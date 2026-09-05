AFP
Çeviri:
Manuel Pellegrini, Real Betis'in Real Madrid'i mağlup etmesinin ardından Jose Mourinho'nun "beraberlik için oynadılar" iddialarına yanıt verdi
Pellegrini, Mourinho'nun eleştirisine karşı Betis'in taktiklerini savundu
Pellegrini, Real Betis için unutulmaz bir gecenin Mourinho'nun maç sonrası yorumlarının gölgesinde kalmasına hiç niyetli değildi. Takımının zorlu geçen mücadelede 1-0'lık galibiyeti almasının ardından Şilili teknik adama, Mourinho'nun ev sahibinin esas olarak beraberlik için oynadığı yönündeki iddiası soruldu. Pellegrini, Sevilla'da gergin geçen akşam boyunca konuk ekibin kurduğu baskıya rağmen takımının galibiyeti hak ettiğine dair inancında kararlı kaldı.
Betis'in şanslı olduğu yönündeki imaya doğrudan yanıt veren Pellegrini, şöyle konuştu: "Ben aynı analizi yapmıyorum çünkü bence takım maçın ilk dakikasından itibaren kazanmak için sahaya çıktı, elbette zor bir rakip olan Real Madrid gibi bir rakibe karşı fileleri bulmaya çalıştı" diye açıkladı Pellegrini.
"Onların çok tehlikeli birkaç duran topu vardı ve Alvaro Valles üç çok, çok iyi kurtarış yaptı ama sonunda golü biz attık ve çok büyük bir rakibe karşı üç puanı aldık. Çok çekişmeli bir maçtı ve hatta beraberlikle bitseydi bile adil sonuç bu olurdu. Yani bu açıdan futbolda böyle şeyler sık sık olur: biz fırsatlarımızı değerlendirdik, onlar değerlendiremedi."
- Getty Images Sport
Teknik direktör, Mourinho'nun maçla ilgili şikayetlerini geri çevirdi
Mourinho ayrıca Betis cephesinden belli bir agresiflik seviyesine de işaret etti, ancak Pellegrini hakemin maçın sonucunu etkilediği yönündeki her türlü düşünceyi hızla reddetti. Pellegrini, Mourinho'nun hakem yönetimine ilişkin şikayetlerini geri çevirdi
"Çok sert oynadığımızı düşünmüyorum. Bence iki takım da top için mücadele etti. Hakemin önemli bir etkisi olduğuna inanmıyorum. Bir sarı kart fazla ya da bir sarı kart eksik olup olmamasının, maçın sonucunda belirleyici faktörler olduğunu düşünmüyorum" dedi.
"Maçı hakem yüzünden kazanmadık; fırsatlarımızı değerlendirdiğimiz için kazandık ve onlar da ya Álvaro Valles tarafından durduruldukları ya da sahip oldukları penaltıyı kaçırdıkları için fırsatlarını gole çeviremedi. Futbolda sonuçlar böyledir; sonucu belirleyen şey özel anlar olur, ama hakemin sebep olduğunu düşünmüyorum."
Sevilla'da dayanıklılık ve 24 saat kuralı
Bu galibiyet, özellikle de bir önceki maçında Levante karşısında alınan can yakıcı yenilginin ardından Betis için çok daha tatlıydı. Pellegrini, uzun süredir duygusal istikrar felsefesini savunuyor ve oyuncularının tekil sonuçlara kapılmasına izin vermiyor. Deneyimli teknik adam, kötü bir sonucun ardından da takıma yaklaşımının değişmediğini anlattı ve ekibin kimliği ile mental gücünün haftadan haftaya verilen tepkilerle değil, yıllara yayılan bir çalışmayla inşa edildiğini vurguladı.
Pellegrini, soyunma odasına verdiği mesajı şu sözlerle anlattı: "Betis'te bulunduğumuz yedi yıldır söylediğim şey aynı: futbol size 24 saat verir; bir galibiyetin tadını çıkarmak için 24 saat, bir yenilgiyi yaşamak için 24 saat. Maçlarda çok sayıda özel durum yaşanır, Levante maçında olduğu gibi, bunlar da olayların bu şekilde gelişmesine neden olur."
"Bunları anlamalısınız, analiz etmelisiniz, hem kazandığınızda hem de kaybettiğinizde iyi bir özeleştiri yapabilmelisiniz ve bir sonraki maçı kazanmaya çalışmak için ne yaptığınıza günün 24 saati inanmalısınız; bizim yaptığımız da buydu."
- Getty Images Sport
Yedek kulübesinden gelen etki ve Parrott'un dönüm noktası
Maçın kaderini Pellegrini'nin taktiksel hamleleri belirledi; Troy Parrott oyuna sonradan girip ağları buldu. Daha önce Levante karşısında kritik bir fırsatı kaçıran İrlandalı golcü, yedekten gelen bir diğer isim Nelson Deossa'nın indirdiği topu gole çevirerek ceza sahasındaki bitiriciliğini gösterdi. Teknik direktör, yeni transfer adına duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Real'in büyüklüğündeki bir kulübe karşı atılan böyle bir golün, oyuncunun La Liga'ya uyum sürecinde özgüvenine büyük katkı sağlayacağını belirtti.
"Troy Parrott adına gerçekten çok mutluyum. Kulübe geldi, farklı bir futbol tarzına adım attı. Farklı bir futbol tarzında, yeni bir takımda yeni bir sayfa açarken Real Madrid'e karşı galibiyet golünü atması, bence ona çok fazla özgüven verecek" dedi Pellegrini.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun