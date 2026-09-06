33 yaşındaki kalecinin ilham veren performansı, daha önce Avrupa sahnesinde yaşadığı zorlu dönemlerin ardından erken emekliliği düşünmesinden sonra dikkat çekici bir yeniden doğuş hikâyesini tamamladı. Bundesliga'nın aktardığına göre Karius, "Benim için harikaydı. Tek yapmam gereken oyuna devam etmeleri, öne çıkmaları, geri çekilmeleri için bağırmaktı. Yaptıkları şey için çocuklar büyük övgüyü hak ediyor. Çok fazla şeyi engellediler ve Bayern için işleri inanılmaz derecede zorlaştırdılar. Çocuklar artık devam edemeyecekleri ana kadar gerçekten çok çalıştı. Bugün herkes performansıyla gurur duyabilir" dedi.