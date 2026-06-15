Getty Images Sport
Çeviri:
Marc Cucurella, Chelsea'den Real Madrid'e 52 milyon sterlinlik transferini tamamladı; göreve geri dönen teknik direktör Jose Mourinho ise ilk büyük transferini gerçekleştirdi
"Özel Adam" iz bırakıyor
Mourinho, göreve döndükten sonra 27 yaşındaki sol bek oyuncusunu öncelikli hedefi haline getirerek Real Madrid kadrosunu yeniden şekillendirmekte hiç vakit kaybetmedi. Bu transfer, iki sezon boyunca önemli bir kupa kazanamayan İspanyol devinin yeniden yapılanma niyetini ortaya koyarken, “Özel Adam”a yeni görünümdeki savunmasını sağlamlaştırması için kendini kanıtlamış bir uluslararası oyuncuyu kazandırıyor.
Guardian'a göre, anlaşmanın ilk bedeli 60 milyon avro (52 milyon sterlin/70 milyon dolar) olup, bu rakam, başlangıçta Chelsea taraftarlarının kalbini kazanmakta zorlanan, ancak daha sonra kulübün son dönemdeki Avrupa ve dünya çapındaki başarılarında kilit bir rol oynayan bir oyuncu için önemli bir yatırımdır.
- Getty Images
Cucurella uzun vadeli sözleşme imzaladı
Madrid, bu defans oyuncusunu kadrosuna katmak için hızlı hareket etti ve İspanya milli takım oyuncusunun kendisini uzun vadede Bernabéu'da tutacak bir sözleşme imzaladığını doğruladı. Kulüp, yaptığı resmi açıklamadaşunları duyurdu: "Real Madrid CF ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda bir anlaşmaya vardı. Oyuncu, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüze bağlı olacak."
2024 Avrupa Şampiyonası şampiyonu olan oyuncu, şu anda Dünya Kupası'nda İspanya milli takımıyla birlikte bulunuyor ve turnuvanın bitiminden hemen sonra yeni takım arkadaşlarına katılacak. Onun ayrılışı, yeni yönetim altında yeni bir döneme hazırlanan Chelsea'nin savunma hattı için bir dönemin sonunu işaret ediyor.
Chelsea, bir dünya şampiyonuna veda ediyor
The Blues, defans oyuncusuna teşekkür mesajıyla ayrılışını doğruladı. Kulüp, resmi açıklamasında şunları duyurdu: "Marc Cucurella, İspanya La Liga ekibi Real Madrid'e kalıcı transferini tamamladı. Cucurella, 2022 yazında Brighton & Hove Albion'dan Chelsea'ye katılmış ve geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer almıştı."
Kulüp ayrıca, Cucurella'nın kulüpte geçirdiği süre boyunca uluslararası alanda elde ettiği başarıları da vurgulayarak şunları ekledi: "Cucurella'nın Stamford Bridge'de kaldığı süre boyunca, 27 yaşındaki savunma oyuncusu düzenli olarak İspanya milli takımında forma giydi ve 2024'te UEFA Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Chelsea FC'deki herkes, Marc'a kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çaba ve son dönemdeki başarılarımızda oynadığı rol için teşekkür etmek istiyor. Kariyerinin yeni aşamasına başlarken kendisine başarılar diliyoruz."
Saha içindeki başarılarına rağmen, oyuncu ile kulüp yönetimi arasındaki ilişkilerin bu yılın başlarında bozulduğu bildirildi. Cucurella, kulübün gidişatını kamuoyuna açık bir şekilde eleştirmiş ve Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmelerinin ardından takımın "deneyimsizliği" nedeniyle ağır bir bedel ödediğini öne sürmüştü. Ayrıca Enzo Maresca ile yolların ayrılması kararından duyduğu hayal kırıklığını da dile getirmişti. Dahası, savunma oyuncusu çocukluk kulübü Barcelona'ya geri dönmenin "reddedilmesi zor" bir teklif olacağını açıkça itiraf etmişti.
- AFP
Mourinho'nun Bernabéu devrimi başlıyor
Mourinho'nun Madrid kadrosunu yeniden yapılandırma hedefiyle, Cucurella'nın transferinin büyük çaplı bir transfer hamlesinin sadece başlangıcı olması bekleniyor. Kulüp, hem ulusal ligde hem de Avrupa'da hakimiyetini geri kazanmak amacıyla Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Bernardo Silva gibi birçok önemli ismin adıyla sıkı sıkıya anılıyor.
Chelsea için ise bu satış, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun yerine bir oyuncu bulmaya çalıştığı bir dönemde kulübün kasasına önemli bir katkı sağlıyor. Kulüpteki bazı kişiler, Cucurella'nın performansının Noel döneminden sonra düştüğünü düşünse de, oyuncunun İspanya'nın başkentine transfer olması, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde hala kendisine büyük talep olduğunu kanıtlıyor.