Manuel Neuer, kas sakatlığı nedeniyle haftalarca sahalardan uzak kalacak. Bayern Münih kalecisi, Borussia Dortmund ile oynanacak zirve mücadelesinde forma giyemeyecek

Kompany'nin takımı için zamanlama daha kötü olamazdı, çünkü şu anda ezeli rakibi Borussia Dortmund ile oynayacağı büyük bir zirve mücadelesine hazırlanıyor. Neuer, bu sezon Bundesliga lideri için istikrarın temel direği olmuştu, ancak onun yokluğu, sezonu belirleyecek bir maçta ilk 11'de büyük bir boşluk bırakıyor.

Neuer'in Bremen'e karşı 3-0 kazanılan maçın ikinci yarısında sahaya çıkmaması üzerine ilk başta panik yaşanmasına rağmen, spor kurulu üyesi Max Eberl taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Maçın bitiminden hemen sonra yaptığı açıklamada, "Dramatik bir durum yok. [O] baldırında bir şey hissetti. Bakacağız. Sonuçta, yedek kulübesinde iyi kalecilerimiz var." Ancak, daha sonra yapılan tıbbi teşhis, Eberl'in ilk başta yaptığı iyimser değerlendirmeden çok daha ciddi olduğunu ortaya koydu.