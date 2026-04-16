Manuel Neuer, Real Madrid'e karşı tarihi gecede yaşadığı hatayı tüm samimiyetiyle anlattı

Manuel Neuer, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi derbisinde uçlardan uçlara bir gece yaşadı. Bayern Münih'in 40 yaşındaki kalecisi, maçın daha 35. saniyesinde acı bir hata yaptı ve Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla tarihin en hızlı golünü atmasına neden oldu.

Maçtan sonra karışık bölgede konuşan Neuer, "Ne büyük bir hata yaptım" dedi. Kaptan, topu Josip Stanisic'e açmak istedi ancak topa tamamen yanlış vurdu. Bu hata aynı zamanda bir uyarı niteliğindeydi. "Real Madrid her hatayı cezalandırdı ve maçın bitmesine daha çok vardı. Tabii ki benim için kötü bir başlangıçtı ama bunu geride bırakıp her zamanki gibi oynamaya devam etmeliyim" diye ekledi.

29. dakikada Güler bir serbest vuruşla golü attı. Neuer'in şutu geç mi gördüğü yoksa şutun konumu mu mükemmeldi sorusuna, tecrübeli kaleci şöyle cevap verdi: "Hayır, hız açısından da muhteşem bir şuttu."

Teknik direktör Max Eberl, muhteşem 4-3 galibiyetin ardından hemen kalecisini savundu. Alman yetkiliye göre, futbol dünyasında bir an kahraman olmak, bir an sonra suçlanmak işin doğasında var. Eberl, tek bir hatalı pasın Neuer'in kulüpteki geleceğini kesinlikle engellemeyeceğini vurguladı.

Hata yapmasına rağmen, kulüp ikonunun sözleşmesinin uzatılması an meselesi gibi görünüyor. Neuer önümüzdeki sezon daha fazla dinlenme fırsatı bulabilir ve 22 yaşındaki yetenek Jonas Urbig'e yer açmak zorunda kalabilir, ancak Bayern henüz bir numaralı kalecisiyle işini bitirmiş değil. Neuer, geleceği hakkında yakında kesin bir karar vereceğini kendisi de belirtti.

Bayern, 28 Nisan Salı günü Paris Saint-Germain ile yarı finalin ilk maçını oynayacak. Fransızlar, çeyrek finalde Arne Slot'un Liverpool'unu toplamda 4-0'lık skorla mağlup etmişti.