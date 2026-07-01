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Manuel Neuer, Paraguay karşısında yaşanan ‘acı verici ve son derece hayal kırıcı’ Dünya Kupası elenmesine rağmen Almanya milli takımına dönüşünden pişmanlık duymuyor
Acı tatlı bir uluslararası veda
Neuer, milli kariyerine ikinci kez resmen son verdi ve Almanya milli takımıyla geçirdiği efsanevi serüvene kesin bir son koydu. 40 yaşındaki Bayern Münih kaptanı, ilk olarak Euro 2024’ün ardından milli takımdan ayrılmıştı; ancak Marc-André ter Stegen’in sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmesinin ardından Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası için geri dönmeyi tercih etmişti.
Ancak bu masalsı dönüş gerçekleşemedi; Almanya, Paraguay’a penaltı atışlarında 4-3 yenilerek son 32 turunda turnuvadan elendi. Erken elenmeye rağmen Neuer, ülkesi için son bir kez daha eldiven giymenin doğru bir karar olduğunu savunuyor ve dört kez dünya şampiyonu olan takımı küresel sahnede temsil etmekten duyduğu gururu dile getiriyor.
Neuer, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını değerlendiriyor
Uluslararası sahneden ayrıldığını sosyal medyadan duyuran Neuer, turnuvadaki Almanya’nın performansına ilişkin hayal kırıklığını gizlemedi. Deneyimli kaleci, takımın kendilerinden beklenen yüksek standartlara ulaşamadığını kabul ederek, son Dünya Kupaları'ndaki kötü performans serisinin devam ettiğini belirtti; 2014'te Neuer'in de yer aldığı kadroyla kupayı kaldıran Almanya, 2018 ve 2022'de üst üste grup aşamasında elenmiş, ardından kadrosundaki yetenekli oyunculara rağmen Julian Nagelsmann yönetiminde bu son 32 turunda da çöküş yaşamıştı.
Neuer, Instagram'da şöyle yazdı: "Her zaman bir onurdu! Dünya Kupası'ndan erken elenmek son derece hayal kırıcı. Beklentilerin açıkça gerisinde kaldık ve bu turnuvada daha ileriye gitmeliydik. Bu son çok acı verici. Almanya için bir kez daha oynamaya bilinçli bir karar verdim. Öncelikle, milli takım forması giymek beni her zaman derin bir gururla doldurmuştur."
Zihinsel dayanıklılık ve tecrübeli liderlik
40 yaşında geri dönme kararı, yeni nesil Alman yıldızların ayaklarını yere sağlam basmalarına yardımcı olma arzusundan kaynaklandı. Neuer, sahada her zamanki sihirli anlarını sergileyemese bile, önceki dört Dünya Kupası döngüsünde edindiği deneyimin soyunma odasındaki genç oyuncular için paha biçilmez olacağına inanıyordu. Tecrübeli kaleci, turnuva boyunca zor anlar yaşadı ve tek bir maçta bile kalesini gole kapatamadı; Curaçao’ya karşı 7-1 ve Fildişi Sahili’ne karşı 2-1 kazanılan maçlarda gol yedi, Ekvador’a 2-1 yenildikleri maçta belirleyici golün doğrudan sorumlusu olarak gösterildi ve son olarak Almanya’nın penaltı atışları sonucunda elenmesinden önce Paraguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta da gol yedi.
Neuer, “İkinci olarak, 40 yaşında ve dört Dünya Kupası turnuvası tecrübesiyle, hem saha içinde hem de saha dışında genç oyunculara mümkün olan en iyi şekilde destek olmak ve Alman futboluna yardımcı olmak istedim,” diye açıkladı. “Acı sonuna rağmen, bu kararımdan bir an bile pişman değilim. Hayal kırıklığım tarif edilemez, ancak aynı zamanda muazzam bir minnettarlık duyuyorum. Bunca yıl boyunca ve bu turnuva süresince verdiğiniz destek için teşekkür ederim.”
- Getty Images Sport
Efsanevi bir uluslararası kariyerin sonu
Neuer’in emekliliği, 2014 Dünya Kupası şampiyonu kadroyla kalan son bağlantılardan birinin ayrılmasıyla Alman futbolu için bir dönemin sonunu işaret ediyor. O, Almanya milli takımında 128 kez forma giydiği efsanevi uluslararası kariyerine resmen son veriyor; bu kariyer, Die Mannschaft’ın üçüncü olduğu 2010’daki ilk maçından bu yana 23 Dünya Kupası maçına çıkmasını da içeriyor. Bu Dünya Kupası maçlarında, efsanevi kaleci 21 gol yedi ve yedi maçta kalesini gole kapattı.