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Marc Cucurella, 10 kişi kalan Real Madrid'in Villarreal'i yendiği maçta Vinicius Jr'ın kırmızı kart tartışmasına kendi saçını da dahil ederek hakemi öfkeyle uyardı
Tartışmalı kırmızı kart tansiyonu yükseltti
Cucurella, Vinicius'un Nathan Saliba'nın saçını çektiği için doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçın hakemlerine öfkesini kustu. 72. dakikadaki kırmızı kart, ev sahibi ekibin ikinci golü iptal edilirken saha kenarında kaosa yol açtı ve Jose Mourinho'nun çılgınca sevincini yarıda kesti. On kişi kalmasına rağmen Yan Diomande'nin dokuz dakika önce soğukkanlı bir vuruşla attığı gol, İspanyol devine üç puanı kazandırmaya yetti.
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İspanyol, yardımcısına öfkesini kustu
Takım arkadaşına karşı verilen hakem kararlarını sert bulan Cucurella, parmağını sallayarak sert bir uyarıda bulunmak için doğrudan taç çizgisindeki yardımcı hakem Francisco Garcia'nın yanına yürüdü. Olay büyümeden sol beki sakinleştirmek için Madrid'den takım arkadaşı Bernardo Silva ve kulüp delegesi Chendo bile araya girmek zorunda kaldı.
DAZN kameraları, İspanyol oyuncunun hakeme bağırdığı hararetli tartışmayı kaydetti: “Umarım... Umarım biri saçımın tek teline dokunursa onu oyundan atarsın. Git VAR'a bak.”
Çekişmeli mücadele kritik puanları getirdi
Sayısal üstünlüğünü değerlendiren konuk ekip, son bölüm boyunca daha fazla oyuncuyla hücuma çıkıp ev sahibini kendi yarı sahasına hapsetti. Thibaut Courtois, Carlos Romero ve Gerard Moreno’nun tehlikeli şutlarını kurtararak maçın son anlarında kritik müdahalelerde bulundu. Savunmadaki bu direnç sayesinde konuk ekibin tek farklı üstünlüğü korundu ve gergin karşılaşma, son dakikalarda art arda çıkan kartlarla sona erdi.
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İspanyol devlerini Avrupa sınavı bekliyor
Madrid şimdi Avrupa kupası maçlarına odaklanıyor. 14 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanına çıkacak. Mourinho'nun ekibi ardından pazar günü Sevilla'yı ağırlamak için Santiago Bernabeu'ya dönecek ve ligdeki çıkışını sürdürmeye çalışacak. La Liga'da kilit forvetinden yoksun kalması, yoğun maç takvimi boyunca kadronun hücum derinliğini sınayacak.
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