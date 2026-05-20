Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Perşembe günü (saat 13:00) ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası için resmi kadrosunu açıkladığında, Manuel Neuer'in adı da neredeyse kesin olarak listede yer alacak ve adından söz edilecektir. Ve bu durum Dietmar Hamann'ın hiç hoşuna gitmeyecektir. Her zaman eleştirel bir tavır sergileyen eski Alman milli futbolcu, Absolut Fußball'a verdiği röportajda, iki yıllık aradan sonra 40 yaşındaki FC Bayern kalecisinin kadroya geri dönmesinin büyük bir "tehlike" olduğunu belirtti.
Manuel Neuer "takımdaki fitne kaynağı" mı? Julian Nagelsmann'a, Dünya Kupası'na muhteşem bir dönüş yapması nedeniyle ağır suçlamalar yöneltiliyor
Ona göre, "Neuer'in tekrar kadroya alınması takımda bir bölünmeye yol açabilir": "Bayern'de oynamayan oyuncular arasında Baumann'ı destekleyenlerin çok olduğunu düşünüyorum. Ancak daha fazla kargaşaya tahammülümüz yok," dedi 52 yaşındaki televizyon yorumcusu.
Aslında Nagelsmann, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Oliver Baumann'a her zaman güvenini ifade etmiş ve TSG Hoffenheim'ın kalecisinin Dünya Kupası'na birinci kaleci olarak gideceğini defalarca vurgulamıştı. Ancak Neuer, özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid karşısında olağanüstü bir performans sergilediğinden, ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nın ardından emekliye ayrılan bu ikonik kalecinin geri dönüşüne dair sesler ve söylentiler arttı.
En azından Sport Bild'e göre, Hamann'ın Neuer'in DFB takımına dönüşüyle ortaya çıkacağını öngördüğü bir bölünme tehlikesi nispeten düşük. Zira sadece FC Bayern'in lider oyuncuları değil, rekor şampiyonun kadrosunda yer almayan milli takımın bazı kilit oyuncuları da Nagelsmann'a 40 yaşındaki kalecinin geri dönüşü konusunda destek vermiş.
Manuel Neuer, DFB'ye dönüşü öncesinde: Hamann, Real Madrid maçındaki hatayı hatırlatıyor
Cumartesi günü ise Sky, Nagelsmann ve Neuer'in, Nagelsmann'ın Baumann'a verdiği tüm sözlere rağmen, dev turnuvaya geri dönme konusunda gerçekten anlaştıklarını bildirince ortalık karıştı. Hamann, özellikle Neuer'in milli takımdaki son dönemdeki performansını ve Real Madrid'e karşı oynanan çeyrek final rövanş maçındaki iki dikkat çekici hatasını göz önünde bulundurarak, bu adımı anlayamıyor.
"Rusya ve Katar'da erken elenmemizde onun payı büyüktü," diye öfkelendi Hamann: "Evet, Neuer bu sezon iyi kaleci olarak oynadı. Ama Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real'e karşı da hata yaptı. Bunu unutmamak gerekir." Ayrıca, "kesinlikle ortalamanın üzerinde bir turnuva oynayacağını iddia etmekten çok uzak" olduğunu da ekledi.
Nagelsmann'ın ter Stegen'i beklemesi boşuna oldu: Max Kruse, tartışma yaratacak bir şüphe dile getirdi
Hamann'ın yanı sıra, bir başka eski milli oyuncu olan Max Kruse de Nagelsmann'ın Neuer'i birinci kaleci olarak geri getirip Baumann'ı Dünya Kupası öncesinde yedeğe indirmesini sert bir şekilde eleştirdi. Kruse, Twitch'te yaptığı bir canlı yayında "Son maç gününde bu konuyu yeniden gündeme getirmek benim için kesinlikle kabul edilemez" dedi ve ayrıca tartışmalı bir iddiada bulundu.
Ona göre Nagelsmann, Baumann'ı Dünya Kupası'nda birinci kaleci olarak ciddi bir şekilde değerlendirmedi, aksine Marc-Andre ter Stegen'in iyileşmesini umdu. Sakatlıklarla boğuşan FC Barcelona kalecisine, Neuer'in emekliliğinin ardından Nagelsmann Dünya Kupası'nda neredeyse ilk 11'de yer alacağını garanti etmişti, ancak 34 yaşındaki oyuncunun kaderi dramatik bir şekilde değişti.
Önce diz kapağı tendonu yırtıldı, ardından Barça'da ilk 11'deki yerini kaybetti ve sırtından ameliyat oldu. Oynama süresi bulmak için kış transfer döneminde FC Girona'ya kiralandı. Ancak sadece iki ikna edici performansın ardından bir sonraki kötü haber geldi: ter Stegen ciddi bir uyluk sakatlığı geçirdi ve yeniden ameliyat olmak zorunda kaldı. Ocak sonundan bu yana hiçbir maça çıkmadı ve bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçıracak.
"Şahsen benim düşüncem, Julian Nagelsmann'ın Marc-Andre ter Stegen'in iyileşip iyileşmeyeceğini beklediği yönünde. Ancak durum böyle değil. Bu yüzden Manuel Neuer'i kadroya almaya karar verdi," diye tahminde bulundu Kruse.
Urbig ve Nübel, Nagelsmann’ın Dünya Kupası kadrosundaki kaleci dörtlüsünü tamamladı
Dünya Kupası finalleri öncesinde kadro dışı bırakılmasına rağmen, Baumann'ın Nagelsmann'a son derece hayal kırıklığına uğradığını gösterdiği, ancak bu sezon da sakatlıklara yatkın olan Neuer'in yedeği olarak hazır olduğunu belirttiği söyleniyor.
Neuer'in önümüzdeki Cumartesi VfB Stuttgart ile oynanacak Kupa finalinde forma giyip giyemeyeceği, son Bundesliga maçında 1. FC Köln karşısında aldığı yeni bir baldır sakatlığı nedeniyle hâlâ belirsizliğini koruyor. Sezon boyunca kalecinin baldırında üç küçük kas yırtığı meydana gelmişti.
Neuer'in yerine geçen Jonas Urbig, basında yer alan haberlere göre Dünya Kupası kadrosuna da dahil olacak, ancak sadece antrenman partneri olarak yer alacak. Kaleciler arasında kadrodaki üçüncü yeri ise VfB Stuttgart'tan Alexander Nübel'in alması bekleniyor.