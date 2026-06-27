AFP
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Manuel Ugarte, Uruguaylı takım arkadaşıyla çarpışmasının ardından korkunç bir diz sakatlığı geçirdi; Manchester United, orta saha oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalacağından endişe ediyor
Orta saha oyuncusu, üzüntü içinde sedyeyle sahadan çıkarıldı
Ugarte’nin Dünya Kupası macerası, Uruguay’ın İspanya’ya yenilmesinin ardından turnuvadan elenmesiyle çifte hayal kırıklığıyla sona erdi. Manchester United’ın orta saha oyuncusu, takım arkadaşı Mathias Olivera ile kazara çarpışması sonucu dizini burktuktan sonra 44 dakika sahada kalabildi. Bir top çalma işlemini başarıyla tamamlayıp üç yer mücadelesi de kazanan ve formda görünen Ugarte, gözle görülür bir acı içinde sedyeyle sahadan çıkarken, Marcelo Bielsa’nın takımının grup aşamasında yaşadığı üzücü elenmeyi daha da ağırlaştırdı.
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United, ciddi hasardan endişe ediyor
Old Trafford yetkilileri, ilk teşhis konusunda giderek daha fazla endişeleniyor. Gazeteci Fabrizio Romano’ya göre, United, orta saha oyuncusunun ciddi bir sakatlık geçirdiğinden büyük ölçüde endişe duyuyor ve şu anda yapısal hasarı tam olarak değerlendirebilmek için oyuncunun menajer ekibiyle doğrudan temasa geçmeyi bekliyor. Bu ani gelişme, kulübün sağlık ve transfer departmanlarında şok dalgası yarattı.
Transfer piyasası planları aksadı
Bu zamansız sakatlık, United’ın özenle hazırlanmış yaz transfer stratejisini tamamen rayından çıkarma tehlikesi yaratıyor. Kulüp yönetimi, orta saha kadrosunda kapsamlı bir yenilenme için gerekli fonları sağlamak amacıyla Uruguaylı milli oyuncuyu satılabilir başlıca varlık olarak kesin bir şekilde belirlemişti. Bu ani aksilik, kulüp yöneticilerini zor bir duruma sokuyor; zira potansiyel alıcı kulüpler, oyuncu zorlu bir rehabilitasyon sürecini tamamlayıp uzun vadeli formunu kanıtlayana kadar görüşmeleri askıya alacaktır.
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Yeniden inşa planları askıya alındı
Ugarte’nin uzun süre tedavi masasında kalması beklenirken, United acilen kadro rotasyon planlarını yeniden düzenlemek zorunda. Transfer ekibi, yaz transfer dönemi sona ermeden yeniden yapılanma bütçesini kurtarmak için yedek oyuncuları elden çıkarmak konusunda büyük bir baskı altında. Öte yandan, oyuncunun önündeki iyileşme süreci oldukça zorlu olacak; önümüzdeki hafta başında, cerrahi müdahale gerekip gerekmediğini belirlemek üzere ileri düzey taramalar yapılacak.