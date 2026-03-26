Bild gazetesi muhabiri Julian Agardi'nin "Bayern Insider" podcast'inde anlattığına göre, FC Bayern yetkilileri, bu Cuma 40. yaşını kutlayacak olan Manuel Neuer'in kariyerini sonlandırması ihtimaline karşı şimdiden olası alternatifleri değerlendiriyor. Çözüm, kulübün kendi içinden çıkabilir: Perşembe günü milli takımda sakatlanan Jonas Urbig, potansiyel bir halef olarak görülüyor ve yeni bir numaralı kaleci olarak yetiştirilebilir. Ancak Münih ekibi bunun yanı sıra deneyimli bir kaleci arıyor ve bu arayışta Oliver Baumann'a rastlamış görünüyor.
Manuel Neuer kariyerini sonlandırırsa: Alman Dünya Kupası kalecisi, Bayern Münih'te Jonas Urbig'in yedeği mi olacak?
TSG Hoffenheim'ın kalecisi, Münih'te hiç de yabancı bir isim değil. Bild muhabirlerinin Bayern Insider'da aktardığına göre, Baumann daha önce de transfer listesinde yer almıştı ve o zamanlar rekor şampiyonun yedek kalecisi olarak transfer olmayı düşünebiliyordu.
Ancak bu arada rolü önemli ölçüde değişti: Baumann, DFB kadrosuna girdi ve orada güvenilir bir seçenek olarak kendini kanıtladı; Marc-Andre ter Stegen mucizevi bir şekilde iyileşemezse, Baumann Dünya Kupası'nda da Almanya kalesinde yer alacak.
Bayern Münih: Oliver Baumann gönüllü olarak ikinci sıraya geçer mi?
Bu durumda, bu formda bir kalecinin FC Bayern'de gerçekten ikinci kaleci rolünü üstlenip üstlenmeyeceği sorusu gündeme geliyor. Bayern Insider'a göre bu senaryo ihtimal dışı değil – özellikle de Hoffenheim Şampiyonlar Ligi elemelerini kaçırırsa ve DFB milli takımında da gelecekte değişiklikler olursa.
Buna paralel olarak, Neuer'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Bayern kaptanı, baldır sakatlığının ardından geri dönüş için çalışıyor ve kararını vermek için bilinçli olarak zaman ayırıyor. Bir son tarih yok – Abendzeitung'a göre onun için en önemli şey, vücudunun bir sezon daha en üst seviyede oynamaya izin verip vermeyeceği.
Açık olan bir şey var: FC Bayern, geleceğe yönelik adımlarını atıyor. Ve Oliver Baumann, milli takımdaki yeni rolüne rağmen, deneyimli bir yedek olarak sürpriz bir seçenek haline gelebilir.
FC Bayern'de bu sözleşmelerin süresi 2026'da dolacak
Oyuncular
Pozisyon
Yaş
Manuel Neuer
Kaleci
39 yaş
Sven Ulreich
Kaleci
37 yaş
Raphael Guerreiro
Defans
32 yaş
Leon Goretzka
Orta saha
31 yaş