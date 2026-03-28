Manuel Neuer ve Bayern Münih, son sakatlık sorunu nedeniyle sözleşme kararını erteledi

Aralık ayında yaşadığı ve Şubat ayında tekrarlanan kas yırtılması da dahil olmak üzere yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen, teknik direktör Vincent Kompany, Neuer’in üst düzey yeteneğine olan inancını hiç kaybetmedi. Bu sezon kaptan, tüm turnuvalarda toplam 29 maça çıktı; bu maçlarda 27 gol yedi ve 10 kez kalesini gole kapattı. Kompany, kalecinin yaşıyla ilgili endişeleri bir kenara bırakarak, daha önce geçirdiği ciddi bacak kırığından kurtulmak ve dünya klasmanındaki formunu korumak için gereken inanılmaz disiplini vurguladı.

"Açlık, en önemli kelime. Manu, ciddi bir sakatlıktan sonra geri dönmek için mücadele etti; bu gerçekten etkileyiciydi. Bu sezon inanılmaz bir formda. Sürekli bu şekilde performans göstermek, zihinsel bir mesele," dedi Kompany.