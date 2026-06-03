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Marc-André ter Stegen'in bir sonraki takımı hangisi olacak? Barcelona kalecisi, Girona'daki kiralık döneminin ardından İspanya'dan ayrılmaya çok yakın
Barcelona, tecrübeli kalecisini takımdan göndermeye hazırlanıyor
Girona'daki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından Ter Stegen, Barcelona'ya geri döndü; ancak İspanya'daki günleri sona ermek üzere gibi görünüyor.
Diario Sport'un haberlerine göre, La Liga şampiyonu, 34 yaşındaki oyuncunun artık gelecek planlarında yer almadığını açıkça belirtti. Teknik direktör Hansi Flick, sezonun ilk yarısında etkileyici bir performans sergileyen Joan Garcia'yı tercih etti. Ter Stegen, Temmuz 2014'te Borussia Mönchengladbach'tan transfer olmuştu ve 423 maça çıkarak kulübün kaptanlığını da üstlendi.
Şimdi Barcelona, maaş bütçesinde önemli bir yer açmak için oyuncunun kalıcı olarak ayrılmasını sağlamak istiyor ve böylece başarılarla dolu bir dönemi sonlandırıyor.
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Girona'ya kiralanmasının trajik sonu
Ocak ayında kiralık olarak transfer edilen kalecinin Girona'daki kısa süreli macerası, sadece iki maça çıkabildikten sonra tam bir felaketle sonuçlandı. Ciddi bir hamstring sakatlığı, sezonunu erken bitirerek Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü ve Girona'nın küme düşmesine katkıda bulundu. Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann bu büyük darbeye şu sözlerle tepki gösterdi: "Ter Stegen'in durumu trajik; sıra ondaydı."
Girona'daki eski teknik direktörü Michel de bu derin hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Marc'ın durumu çok üzücü. Durum çok karmaşık. Buraya gelmesi imkansız gibi görünüyordu ve biz de ondan sadece iki hafta boyunca keyif alabildik."
Ter Stegen, 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin resmi olarak sona ermesinin ardından kritik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya.
Ajax, olası bir hedef olarak öne çıkıyor
Hollanda'dan bir umut ışığı hızla ortaya çıktı; Ajax'ın oyuncuyu kadrosuna katmak için somut bir ilgi gösterdiği bildiriliyor. Amsterdam'ın dev kulübü kısa süre önce Michel'i teknik direktör olarak atadı ve Michel, eski oyuncusuyla yeniden bir araya gelmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ter Stegen, Barcelona formasıyla yedi lig şampiyonluğu, altı Copa del Rey kupası ve 2015'teki Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere toplam 20 büyük kupa kazanmış, muazzam bir başarı geçmişine sahip.
Michel, bu engin deneyimi mükemmel bir uyum olarak görüyor. Ancak Ajax, seçeneklerini açık tutuyor, Yann Sommer ve Mark Flekken gibi alternatif hedefleri aktif olarak takip ederken, Dani Ceballos'a da ilgi gösteriyor.
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Alman yıldızın bundan sonraki adımları ne olacak?
Ter Stegen artık yakın geleceği konusunda kesin bir karar vermek zorunda. Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olsa da, kalması durumunda bu sezonun büyük bir kısmını yedek kulübesinde geçireceği neredeyse kesin. Michel’in kendisine önemli bir rol teklif etmesiyle, piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirlenen tecrübeli kalecinin önümüzdeki haftalarda İspanya’dan ayrılmak üzere görüşmelere girmesi ve sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce Amsterdam’da yeni bir maceraya atılması bekleniyor.