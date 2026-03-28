Getty Images Sport
Çeviri:
Manuel Neuer ve Bayern Münih, son sakatlık sorunu nedeniyle sözleşme kararını erteledi
Sözleşme görüşmeleri askıya alındı
Bild gazetesinin haberlerine göre, Neuer, Bayern Münih yönetimine resmi sözleşme görüşmelerini şimdilik ertelemesini talep etti. Kısa süre önce 40. yaş gününü kutlayan efsanevi kaleci, bu sezon forma giyememesine neden olan kas lifi yırtığı sonrasında fiziksel dayanıklılığını değerlendirmek istiyor.
Kulübün bu talebi kabul ettiği bildiriliyor ve Nisan ortasında Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde kesin bir karar alınması beklenmiyor. Neuer şu anda Bavyera kulübünde rehabilitasyonuna odaklanmış durumda ve sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına ya da emekli olup olmayacağına karar vermeden önce, hala üst düzey rekabetin zorluklarına ayak uydurabileceğini kanıtlamayı hedefliyor.
Freund içgüdüye önem veriyor
Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, kaptanın sabırlı yaklaşımını destekleyerek, kulübün 2014 Dünya Kupası şampiyonu oyuncuya katı bir son tarih dayatmadığını doğruladı. Freund, kararın büyük ölçüde Neuer'in sezonun son haftalarında ilk on birde yer aldığında nasıl hissedeceğine bağlı olduğunu açıkladı.
Durumla ilgili olarak Freund şunları söyledi: “Neuer ile her zaman bir iletişim içindeyiz, bu çok iyi bir şey. Nisan ve Mayıs aylarının ne getireceğini görelim. Önemli olan, bir yıl daha bu seviyede oynayabileceğini hissedip hissetmediğini değerlendirirken içgüdülerinin ve vücudunun ona ne söylediği.”
Kompany zihinsel gücü övüyor
Aralık ayında yaşadığı ve Şubat ayında tekrarlanan kas yırtılması da dahil olmak üzere yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen, teknik direktör Vincent Kompany, Neuer’in üst düzey yeteneğine olan inancını hiç kaybetmedi. Bu sezon kaptan, tüm turnuvalarda toplam 29 maça çıktı; bu maçlarda 27 gol yedi ve 10 kez kalesini gole kapattı. Kompany, kalecinin yaşıyla ilgili endişeleri bir kenara bırakarak, daha önce geçirdiği ciddi bacak kırığından kurtulmak ve dünya klasmanındaki formunu korumak için gereken inanılmaz disiplini vurguladı.
"Açlık, en önemli kelime. Manu, ciddi bir sakatlıktan sonra geri dönmek için mücadele etti; bu gerçekten etkileyiciydi. Bu sezon inanılmaz bir formda. Sürekli bu şekilde performans göstermek, zihinsel bir mesele," dedi Kompany.
Gelecek planları
Neuer bir sezon daha oynamaya karar verirse, bu durum gelecekteki halefinin geçiş sürecini kolaylaştırabilir. Eski Alman milli kaleci Andreas Kopke, tecrübeli oyuncunun takımda kalacağına inanıyor ve bunun Bayern bünyesindeki genç yeteneklere fayda sağlayabileceğini düşünüyor.
Kopke, Alman Basın Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bir yıl daha devam edeceğini düşünüyorum. Ve bunun olmasını isterim" dedi. "(Jonas) Urbig için Manuel (Neuer) 'den daha fazla şey öğrenebilmesi iyi olur. Bu, onun kademeli olarak Neuer'in büyük izinden gitmesini sağlayacaktır."
Şu anda Bayern, Jonas Urbig'in gelişimine öncelik verirken, bu yaz Alexander Nubel ve Daniel Peretz gibi diğer kiralık oyuncuları takımdan göndermek niyetinde gibi görünüyor.