Pellegrini, Real Betis için unutulmaz bir gecenin Mourinho'nun maç sonrası yorumlarının gölgesinde kalmasına hiç niyetli değildi. Takımının zorlu geçen mücadelede 1-0'lık galibiyeti almasının ardından Şilili teknik adama, Mourinho'nun ev sahibinin esas olarak beraberlik için oynadığı yönündeki iddiası soruldu. Pellegrini, Sevilla'da gergin geçen akşam boyunca konuk ekibin kurduğu baskıya rağmen takımının galibiyeti hak ettiğine dair inancında kararlı kaldı.

Betis'in şanslı olduğu yönündeki imaya doğrudan yanıt veren Pellegrini, şöyle konuştu: "Ben aynı analizi yapmıyorum çünkü bence takım maçın ilk dakikasından itibaren kazanmak için sahaya çıktı, elbette zor bir rakip olan Real Madrid gibi bir rakibe karşı fileleri bulmaya çalıştı" diye açıkladı Pellegrini.

"Onların çok tehlikeli birkaç duran topu vardı ve Alvaro Valles üç çok, çok iyi kurtarış yaptı ama sonunda golü biz attık ve çok büyük bir rakibe karşı üç puanı aldık. Çok çekişmeli bir maçtı ve hatta beraberlikle bitseydi bile adil sonuç bu olurdu. Yani bu açıdan futbolda böyle şeyler sık sık olur: biz fırsatlarımızı değerlendirdik, onlar değerlendiremedi."