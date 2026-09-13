Golün güzelliği teknik boyutta kalmadı, manevi boyutu da kapsadı. Ahmed Hamza, golü kendi tarzıyla kutladıktan sonra A takımın yıldızı Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'e bir destek mesajı iletmeye özen gösterdi.
Neves, dün cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Hilal'in Teavun'u 6-0 mağlup ettiği maçta zor bir durumla karşılaşmıştı.
Maçta üzücü bir davranış yaşandı; Teavun taraftarlarından bazıları, Portekizli arkadaşı Ruben Neves'i kışkırtmaya çalışmak amacıyla, geçen yıl acı bir kazada hayatını kaybeden eski Liverpool oyuncusu merhum Diogo Jota'nın adını tezahürat halinde söyledi.
Ahmed Hamza, kutlaması aracılığıyla A takımın yıldızını teselli etmeye ve onunla dayanışma göstermeye özen gösterdi. Böylece gol, ister sahanın içinde ister dışında olsun, seçkinler ligi Joy Ligi'nin en güzel gollerinden biri olarak kaldı.