Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A

Maradona Jr. şaşırtıyor: "Babamdan sonra, McTominay Napoli tarihinin en etkili oyuncusu"

"Pibe de Oro"nun oğlu, İskoç orta saha oyuncusunu yüceltir ve onu Napoli tarihinin merkezine yerleştirir

Diego Armando Maradona Jr., Cagliari-Napoli maçının ardından Televomero kanalındaki "Terzo Tempo Calcio Napoli" programında, Napoli taraftarları arasında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. McTominay'ın galibiyet golünün ardından, "Pibe de Oro"nun oğlu, İskoç oyuncu ile Maradona arasında oldukça iddialı bir karşılaştırma yaptı.

  • SU MCTOMINAY

    "McTominay mı? Babamdan sonra, McTominay Napoli tarihinin en etkili oyuncusu. Napoli'de biz Tanrı'ya sahiptik, benim için McTominay ise İsa'dır. O, vazgeçilmez bir oyuncu."


  • SU DE BRUYNE

    "De Bruyne mi? De Bruyne ve McTominay gibi teknik açıdan yetenekli oyuncuların birlikte oynayamayacağını düşünmek bana mantıklı gelmiyor."

  • CONTE HAKKINDA

    "Bu takım, yaşanan onca şeye rağmen, Conte olmasaydı ligde onuncu sırada olurdu. Napoli ikinci sıraya yükselirse, Castel Volturno'da bu teknik direktörün bir heykeli dikilmesi gerekir."



