Marc Cucurella, İspanya’nın kahramanı Luis de la Fuente’nin Dünya Kupası öncesi verdiği sözü tutması üzerine, onun yüzünün dövmesini yaptıracağını doğruladı

Sözünü tutma kararlılığına rağmen, İspanyol bek oyuncusu dövme yaptırma konusunda hâlâ bazı pratik kaygıları olduğunu itiraf etti.

"Henüz bilmiyorum. Nereye yaptıracağımı düşünmem gerekiyor," dedi Cucurella, Marca'ya karışık bölgede verdiği demeçte. "İnsanlar bana soracak, bu yüzden mutlaka göze çarpan bir yerde olması gerekmez, ama neyse. Sanırım önümüzde uzun bir yol var, umarım bana fikirler verirler, ben de düşünürüm ve sonra yaptırırım."

De la Fuente de Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından yapılan kutlamalar sırasında bu konuya değindi. Oyuncularını bu tür estetik çılgınlıklardan vazgeçirmeye çalışmak bir yana, teknik direktör dürüstlüğün ve sözünü tutmanın önemini vurgulayarak şöyle dedi: "Onlara zaten yanıldıklarını söyledim. Ve bir söz verdiyseniz, onu tutmak zorundasınız. Ben de o kadar çirkin değilim."