Manuel Ugarte, Uruguaylı takım arkadaşıyla çarpışmasının ardından korkunç bir diz sakatlığı geçirdi; Manchester United, orta saha oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalacağından endişe ediyor

Old Trafford yetkilileri, ilk teşhis konusunda giderek daha fazla endişeleniyor. Gazeteci Fabrizio Romano’ya göre, United, orta saha oyuncusunun ciddi bir sakatlık geçirdiğinden büyük ölçüde endişe duyuyor ve şu anda yapısal hasarı tam olarak değerlendirebilmek için oyuncunun menajer ekibiyle doğrudan temasa geçmeyi bekliyor. Bu ani gelişme, kulübün sağlık ve transfer departmanlarında şok dalgası yarattı.