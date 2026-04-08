Manuel Neuer, Real Madrid karşısında tarih yazıyor: FC Bayern efsanesi basının yalanlarını çürütüyor

40 yaşındaki oyuncu için bu güçlü performans büyük bir tatmin kaynağı olmuş olmalı; zira İspanyol basını, son dönemdeki zaman zaman istikrarsız performansları nedeniyle Bayern'in onu ilk 11'e alıp almaması konusunda daha önce ciddi şüpheler dile getirmişti.

Bu nedenle, Alman rekor şampiyonunun kalecisi, karşılaşma öncesinde İspanyol spor gazetesi Marca'da "Neuer'in dikkatinde düşüş var" başlıklı bir haberin konusu olmuştu. Haberde, eski milli kalecinin "birçok soru işareti ile Madrid'e" gittiği belirtiliyordu.

Blancos ile Bayern arasındaki son doğrudan karşılaşmada da Neuer gündemin merkezindeydi. O zaman FCB, ilk maçta 2-2 berabere kaldıktan sonra, 40 yaşındaki kalecinin güçlü kurtarışları sayesinde rövanş maçında 1-0 öne geçmişti, ancak maçın bitimine birkaç dakika kala Vinicius Junior'un aslında oldukça zararsız bir şutunu elinden kaçırdı. Real'in forveti Joselu bu fırsatı değerlendirerek skoru geçici olarak eşitledi. Birkaç dakika sonra İspanyol oyuncu galibiyet golünü bile attı.