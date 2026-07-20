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Marc Cucurella, İspanya’nın kahramanı Luis de la Fuente’nin Dünya Kupası öncesi verdiği sözü tutması üzerine, onun yüzünün dövmesini yaptıracağını doğruladı
Derisine kazınmış bir söz
İspanya’nın turnuvadaki serüveni başlamadan önce Cucurella, Cadena COPE’de şampiyonluk kazanmaları halinde yapacağı kişisel fedakarlığı açıkça belirtmiş ve şöyle demişti: “Dünya Kupası’nı kazanırsak, Luis de la Fuente’nin yüzünün dövmesini yaptıracağım.”
Pazar günü İspanya’nın Arjantin’i 1-0 mağlup ettiği maçın son düdüğünün çalmasının ardından, boynuna şampiyonluk madalyasını takan Real Madrid’in yeni savunma oyuncusu, hemen sosyal medyaya başvurarak bu işi yapacak dövme sanatçısını aramaya başladı ve şu mesajı paylaştı: “Aranızda dövme sanatçısı var mı?”
- AFP
Dövme yerini seçme ikilemi
Sözünü tutma kararlılığına rağmen, İspanyol bek oyuncusu dövme yaptırma konusunda hâlâ bazı pratik kaygıları olduğunu itiraf etti.
"Henüz bilmiyorum. Nereye yaptıracağımı düşünmem gerekiyor," dedi Cucurella, Marca'ya karışık bölgede verdiği demeçte. "İnsanlar bana soracak, bu yüzden mutlaka göze çarpan bir yerde olması gerekmez, ama neyse. Sanırım önümüzde uzun bir yol var, umarım bana fikirler verirler, ben de düşünürüm ve sonra yaptırırım."
De la Fuente de Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından yapılan kutlamalar sırasında bu konuya değindi. Oyuncularını bu tür estetik çılgınlıklardan vazgeçirmeye çalışmak bir yana, teknik direktör dürüstlüğün ve sözünü tutmanın önemini vurgulayarak şöyle dedi: "Onlara zaten yanıldıklarını söyledim. Ve bir söz verdiyseniz, onu tutmak zorundasınız. Ben de o kadar çirkin değilim."
Küresel başarıyla eleştirilerin üstesinden gelmek
Dövme anekdotunun ötesinde, Cucurella bu saf sevinç anını, zirveye uzanan yolculuğunu ve aşması gereken engelleri düşünmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. “Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Sonuçta, bu noktaya gelmek kolay değil. Kariyerimiz boyunca, özellikle ergenlik dönemimizde ve gençken, işler zorlaşır ve kararlar almak zorunda kalırsınız. Bazen insanlar size yeterince iyi olmadığınızı ya da asla başaramayacağınızı söyler,” diye itiraf etti sol bek. “Bana bu tür şeyler söyleyen herkese, zaman ayırıp tavsiyelerde bulundukları için teşekkür ediyorum; aynı şekilde bana yardım eden herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. İnatçı davrandık, asla pes etmedik ve bugün burada olmanın ödülünü alıyoruz.”
- Getty Images Sport
İspanya milli takımı için unutulmaz bir yaz
Neredeyse iki ay boyunca birlikte yaşamak, oyuncular arasında kopmaz bir bağ oluşturdu; Cucurella, Arjantin karşısında elde ettikleri nihai başarının anahtarının bu olduğunu vurguluyor.
"Bu yaz bizim için kolay geçmedi ve çok mutluyum... Uzun bir yolculuktu; uzun süredir birlikteyiz ve artık kutlama zamanı geldi. Buraya bir hedefle geldik, antrenman kampında neredeyse 50 gün geçirdik ve şimdi kutlama, bir arada olma ve anıları yad etme zamanı," dedi.
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