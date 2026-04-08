İstatistik portalı OPTA'nın bildirdiğine göre, Almanya'nın rekor şampiyonu takımının 40 yaşındaki kalecisi, ayrıntılı veri kaydı tutulmaya başlandığından bu yana, Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan bir eleme maçında İspanya milli takımı karşısında dokuz kurtarış gerçekleştiren ilk kaleci oldu.
Manuel Neuer, Real Madrid karşısında tarih yazıyor: FC Bayern efsanesi basının yalanlarını çürütüyor
Kalesine gelen dokuz şut ve Real Madrid'in 2,0'lık xG değeriyle, Neuer Salı akşamı Münih ekibinin 2-1'lik galibiyetinde Blancos'un bir golünü engelledi.
Neuer, Real Madrid karşısında sahadaki en göze çarpan isimdi, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un başını çektiği Real Madrid hücumuna karşı birçok kez etkili müdahalelerde bulundu ve maçın ardından UEFA tarafından resmi "Maçın Adamı Ödülü"ne layık görüldü.
Neuer, İspanyol basınının eleştirilerine katlanmak zorunda
40 yaşındaki oyuncu için bu güçlü performans büyük bir tatmin kaynağı olmuş olmalı; zira İspanyol basını, son dönemdeki zaman zaman istikrarsız performansları nedeniyle Bayern'in onu ilk 11'e alıp almaması konusunda daha önce ciddi şüpheler dile getirmişti.
Bu nedenle, Alman rekor şampiyonunun kalecisi, karşılaşma öncesinde İspanyol spor gazetesi Marca'da "Neuer'in dikkatinde düşüş var" başlıklı bir haberin konusu olmuştu. Haberde, eski milli kalecinin "birçok soru işareti ile Madrid'e" gittiği belirtiliyordu.
Blancos ile Bayern arasındaki son doğrudan karşılaşmada da Neuer gündemin merkezindeydi. O zaman FCB, ilk maçta 2-2 berabere kaldıktan sonra, 40 yaşındaki kalecinin güçlü kurtarışları sayesinde rövanş maçında 1-0 öne geçmişti, ancak maçın bitimine birkaç dakika kala Vinicius Junior'un aslında oldukça zararsız bir şutunu elinden kaçırdı. Real'in forveti Joselu bu fırsatı değerlendirerek skoru geçici olarak eşitledi. Birkaç dakika sonra İspanyol oyuncu galibiyet golünü bile attı.
Neuer'e büyük övgü: "Onu insanüstü derecede iyi buluyorum"
Bu kez Neuer üstünlüğü elinde tuttu ve kurtarışlarıyla Real'in forvetlerini adeta çileden çıkardı. "Bugünkü kurtarışları mükemmeldi," diye övdü eski takım arkadaşı Mats Hummels, Prime Video'da TV yorumcusu olarak. "Bunu dolandırmaya gerek yok, tam not, dünya klasında bir performans."
Eski milli futbolcu Christoph Kramer de Neuer'in performansından övgüyle bahsetti: "Hala dünyanın en iyi kalecisi olduğu ortada - bugün hepimiz maçı izledik - durum bu. Ve oynadığı sürece de böyle kalacak. Bence o insanüstü bir kaleci."