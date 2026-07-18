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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Maradona Junior: "Artık Messi, şüphesiz tüm zamanların en iyi ikinci futbolcusu"

Arjantin
İspanya - Arjantin
İspanya
Dünya Kupası
L. Messi
D. Maradona

“Pibe de Oro”nun oğlu, babası ile Messi arasındaki karşılaştırma hakkında konuşuyor ve Dünya Kupası finali için tahmininde bulunuyor

Diego’nun oğlu Diego Armando Maradona Jr., Repubblica gazetesine verdiği röportajda Dünya Kupası, Arjantin ve “Diez’ler” arasındaki “rekabet”ten bahsediyor: Lionel Messi ve babası.


Maradona, Pelé’den daha iyi. Peki ya Messi?

"Karşılaştırmalardan hoşlanmıyorum ve Leo'nun da bunlardan kaçınılmasını istediğini anlıyorum. Messi, muazzam bir şampiyon haline geldiği için gurur duyabilir; şu anda şüphesiz tüm zamanların en iyi ikinci futbolcusu o."


Final maçı için tahmininiz nedir?

"Yarı yarıya. Tarafsız seyircileri kıskanıyorum, çünkü büyük bir gösteriyi huzur içinde izleme şansına sahip olacaklar."

  • Napoli’de yine Arjantin için tezahürat yapılacak.

    "Aynen öyle, Maradona adına. Bu, babamın hiç kimsenin hak edemediği kadar hak ettiği sonsuz bir sevgidir. Napoli'de, elitler arasına girebileceğini ve saha dışında da başını dik tutabileceğini kanıtladı. O yolu açtı, ardından diğer şampiyonluklar da geldi ve şimdi şehir, turizm açısından Avrupa'da bir numara."


    Messi’nin Maradona kadar popüler bir kahraman olmadığını mı düşünüyorsunuz?

    “Karşılaştırmalardan hoşlanmadığımı daha önce de söylemiştim; Pino Daniele’nin Bennato’dan daha iyi olduğunu söylemenin ne anlamı var ki?”

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