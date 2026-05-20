Manuel Neuer "takımdaki fitne kaynağı" mı? Julian Nagelsmann'a, Dünya Kupası'na muhteşem bir dönüş yapması nedeniyle ağır suçlamalar yöneltiliyor

Ona göre, "Neuer'in tekrar kadroya alınması takımda bir bölünmeye yol açabilir": "Bayern'de oynamayan oyuncular arasında Baumann'ı destekleyenlerin çok olduğunu düşünüyorum. Ancak daha fazla kargaşaya tahammülümüz yok," dedi 52 yaşındaki televizyon yorumcusu.

Aslında Nagelsmann, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Oliver Baumann'a her zaman güvenini ifade etmiş ve TSG Hoffenheim'ın kalecisinin Dünya Kupası'na birinci kaleci olarak gideceğini defalarca vurgulamıştı. Ancak Neuer, özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid karşısında olağanüstü bir performans sergilediğinden, ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nın ardından emekliye ayrılan bu ikonik kalecinin geri dönüşüne dair sesler ve söylentiler arttı.

En azından Sport Bild'e göre, Hamann'ın Neuer'in DFB takımına dönüşüyle ortaya çıkacağını öngördüğü bir bölünme tehlikesi nispeten düşük. Zira sadece FC Bayern'in lider oyuncuları değil, rekor şampiyonun kadrosunda yer almayan milli takımın bazı kilit oyuncuları da Nagelsmann'a 40 yaşındaki kalecinin geri dönüşü konusunda destek vermiş.