Neuer, mayısta Bayern Münih ile sözleşmesini bir yıl uzattı ve kulüpte 2027 yazına kadar kaldı. 40 yaşındaki kaleci bunun son profesyonel sezonu olup olmayacağını henüz açıklamasa da, Bavyera ekibi kaleyi gelecekte kime emanet edeceğini şimdiden planlıyor.

Büyük umut bağlanan 23 yaşındaki Jonas Urbig, Allianz Arena'da Neuer'in doğal halefi olarak görülüyor. Ancak Bayern, genç kalecinin birinci kaleci rolüne geçişini kolaylaştırmak için tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istiyor ve bu nedenle Fulham'ın Bernd Leno'sunu takip ediyor. Alman yayın organı Bild'e göre, kulüp yönetimi 34 yaşındaki file bekçisini ideal ve güvenilir bir yedek olarak görüyor.

Leno için olası bir hamlenin 2027 yazında somutlaşması bekleniyor. Fulham ile o yılın haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan ve kontratında 12 aylık uzatma opsiyonu da yer alan Almanya Milli Takımı oyuncusunun, haberin detayına göre ülkesine dönüş fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.



