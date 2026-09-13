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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

Çeviri:

Maradona'yı andıran gol, Neves'in mesajı ve Inzaghi'nin intikamı: Hilal'den Roshn Elit Ligi'nde ikonik zafer

FEATURES
Al Hilal U21 - Neom U21
Al Hilal U21
Neom U21
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal - Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Şampiyonlar Ligi 1
S. Inzaghi
R. Neves
Suudi Arabistan
Katar
İtalya
Portekiz

Küçük "lider"lerin büyükleri örnek alması

Hilal takımı, Joy Elit Ligi'nde (21 Yaş Altı Suudi Ligi) rakibi Neom karşısında pek çok istisnai ana sahne olan bir maçta ikonik bir galibiyet elde etti.

Hilal 21 Yaş Altı takımı, Joy Elit Ligi'nin dördüncü haftasında bugün pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kendi sahasında oynanan ve iki takımı bir araya getiren maçta rakibi Neom'u 4-0 mağlup etti.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    İnzaghi'nin intikamı

    Böylece Hilal'in gençleri, geçtiğimiz Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Neom karşısında beklenmedik bir yenilgi alan A takımın öcünü almış oldu.

    Bu yenilgi, A takımın Roshn Ligi'nin bu sezonundaki ilk yenilgisi olurken, genel olarak da müsabakada iki sezon önce başlayan 47 maçlık ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile geçen 39 maçlık mağlubiyetsiz serinin ardından gelen ilk yenilgiydi.

    Bu yenilgi nedeniyle, Hilal kulübü yönetiminin spor direktörü Richard Hughes önderliğinde, önümüzdeki Aralık ayında başlayacak Asya Uluslar Kupası öncesinde Inzaghi'yi görevinden alma seçeneğini düşündüğüne dair bazı haberler ortaya çıktı.

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  • Maradona tarzı gol

    Karşılaşmaya Tunuslu forvet Louey El Abidi'nin performansı damga vurdu; oyuncu maçın 10 ve 45. dakikalarında Hilal'in ikinci ve üçüncü gollerini kaydetti. İlk golü Ahmed bin Humeyd, dördüncü golü ise Ahmed Hamza attı.

    Dördüncü gol Maradonavariydi; Ahmed Hamza, orta sahadan yaptığı muhteşem bir çıkışın ardından birden fazla oyuncuyu çalımlayarak Neom savunmasını aşmayı başardı ve topu ağlara gönderdi.

  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nevez'e mesaj

    Golün güzelliği teknik boyutta kalmadı, manevi boyutu da kapsadı. Ahmed Hamza, golü kendi tarzıyla kutladıktan sonra A takımın yıldızı Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'e bir destek mesajı iletmeye özen gösterdi.

    Neves, dün cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Hilal'in Teavun'u 6-0 mağlup ettiği maçta zor bir durumla karşılaşmıştı.

    Maçta üzücü bir davranış yaşandı; Teavun taraftarlarından bazıları, Portekizli arkadaşı Ruben Neves'i kışkırtmaya çalışmak amacıyla, geçen yıl acı bir kazada hayatını kaybeden eski Liverpool oyuncusu merhum Diogo Jota'nın adını tezahürat halinde söyledi.

    Ahmed Hamza, kutlaması aracılığıyla A takımın yıldızını teselli etmeye ve onunla dayanışma göstermeye özen gösterdi. Böylece gol, ister sahanın içinde ister dışında olsun, seçkinler ligi Joy Ligi'nin en güzel gollerinden biri olarak kaldı.

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AFC Şampiyonlar Ligi 1
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