid'in planları ise diğer savunma oyuncularına yönelik transferlerin sonucuna bağlı olabilir.
Chelsea'nin oyuncunun ayrılmasını istemesi olası görünmüyor ve görüşmeler başlarsa, özellikle de oyuncu İspanya formasıyla Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergilerse, kulübün yüksek bir transfer ücreti talep etmesi bekleniyor. Ancak, mali hususlar önemini koruduğu için, yaz transfer dönemi ilerledikçe yapılacak herhangi bir önemli teklif, kulübün kararlılığını sınayabilir.