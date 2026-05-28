Mapi Leon ve Ona Batlle, WSL transferleri öncesinde Alexia Putellas’ın ardından Barcelona’dan ayrılıyor

Katalan devi, Leon ve Batlle'nin bu yaz kulüpteki başarılı kariyerlerine son vereceklerini duyurdu. Son birkaç yıldır hem ulusal hem de Avrupa futbolunda hakimiyet kuran takım için bu ayrılıklar büyük bir kadro değişikliği anlamına geliyor; bu açıklama, Putellas'ın kendi ayrılışını teyit etmesinin hemen ardından geldi.

Leon ve Batlle, bu sezon tarihi bir dörtlü kupayı kazanan takımın vazgeçilmez parçalarıydı. Bu başarı, Oslo'da OL Lyonnes'i 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finalinde elde edilen zaferle doruğa ulaştı. Avrupa futbolunun zirvesine bir kez daha ulaşan bu savunma ikilisi, artık Liga F'den uzaklaşarak kariyerlerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.