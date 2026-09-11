Maç öncesi basın toplantısında konuşan tecrübeli kaleci, mevcut sezon için sarsılmaz inancını ve iddialı hedeflerini vurguladı.

En üst seviyede mücadele etmeyi sürdürme motivasyonunu anlatan Neuer, @iMiaSanMia'nın X'te aktardığına göre şöyle dedi: "Sezona, başarabileceğimiz her şeyi başarmak için giriyorum. Bence takım olarak buna sahibiz. Devam etme kararı vermemin nedeni de bu. Bu takımla, teknik ekiple ve ruhumuzla her şeyin mümkün olduğunu biliyorum."

2013 ve 2020'deki zaferlerin ardından Bayern ile üçüncü Avrupa kupasını kazanma hedefini vurgulayan kaptan, şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üçüncü kez kazanmak benim için çok şey ifade eder. Zorlu takımlarla karşılaşacağımızı biliyoruz, sadece üzerimize düşeni yapmalı ve başlangıca odaklanmalıyız."