Getty Images Sport
Çeviri:
Manuel Neuer, kas sakatlığı nedeniyle haftalarca sahalardan uzak kalacak. Bayern Münih kalecisi, Borussia Dortmund ile oynanacak zirve mücadelesinde forma giyemeyecek
Tıbbi karar
Bavyera devi, bir dizi kapsamlı testin ardından hasarın boyutunu doğruladı ve 39 yaşındaki oyuncunun ciddi bir kas problemiyle mücadele ettiğini açıkladı. Kulüp, Münih'te kimsenin duymak istemediği kararı içeren resmi bir açıklama yayınladı: "FC Bayern, şimdilik kaptanı Manuel Neuer'den yoksun kalacak. Kaleci, Cumartesi günü Werder Bremen'de oynanan Bundesliga maçında sol baldırındaki kas liflerinde yırtık meydana geldi. Bu durum, FC Bayern'in sağlık ekibi tarafından yapılan kapsamlı muayeneyle doğrulandı."
- Getty Images Sport
Kompany için klasik bir felaket
Kompany'nin takımı için zamanlama daha kötü olamazdı, çünkü şu anda ezeli rakibi Borussia Dortmund ile oynayacağı büyük bir zirve mücadelesine hazırlanıyor. Neuer, bu sezon Bundesliga lideri için istikrarın temel direği olmuştu, ancak onun yokluğu, sezonu belirleyecek bir maçta ilk 11'de büyük bir boşluk bırakıyor.
Neuer'in Bremen'e karşı 3-0 kazanılan maçın ikinci yarısında sahaya çıkmaması üzerine ilk başta panik yaşanmasına rağmen, spor kurulu üyesi Max Eberl taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Maçın bitiminden hemen sonra yaptığı açıklamada, "Dramatik bir durum yok. [O] baldırında bir şey hissetti. Bakacağız. Sonuçta, yedek kulübesinde iyi kalecilerimiz var." Ancak, daha sonra yapılan tıbbi teşhis, Eberl'in ilk başta yaptığı iyimser değerlendirmeden çok daha ciddi olduğunu ortaya koydu.
Kompany'nin görmezden geldiği gelecekle ilgili sorular
Bu sakatlık, Neuer'in Allianz Arena'daki uzun vadeli geleceğinin yoğun spekülasyonlara konu olduğu bir dönemde meydana geldi. Neuer'in mevcut sözleşmesi 2025-26 sezonu sonunda sona erecek. Yaklaşan son tarih ve kalecinin ilerleyen yaşına rağmen, teknik direktör Kompany, kulübün bir numaralı kalecisiyle ilgili aceleci bir karar vereceği yönündeki iddiaları reddetti.
Kompany, sakatlık öncesinde sözleşme durumu hakkında sorulduğunda, önceliğin saha içindeki başarı olduğunu vurguladı. Kompany, "Bu tür durumlarda, özellikle Manu gibi bir kariyere sahipseniz, her oyuncu için durum aynıdır, gelecek sezon hakkında konuşmazsınız" dedi. "Sahip olduklarınız hakkında konuşur ve bunların tadını çıkarırsınız. Şu anda Almanya'nın en iyi kalecisi benim takımımda. Hala üç turnuvada yer alıyoruz ve gelecek sezon hakkında konuşarak fazla enerji harcamak istemiyoruz."
- Getty Images Sport
Urbig ve Ulreich hazır
Kaptan, Dortmund ile oynanacak yüksek riskli maç ve sonrasında resmi olarak kadro dışı kaldığı için, dikkatler şimdi 22 yaşındaki Jonas Urbig ve tecrübeli Sven Ulreich'e çevrildi. Bremen maçında ilk yarıda Neuer'in yerine geçerek kalesini gole kapatan Urbig, Bayern'in tahtının varisi olarak görülüyor.
Spor direktörü Christoph Freund, daha önce kaleci kadrosunun derinliğine tam güven duyduğunu ifade ederek, bu ortamın asıl kalecinin geçici olarak yokluğunu mükemmel bir şekilde telafi edebileceğini ima etmişti. "Jonas Urbig ve Sven Ulreich ile kaleci kadromuz gerçekten çok özel. Orada özel bir enerji var. Stresli değiliz. Manu vücudunu en iyi şekilde hissediyor" dedi Freund. Bu güven, Bayern'in lideri olmadan zorlu bir dönemden geçerken şimdi en büyük sınavına girecek.
Reklam