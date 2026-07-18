Maradona Junior: "Artık Messi, şüphesiz tüm zamanların en iyi ikinci futbolcusu"

Diego’nun oğlu Diego Armando Maradona Jr., Repubblica gazetesine verdiği röportajda Dünya Kupası, Arjantin ve “Diez’ler” arasındaki “rekabet”ten bahsediyor: Lionel Messi ve babası.
Maradona, Pelé’den daha iyi. Peki ya Messi?
"Karşılaştırmalardan hoşlanmıyorum ve Leo'nun da bunlardan kaçınılmasını istediğini anlıyorum. Messi, muazzam bir şampiyon haline geldiği için gurur duyabilir; şu anda şüphesiz tüm zamanların en iyi ikinci futbolcusu o."
Final maçı için tahmininiz nedir?
"Yarı yarıya. Tarafsız seyircileri kıskanıyorum, çünkü büyük bir gösteriyi huzur içinde izleme şansına sahip olacaklar."