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Manuel Rui Costa, Fiorentina'nın 100. yıl efsaneler maçında 25 yıl sonra Floransa'ya dönüyor
Rui Costa, 25 yıl sonra geri dönüşünü tamamladı
Portekizli efsane Manuel Rui Costa, 25 yıllık aranın ardından 2 Eylül 2026'da Stadio Artemio Franchi'de düzenlenen Fiorentina'nın 100. yıl kutlamasına katılarak Floransa'ya duygusal bir dönüş yaptı. Benfica'nın mevcut başkanı, Fiorentina All-Stars takımına katılarak Operazione Nostalgia karşısında alınan 7-3'lük gösteri maçı galibiyetinde yer aldı.
Etkinlikte kulüp tarihinden Gabriel Batistuta, Roberto Baggio ve Franck Ribery dahil birçok ünlü isim bir araya geldi.
Rui Costa'nın varlığı, tribünlerde bulunan 20.000 taraftar için yüzüncü yıl haftasının en çok beklenen dönüşlerinden birini temsil etti.
- Getty Images Sport
Duygusal bağ ve kupa çağrısı
Katılma kararından söz eden Rui Costa, dönüşünün, kariyerinin yedi yılını geçirdiği şehre duyduğu derin kişisel sevgiyle şekillendiğini açıkladı.
Rui Costa, "Buraya insanları memnun etmek için değil, kendim için geldim" dedi. "Hayatımın en güzel yedi yılını Floransa'da geçirdim ve bu akşam o duyguları yeniden yaşamak istedim."
Ancak eski kaptan, kulübün gelecekte başarıya ulaşmasına yönelik samimi arzusunu da dile getirdi. "Burada kaptan olarak bir kupa kazanmak [2001 Coppa Italia] kariyerimin en büyük gururuydu" diye ekledi. "Açıkçası, bu kulübe kupa getiren son kaptanın ben olmamı sevmiyorum. Floransa ve Fiorentina yeniden zafer tatmayı hak ediyor."
Ribery, Viola tutkusunu yeniden alevlendirdi
Franck Ribery de mor formayı yeniden giymekten duyduğu mutluluğu paylaştı; hücumda eski takım arkadaşı Luca Toni ile birlikte görev yaptı.
Ribery, "Şu taraftarlara bakın! Bu gerçekten inanılmaz!" dedi. "Geçmişte olduğu gibi yeniden sahaya çıkıp topa dokunduğumuzda, futbola olan büyük tutkum hemen alevleniyor."
"Taraftarlara ve burada bulunan herkese çok teşekkür ederim" diyen Ribery, yüzüncü yıl kutlamalarına gösterilen ilgiyi övdü.
- Getty Images Sport
Yeni bir döneme doğru
Sergi, Curva Fiesole taraftarlarının meşaleli yürüyüşü ve kentin tarihi simgelerinde yapılan mor ışık gösterileri de dahil olmak üzere Floransa genelindeki bir haftalık kutlama etkinlikleriyle sona erdi.
Mevcut A takım Serie A'da sezonun ilk bölümündeki zorluklarla uğraşırken, yüzüncü yıl kutlamaları kulübün zengin tarihini bir kez daha hatırlattı.
Rui Costa ve geri dönen efsaneler, mevcut neslin yakında kulübün başarı listesine yeni kupalar ekleyebileceği umuduyla Floransa'dan ayrıldı.
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