Eibner
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Manuel Neuer, Schalke Bayern Münih'in tarihi gol serisini durdururken Loris Karius'u "çok iyi" olarak övdü
Yükselen ev sahibi ekip, şampiyonları durdurdu
Vincent Kompany, Luis Diaz'ın karşı karşıya kaldığı iki altın fırsatı harcadığı dağınık geçen ilk bölümde Harry Kane ile Michael Olise'yi yedek kulübesinde tuttu. Bayern, devre arasının ardından Kane, Olise ve Jamal Musiala'yı oyuna sokarak, Musiala'nın sezonun ilk maçına çıktığı bu bölümde tempoyu ciddi şekilde yükseltti. Ancak Schalke'nin inatçı savunması ve Karius'un Kane'e geçit vermeyen müthiş parmak ucu kurtarışı, ev sahibine mücadeleyle kazanılmış ilk puanını getirdi.
- Getty Images Sport
Kaleci takım ruhunu selamladı
33 yaşındaki kalecinin ilham veren performansı, daha önce Avrupa sahnesinde yaşadığı zorlu dönemlerin ardından erken emekliliği düşünmesinden sonra dikkat çekici bir yeniden doğuş hikâyesini tamamladı. Bundesliga'nın aktardığına göre Karius, "Benim için harikaydı. Tek yapmam gereken oyuna devam etmeleri, öne çıkmaları, geri çekilmeleri için bağırmaktı. Yaptıkları şey için çocuklar büyük övgüyü hak ediyor. Çok fazla şeyi engellediler ve Bayern için işleri inanılmaz derecede zorlaştırdılar. Çocuklar artık devam edemeyecekleri ana kadar gerçekten çok çalıştı. Bugün herkes performansıyla gurur duyabilir" dedi.
Tarihi gol serisi sona erdi
Veltins-Arena'daki golsüz beraberlik, Bayern'in Temmuz 2025'e uzanan ve üst üste 59 resmi maçta gol attığı dikkat çekici serisini sona erdirdi. Bu gol atamama durumu ayrıca son şampiyonu 67 maç haftası sonra ilk kez Bundesliga'nın zirvesinden indirdi. Neuer, karşı kaleciyi övmekte hiç tereddüt etmedi: "Loris Karius çok iyiydi ve kesinlikle maçın oyuncusu seçimi için doğru isimdi. Çıkardığı kurtarışlarla üç net pozisyonumuzu engelledi. Bu, bu maçı kazanamamamızda kesinlikle belirleyiciydi."
- AFP
Devleri kıtasal sınav bekliyor
Kompany'nin ekibi, perşembe günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşmadan önce bitiriciliğini hızla keskinleştirmek zorunda. İç sahadaki görevler, Bavyera devinin zirveyi yeniden ele geçirmeyi hedeflediği 13 Eylül'de Bundesliga'nın yeni ekibi Elversberg deplasmanıyla devam edecek. Schalke için ise Almanya'nın elitlerine karşı savunmadaki direncini kanıtlamak, ligde kalma mücadelesi adına büyük bir psikolojik destek sağlıyor.
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