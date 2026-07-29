Tasarımda, arka planda turnuva logosu yer alırken De la Fuente Dünya Kupası kupasını tutarken tasvir ediliyor. Ganga, dünyanın en tanınmış dövme sanatçılarından biri ve LeBron James ile Carlos Alcaraz gibi spor yıldızlarıyla çalıştı. Dövme, Cucurella'nın başlangıçta onu gizleyebileceği yönünde şaka yapmasına rağmen, açıkça görülebilen bir bölgede yer alıyor. Eserdeki detay seviyesi olağanüstü; teknik direktörün ikonik altın kupayı kaldırdığı andaki duyguyu yansıtıyor.

Böylesine kalıcı bir jest, genç takımlardan A milli takım yapısına inanılmaz bir başarıyla geçiş yapan De la Fuente'ye kadronun duyduğu büyük saygıyı ortaya koyuyor.