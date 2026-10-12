Cucurella, Vinicius'un Nathan Saliba'nın saçını çektiği için doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçın hakemlerine öfkesini kustu. 72. dakikadaki kırmızı kart, ev sahibi ekibin ikinci golü iptal edilirken saha kenarında kaosa yol açtı ve Jose Mourinho'nun çılgınca sevincini yarıda kesti. On kişi kalmasına rağmen Yan Diomande'nin dokuz dakika önce soğukkanlı bir vuruşla attığı gol, İspanyol devine üç puanı kazandırmaya yetti.



