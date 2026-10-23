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Manuel Ugarte Manchester United 2025-26Getty
Chris Burton
Çeviri:

Manuel Ugarte, Manchester United'da kendini affettirebilir mi? Gus Poyet, Uruguaylı orta saha oyuncusunun sakatlığın ardından olumlu katkı yapacağına inanırken 2027'de transfer neden garanti değil?

M. Ugarte
M. United
Premier Lig
Uruguay

Manuel Ugarte, Manchester United'da kâbus gibi bir dönem geçirirken hem form tutmakta hem de fiziksel olarak hazır kalmakta zorlandı. Ancak Gus Poyet, GOAL'e yaptığı açıklamada vatandaşı Ugarte'nin Old Trafford'da kendini kanıtlama ve ikinci bir şans elde etme fırsatının hâlâ olabileceğini söyledi. Güney Amerikalı orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda diz bağlarından sakatlanmasının ardından geçirdiği ameliyat sonrası sahalara dönmeye çalışıyor.

  • Ugarte, 42 milyon sterlinlik transferle Manchester United'a katıldı.

    FIFA'nın Kuzey Amerika'daki en büyük organizasyonunda sahalardan uzak kalınca, yaz transfer döneminde transferinin gerçekleşme ihtimali ortadan kalktı. Aylarca forma giyemeyecek bir oyuncuya kimse büyük paralar harcamayacaktı.

    Ancak genel kanı, uzun rehabilitasyon sürecinde olumlu ilerleme kaydedilmesi hâlinde ocak ayında anlaşmaya varılabileceği yönündeydi. Ugarte'nin Manchester United'da yeniden gözde hâline gelmesi konusunda ise pek umut yok gibiydi.

    Ugarte, Paris Saint-Germain'den 42 milyon sterlin (56 milyon dolar) karşılığında Ağustos 2024'te United'a transfer olduğundan beri yalnızca 69 maça çıktı. O dönemde orta sahadaki mücadeleci özelliklerinin Premier League'in devlerinden United'a fayda sağlaması bekleniyordu.

  • Manuel Ugarte Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty

    Manchester United orta sahasını güçlendirdi

    Ugarte hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edemedi ve deneyimli Brezilyalı Casemiro'nun önemli bir ön libero rolünü üstlenmesiyle takımdaki sıralamada geriye düştü. Youri Tielemans, Andrey Santos ve Carlos Baleba'nın tamamı 2026-27 sezonu öncesinde transfer edildi.

    Ancak United, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde istikrarsızlığını bir türlü aşamadı; bu da kulübede değişiklik yapılacağına dair konuşmaları artırdı. Ugarte yeniden forma giyebilecek duruma geldiğinde, kulübede kararları yeni bir isim veriyor olabilir.

  • Transfer mi, ikinci şans mı? Ugarte’yi neler bekliyor?

    Ayrılık söylentileri bir türlü gündemden düşmeyen vatandaşını nasıl bir geleceğin beklediği sorulan eski Uruguay milli futbolcusu Poyet, casino siteleri konusunda başvurulan kaynak Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e konuştu: “Önce sahalara dönmesi gerekiyor.

    “İnanılmaz, çünkü Portekiz'den [Sporting'den] ayrıldığında Chelsea'ye gelecekti. Chelsea'ye katılmasını çok istiyordum ama Paris'e, ardından Manchester'a gitti. Kariyerinde alınan kararlar bunlardı.

    “Bence önce sahalara dönmesi gerekiyor. Birkaç maç oynamadan ayrılacağını sanmıyorum; en azından bu zor olur. Ben de ciddi bir sakatlık geçirmiştim. O durumda odaklandığınız tek şey sahaya dönmek ve iyi olduğunuzu kanıtlamak oluyor. Sonrasında evet, bir karar verirsiniz.

    “Ama elbette Manchester United'daki oyunculara tüm saygımla, oynama şansımın yüksek olduğunu düşünürdüm. Sonrası teknik direktöre ve onun nasıl biri olduğuna bağlı.

    “Bu Manchester United'da, Ugarte yeniden formuna kavuştuğunda orta sahada oynama şansını yüksek görürsünüz. O yüzden şimdiden onun döneceği ana kadar herhangi bir değişiklik olup olmayacağını bekleyip görelim.”

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  • Manuel Ugarte injury Uruguay 2026 World CupGetty

    Ugarte'nin Old Trafford'daki sözleşmesi sona erdiğinde

    Ugarte, Manchester'a transfer olduğunda United ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmesi 2029 yazına kadar devam edecek. Bu da Manchester United'ın oyuncuyu satmak ya da gelecek teklifleri değerlendirmek için herhangi bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor.

    Ancak çalışkan 25 yaşındaki oyuncunun kulübün uzun vadeli planlarında yer alıp almayacağı konusunda önemli kararlar verilmesi gerekiyor. Ugarte antrenman sahasına döndüğünde, durumu ve yeniden düzenli forma şansı için aday olma ihtimali daha iyi değerlendirilebilecek.

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