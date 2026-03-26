Manuel Neuer kariyerini sonlandırırsa: Alman Dünya Kupası kalecisi, Bayern Münih'te Jonas Urbig'in yedeği mi olacak?

Bu durumda, bu formda bir kalecinin FC Bayern'de gerçekten ikinci kaleci rolünü üstlenip üstlenmeyeceği sorusu gündeme geliyor. Bayern Insider'a göre bu senaryo ihtimal dışı değil – özellikle de Hoffenheim Şampiyonlar Ligi elemelerini kaçırırsa ve DFB milli takımında da gelecekte değişiklikler olursa.

Buna paralel olarak, Neuer'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Bayern kaptanı, baldır sakatlığının ardından geri dönüş için çalışıyor ve kararını vermek için bilinçli olarak zaman ayırıyor. Bir son tarih yok – Abendzeitung'a göre onun için en önemli şey, vücudunun bir sezon daha en üst seviyede oynamaya izin verip vermeyeceği.

Açık olan bir şey var: FC Bayern, geleceğe yönelik adımlarını atıyor. Ve Oliver Baumann, milli takımdaki yeni rolüne rağmen, deneyimli bir yedek olarak sürpriz bir seçenek haline gelebilir.