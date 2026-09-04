Katılma kararından söz eden Rui Costa, dönüşünün, kariyerinin yedi yılını geçirdiği şehre duyduğu derin kişisel sevgiyle şekillendiğini açıkladı.

Rui Costa, "Buraya insanları memnun etmek için değil, kendim için geldim" dedi. "Hayatımın en güzel yedi yılını Floransa'da geçirdim ve bu akşam o duyguları yeniden yaşamak istedim."

Ancak eski kaptan, kulübün gelecekte başarıya ulaşmasına yönelik samimi arzusunu da dile getirdi. "Burada kaptan olarak bir kupa kazanmak [2001 Coppa Italia] kariyerimin en büyük gururuydu" diye ekledi. "Açıkçası, bu kulübe kupa getiren son kaptanın ben olmamı sevmiyorum. Floransa ve Fiorentina yeniden zafer tatmayı hak ediyor."