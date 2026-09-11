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Manuel Neuer, Thomas Muller rekorunu kırdı! Bayern Münih efsanesi, Bodo/Glimt maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir yeni tarihe geçti
Tecrübeli kaleci dönüm noktasına ulaştığını söylüyor
Bayern'in tecrübeli kalecisi Neuer, perşembe günkü 2026-27 açılış maçında Bodo/Glimt karşısında kaleye geçerek resmen Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Bu maçla birlikte Neuer, Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda Die Roten'i artık 18 ayrı sezonda temsil etmiş oldu ve Muller'in 17 sezonluk önceki rekorunu geride bıraktı. 40 yaşında gelen bu dikkat çekici kilometre taşı, kaptanın Bayern kulübü tarihinin en uzun soluklu figürlerinden biri olarak mirasını daha da pekiştirdi.
- Getty Images Sport
Üçleme hedefi için büyük bir istek var
Maç öncesi basın toplantısında konuşan tecrübeli kaleci, mevcut sezon için sarsılmaz inancını ve iddialı hedeflerini vurguladı.
En üst seviyede mücadele etmeyi sürdürme motivasyonunu anlatan Neuer, @iMiaSanMia'nın X'te aktardığına göre şöyle dedi: "Sezona, başarabileceğimiz her şeyi başarmak için giriyorum. Bence takım olarak buna sahibiz. Devam etme kararı vermemin nedeni de bu. Bu takımla, teknik ekiple ve ruhumuzla her şeyin mümkün olduğunu biliyorum."
2013 ve 2020'deki zaferlerin ardından Bayern ile üçüncü Avrupa kupasını kazanma hedefini vurgulayan kaptan, şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üçüncü kez kazanmak benim için çok şey ifade eder. Zorlu takımlarla karşılaşacağımızı biliyoruz, sadece üzerimize düşeni yapmalı ve başlangıca odaklanmalıyız."
Süpürücü kaleci futbolda devrim yaratıyor
2011'de Schalke'den geldiğinden bu yana Neuer, ceza sahasının dışına çıkarak tehlikeyi büyümeden önleyen ve atakları başlatan proaktif süpürücü kaleci tarzıyla modern kalecilik anlayışında devrim yarattı. Bayern formasıyla Avrupa'da 139, Schalke ile de 22 maça çıkan kaptan, artık gelecek vadeden genç Jonas Urbig ile görev paylaşımı yapıyor; Urbig, onun uzun vadeli halefi olarak hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, tecrübeli kalecinin zorlu karşılaşmalar boyunca dayanıklılığını korumasını sağlamak için sürelerini ihtiyatlı biçimde yönetmeye devam ediyor.
- Getty Images Sport
Zorlu lig aşaması bekliyor
Bayern şimdi Arsenal, Atletico Madrid, Manchester United ve Real Betis ile zorlu karşılaşmaların yer aldığı yoğun bir lig aşaması fikstürüne odaklanıyor. Neuer'in soğukkanlılığı ve Avrupa'daki engin tecrübesi, teknik ekip Avrupa sahnesinde savunma istikrarı ararken kritik unsurlar olmayı sürdürüyor. Bayern'le mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden tecrübeli kalecinin bu sezon yapacağı her ilave maç, Avrupa'daki tarihi mirasını daha da pekiştirecek.
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