Ayrılık söylentileri bir türlü gündemden düşmeyen vatandaşını nasıl bir geleceğin beklediği sorulan eski Uruguay milli futbolcusu Poyet, casino siteleri konusunda başvurulan kaynak Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e konuştu: “Önce sahalara dönmesi gerekiyor.

“İnanılmaz, çünkü Portekiz'den [Sporting'den] ayrıldığında Chelsea'ye gelecekti. Chelsea'ye katılmasını çok istiyordum ama Paris'e, ardından Manchester'a gitti. Kariyerinde alınan kararlar bunlardı.

“Bence önce sahalara dönmesi gerekiyor. Birkaç maç oynamadan ayrılacağını sanmıyorum; en azından bu zor olur. Ben de ciddi bir sakatlık geçirmiştim. O durumda odaklandığınız tek şey sahaya dönmek ve iyi olduğunuzu kanıtlamak oluyor. Sonrasında evet, bir karar verirsiniz.

“Ama elbette Manchester United'daki oyunculara tüm saygımla, oynama şansımın yüksek olduğunu düşünürdüm. Sonrası teknik direktöre ve onun nasıl biri olduğuna bağlı.

“Bu Manchester United'da, Ugarte yeniden formuna kavuştuğunda orta sahada oynama şansını yüksek görürsünüz. O yüzden şimdiden onun döneceği ana kadar herhangi bir değişiklik olup olmayacağını bekleyip görelim.”