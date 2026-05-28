Mapi Leon ve Ona Batlle, WSL transferleri öncesinde Alexia Putellas’ın ardından Barcelona’dan ayrılıyor
Barça, iki savunma oyuncusunun ayrıldığını doğruladı
Katalan devi, Leon ve Batlle'nin bu yaz kulüpteki başarılı kariyerlerine son vereceklerini duyurdu. Son birkaç yıldır hem ulusal hem de Avrupa futbolunda hakimiyet kuran takım için bu ayrılıklar büyük bir kadro değişikliği anlamına geliyor; bu açıklama, Putellas'ın kendi ayrılışını teyit etmesinin hemen ardından geldi.
Leon ve Batlle, bu sezon tarihi bir dörtlü kupayı kazanan takımın vazgeçilmez parçalarıydı. Bu başarı, Oslo'da OL Lyonnes'i 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finalinde elde edilen zaferle doruğa ulaştı. Avrupa futbolunun zirvesine bir kez daha ulaşan bu savunma ikilisi, artık Liga F'den uzaklaşarak kariyerlerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Ufukta görünen WSL destinasyonları
ESPN'ye göre, her iki oyuncunun da bir sonraki durağı İngiltere Kadınlar Süper Ligi olacak gibi görünüyor. Leon, hırslı Championship takımı London City Lionesses'e katılmak üzere ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. Bu transfer, güçlü bir kadro kurmaya çalışan başkent kulübü için önemli bir başarı anlamına gelecek.
Batlle'nin İngiltere'ye dönerek Arsenal'e katılması bekleniyor. Bu bek, 2023'te Barcelona'ya dönmeden önce Manchester United formasıyla WSL'de etkileyici bir performans sergilemişti. Arsenal'e transfer olması halinde, Renee Slegers'in takımı, Chelsea ve Manchester City ile arasındaki farkı kapatmak için dünya futbolunun en teknik savunmacılarından birini kadrosuna katmış olacak.
Leon için bir dönemin sonu
30 yaşındaki Leon, Barcelona'dan tam anlamıyla bir kulüp efsanesi olarak ayrılıyor. 2017 yılında Atlético Madrid'den transfer olduğundan bu yana, bu stoper Blaugrana'nın savunma hattının temel direği oldu; 300'ün üzerinde maça çıktı ve inanılmaz bir şekilde 27 kupa kazandı. Bu kupalar arasında dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor ve bu da onu kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri haline getiriyor. Teknik becerisi ve arka alandan oyun kurma yeteneği, Barcelona'nın altın çağındaki oyun stilini belirlemiştir. İlgi
Batlle'nin kısa ama etkileyici dönüşü
Ona Batlle’nin kulüpteki ikinci dönemi, süresi daha kısa olsa da aynı derecede başarılı geçti. Kulübün altyapısından yetişen oyuncu, 2023 yılında köklerine geri döndü ve iki dönemdeki üç sezon boyunca A takımda oynadığı maçlarda 12 kupa fırsatından 11’ini kazandı. 26 yaşındaki oyuncunun savunma hattındaki çok yönlülüğü, Barcelona’nın son üçlü ve dörtlü kupaları kazandığı kampanyalar boyunca önemli bir değer oldu.
Leon ve Batlle'nin Putellas ile birlikte ayrılması, Barcelona'da doldurulması gereken önemli bir liderlik boşluğu yaratıyor. Takımın bu sezon sadece bir maçı kaldı: Liga F'de Madrid CFF'ye yapılacak deplasman maçı, modern kadın futbolunun en etkili üç isminin son vedası olacak.