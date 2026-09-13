Hilal takımı, Joy Elit Ligi'nde (21 Yaş Altı Suudi Ligi) rakibi Neom karşısında pek çok istisnai ana sahne olan bir maçta ikonik bir galibiyet elde etti.

Hilal 21 Yaş Altı takımı, Joy Elit Ligi'nin dördüncü haftasında bugün pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kendi sahasında oynanan ve iki takımı bir araya getiren maçta rakibi Neom'u 4-0 mağlup etti.