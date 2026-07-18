Maradona Junior: "Artık Messi, şüphesiz tüm zamanların en iyi ikinci futbolcusu"

Napoli’de yine Arjantin için tezahürat yapılacak.

"Aynen öyle, Maradona adına. Bu, babamın hiç kimsenin hak edemediği kadar hak ettiği sonsuz bir sevgidir. Napoli'de, elitler arasına girebileceğini ve saha dışında da başını dik tutabileceğini kanıtladı. O yolu açtı, ardından diğer şampiyonluklar da geldi ve şimdi şehir, turizm açısından Avrupa'da bir numara."





Messi’nin Maradona kadar popüler bir kahraman olmadığını mı düşünüyorsunuz?

“Karşılaştırmalardan hoşlanmadığımı daha önce de söylemiştim; Pino Daniele’nin Bennato’dan daha iyi olduğunu söylemenin ne anlamı var ki?”