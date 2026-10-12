24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084354607.jpgAlterphotos
Adhe Makayasa
Çeviri:

Marc Cucurella, 10 kişi kalan Real Madrid'in Villarreal'i yendiği maçta Vinicius Jr'ın kırmızı kart tartışmasına kendi saçını da dahil ederek hakemi öfkeyle uyardı

M. Cucurella
Vinicius Junior
N. Saliba
Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga

Real Madrid'in Villarreal karşısındaki kıl payı galibiyeti, Vinicius Junior'ın kırmızı kart gördüğü ve Marc Cucurella'nın hakem ekibine çok sert sözlerle yüklendiği bir çılgınlık anının gölgesinde kaldı. Brezilyalı forvet, VAR müdahalesinin ardından oyundan atıldı. Bu karar takım arkadaşlarının öfkeli tepkisine yol açarken Santiago Bernabeu'daki atmosfer son derece gergin bir hâl aldı.

  • Tartışmalı kırmızı kart tansiyonu yükseltti

    Cucurella, Vinicius'un Nathan Saliba'nın saçını çektiği için doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçın hakemlerine öfkesini kustu. 72. dakikadaki kırmızı kart, ev sahibi ekibin ikinci golü iptal edilirken saha kenarında kaosa yol açtı ve Jose Mourinho'nun çılgınca sevincini yarıda kesti. On kişi kalmasına rağmen Yan Diomande'nin dokuz dakika önce soğukkanlı bir vuruşla attığı gol, İspanyol devine üç puanı kazandırmaya yetti.


  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    İspanyol, yardımcısına öfkesini kustu

    Takım arkadaşına karşı verilen hakem kararlarını sert bulan Cucurella, parmağını sallayarak sert bir uyarıda bulunmak için doğrudan taç çizgisindeki yardımcı hakem Francisco Garcia'nın yanına yürüdü. Olay büyümeden sol beki sakinleştirmek için Madrid'den takım arkadaşı Bernardo Silva ve kulüp delegesi Chendo bile araya girmek zorunda kaldı.

    DAZN kameraları, İspanyol oyuncunun hakeme bağırdığı hararetli tartışmayı kaydetti: “Umarım... Umarım biri saçımın tek teline dokunursa onu oyundan atarsın. Git VAR'a bak.”

  • Çekişmeli mücadele kritik puanları getirdi

    Sayısal üstünlüğünü değerlendiren konuk ekip, son bölüm boyunca daha fazla oyuncuyla hücuma çıkıp ev sahibini kendi yarı sahasına hapsetti. Thibaut Courtois, Carlos Romero ve Gerard Moreno’nun tehlikeli şutlarını kurtararak maçın son anlarında kritik müdahalelerde bulundu. Savunmadaki bu direnç sayesinde konuk ekibin tek farklı üstünlüğü korundu ve gergin karşılaşma, son dakikalarda art arda çıkan kartlarla sona erdi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1084429112.jpgPressinphoto

    İspanyol devlerini Avrupa sınavı bekliyor

    Madrid şimdi Avrupa kupası maçlarına odaklanıyor. 14 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanına çıkacak. Mourinho'nun ekibi ardından pazar günü Sevilla'yı ağırlamak için Santiago Bernabeu'ya dönecek ve ligdeki çıkışını sürdürmeye çalışacak. La Liga'da kilit forvetinden yoksun kalması, yoğun maç takvimi boyunca kadronun hücum derinliğini sınayacak.

Şampiyonlar Ligi
Villarreal crest
Villarreal
VIL
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Şampiyonlar Ligi
Roma crest
Roma
ROM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA