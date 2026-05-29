Manuel Neuer'in 'karizması' Alman milli takımını canlandırıyor; takım arkadaşları, antrenmanlarda efsanevi Bayern kalecisiyle karşılaştıklarında daha fazla 'odaklandıklarını' belirtiyor
Neuer'in dönüşü Almanya kadrosuna ilham verdi
Neuer’in Almanya’nın birinci kalecisi olarak geri dönüşü, Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Herzogenaurach’taki milli takım kampında iyimserlik yarattı. Bayern Münih’in tecrübeli oyuncusunun, takımdan uzak kaldığı yaklaşık iki yılın ardından ilk on birdeki yerini geri alması bekleniyor. Kamp içindeki oyuncular, Neuer’in varlığının tek başına Almanya’ya avantaj sağladığına inanıyor. Neuer, hafif koşu ve kuvvet antrenmanlarından oluşan bireysel bir antrenmanı kısa süre önce tamamladı; oyuncu şu anda hafif bir baldır sakatlığıyla uğraşıyor. Almanya, Julian Nagelsmann'ın turnuva hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte Neuer'in yakında sahalara dönmesini bekliyor.
Takım arkadaşları Neuer'in etkisini övüyor
Bayern Münih'in savunma oyuncusu Tah, en üst düzeyde hâlâ büyük saygı uyandıran bu deneyimli kaleciyle karşılaştıklarında forvetlerin daha temkinli davrandığını açıkladı. Sky'ın aktardığına göre Tah, "Forvetlerin gol vuruşlarında özellikle konsantre olmaları gerektiği açıkça görülüyor" dedi.
Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Schlotterbeck ise bu tecrübeli kalecinin niteliklerini değerlendirirken daha da ileri gitti. Schlotterbeck, "O muhtemelen tüm zamanların en iyi kalecisi" dedi.
Almanya, uzun süredir devam eden kaleci tartışmasına son verdi
Neuer’in dönüşü, aylardır Alman futbolundaki tartışmaların odağında yer alan bir konuya netlik getirmiş görünüyor. Oliver Baumann’ın güçlü performanslarına rağmen, Nagelsmann turnuva öncesinde net bir hiyerarşi oluşturdu. Ancak soyunma odası içinde bu konunun pek gerginliğe yol açmadığı bildiriliyor. Tah’a göre Neuer, dönüşünü takım içinde büyük bir tartışma konusu haline getirmek yerine, durumu sakin ve profesyonel bir tavırla ele aldı.
"Bu konuda hiçbir şey söylemedi - ve sonra her şey olduğu gibi kaldı," diye açıkladı Tah.
Neuer, Almanya milli takımına geri dönmeyi hedefliyor
Almanya, Neuer’in hafif baldır sakatlığının ardından durumunu yakından takip etmeye devam edecek, ancak yakında ilk 11’e döneceği beklentisi sürüyor. Onun geri dönüşü, Dünya Kupası öncesinde yeniden ivme kazanmak isteyen takım için büyük bir moral kaynağı olarak görülüyor.
Nagelsmann, özellikle Baumann'ın eleme maçlarındaki başarılı performansının ardından, Neuer'e geçişin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamalı. Takım içi hiyerarşi artık netleştiğine göre Almanya, Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile birlikte E Grubu'nda yer aldığı turnuva hazırlıklarına tam olarak odaklanabilir.