Ocak ayında kiralık olarak transfer edilen kalecinin Girona'daki kısa süreli macerası, sadece iki maça çıkabildikten sonra tam bir felaketle sonuçlandı. Ciddi bir hamstring sakatlığı, sezonunu erken bitirerek Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü ve Girona'nın küme düşmesine katkıda bulundu. Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann bu büyük darbeye şu sözlerle tepki gösterdi: "Ter Stegen'in durumu trajik; sıra ondaydı."

Girona'daki eski teknik direktörü Michel de bu derin hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Marc'ın durumu çok üzücü. Durum çok karmaşık. Buraya gelmesi imkansız gibi görünüyordu ve biz de ondan sadece iki hafta boyunca keyif alabildik."

Ter Stegen, 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin resmi olarak sona ermesinin ardından kritik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya.