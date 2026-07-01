Manuel Neuer, Paraguay karşısında yaşanan ‘acı verici ve son derece hayal kırıcı’ Dünya Kupası elenmesine rağmen Almanya milli takımına dönüşünden pişmanlık duymuyor

Neuer, milli kariyerine ikinci kez resmen son verdi ve Almanya milli takımıyla geçirdiği efsanevi serüvene kesin bir son koydu. 40 yaşındaki Bayern Münih kaptanı, ilk olarak Euro 2024’ün ardından milli takımdan ayrılmıştı; ancak Marc-André ter Stegen’in sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmesinin ardından Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası için geri dönmeyi tercih etmişti.

Ancak bu masalsı dönüş gerçekleşemedi; Almanya, Paraguay’a penaltı atışlarında 4-3 yenilerek son 32 turunda turnuvadan elendi. Erken elenmeye rağmen Neuer, ülkesi için son bir kez daha eldiven giymenin doğru bir karar olduğunu savunuyor ve dört kez dünya şampiyonu olan takımı küresel sahnede temsil etmekten duyduğu gururu dile getiriyor.