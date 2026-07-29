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Marc Cucurella, İspanya kahramanının Dünya Kupası sözünü tutmasının ardından Luis de la Fuente dövmesini gösterdi
Küresel zaferin ardından tutulan bir söz
Cucurella, Instagram'da verdiği sözü tuttuğunu açıkladı ve ünlü dövme sanatçısı Ganga ile birlikte tamamlanan çalışmanın fotoğraflarını paylaştı. İspanya milli takımının teknik direktörünü vücuduna dövme yaptırdı.
Bu, İspanya milli takımını finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ettikleri dramatik zaferin ardından uluslararası futbolun zirvesine geri taşıyan adama yapılmış çarpıcı bir saygı duruşu. Zaferin ardından Cucurella, verdiği sözü yerine getireceğini hemen doğrulamış, hatta taraftarlardan dövmenin nereye yapılması gerektiğine dair öneri bile istemişti. Şimdi bunu da yaptı. Sol bek, X paylaşımına kısaca şu notu düştü: "Söz tutuldu."
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Saygının ardındaki sanat
Tasarımda, arka planda turnuva logosu yer alırken De la Fuente Dünya Kupası kupasını tutarken tasvir ediliyor. Ganga, dünyanın en tanınmış dövme sanatçılarından biri ve LeBron James ile Carlos Alcaraz gibi spor yıldızlarıyla çalıştı. Dövme, Cucurella'nın başlangıçta onu gizleyebileceği yönünde şaka yapmasına rağmen, açıkça görülebilen bir bölgede yer alıyor. Eserdeki detay seviyesi olağanüstü; teknik direktörün ikonik altın kupayı kaldırdığı andaki duyguyu yansıtıyor.
Böylesine kalıcı bir jest, genç takımlardan A milli takım yapısına inanılmaz bir başarıyla geçiş yapan De la Fuente'ye kadronun duyduğu büyük saygıyı ortaya koyuyor.
Cucurella'nın zirveye meteorit gibi yükselişi
Cucurella, turnuva boyunca İspanya'nın öne çıkan isimlerinden biri oldu ve Luis de la Fuente'nin ekibinin ülkenin ikinci Dünya Kupası'nı kazanmasında kilit rol oynadı. Gösterdiği performans, Chelsea'den Madrid'e yüksek profilli transferini de içeren dikkat çekici bir yaz dönemini taçlandırdı.
Son birkaç yıldaki yolculuğu kelimenin tam anlamıyla olağanüstüydü; La Liga'da gelecek vadeden bir yetenekten Premier League'de sivrilen bir isme, oradan da Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kazanan bir oyuncuya dönüştü. Madrid'e geçiş çoğu zaman büyük baskı getirir, ancak Cucurella Dünya Kupası sırasında gözlerin üzerindeki baskısını rahatlıkla yönetti.
- Getty Images Sport
Torres, Cucurella'nın izinden gitmemeye karar verdi
Ancak her Dünya Kupası vaadi yerine getirilmedi. Finalin kahramanı Ferran Torres, İspanya dünya şampiyonu olursa saçlarını kazıtacağına söz vermişti, ancak o günden bu yana bu fikri gülerek geçiştirdi. Takımın Kraliyet Sarayı'ndaki kabulü sırasında Prenses Leonor, bunu gerçekten yapmayı planlayıp planlamadığını bile sordu, Torres ise sadece gülümseyip, "Hayır, hayır" yanıtını verdi.
Ancak Cucurella, başından beri ciddi olduğunu kanıtladı. De la Fuente'nin finalden sonra şaka yollu söylediği gibi, "Bir şey söylediğinde, sözünü tutmalısın."
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