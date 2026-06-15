Marc Cucurella, Chelsea'den Real Madrid'e 52 milyon sterlinlik transferini tamamladı; göreve geri dönen teknik direktör Jose Mourinho ise ilk büyük transferini gerçekleştirdi

Mourinho, göreve döndükten sonra 27 yaşındaki sol bek oyuncusunu öncelikli hedefi haline getirerek Real Madrid kadrosunu yeniden şekillendirmekte hiç vakit kaybetmedi. Bu transfer, iki sezon boyunca önemli bir kupa kazanamayan İspanyol devinin yeniden yapılanma niyetini ortaya koyarken, “Özel Adam”a yeni görünümdeki savunmasını sağlamlaştırması için kendini kanıtlamış bir uluslararası oyuncuyu kazandırıyor.

Guardian'a göre, anlaşmanın ilk bedeli 60 milyon avro (52 milyon sterlin/70 milyon dolar) olup, bu rakam, başlangıçta Chelsea taraftarlarının kalbini kazanmakta zorlanan, ancak daha sonra kulübün son dönemdeki Avrupa ve dünya çapındaki başarılarında kilit bir rol oynayan bir oyuncu için önemli bir yatırımdır.