Getty Images Sport
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Manuel Neuer'in halefi mi? Bayern Münih, kaleci halefiyet planı şekillenirken eski Arsenal yıldızı için sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor
Neuer sonrası döneme hazırlanıyor
Neuer, mayısta Bayern Münih ile sözleşmesini bir yıl uzattı ve kulüpte 2027 yazına kadar kaldı. 40 yaşındaki kaleci bunun son profesyonel sezonu olup olmayacağını henüz açıklamasa da, Bavyera ekibi kaleyi gelecekte kime emanet edeceğini şimdiden planlıyor.
Büyük umut bağlanan 23 yaşındaki Jonas Urbig, Allianz Arena'da Neuer'in doğal halefi olarak görülüyor. Ancak Bayern, genç kalecinin birinci kaleci rolüne geçişini kolaylaştırmak için tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istiyor ve bu nedenle Fulham'ın Bernd Leno'sunu takip ediyor. Alman yayın organı Bild'e göre, kulüp yönetimi 34 yaşındaki file bekçisini ideal ve güvenilir bir yedek olarak görüyor.
Leno için olası bir hamlenin 2027 yazında somutlaşması bekleniyor. Fulham ile o yılın haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan ve kontratında 12 aylık uzatma opsiyonu da yer alan Almanya Milli Takımı oyuncusunun, haberin detayına göre ülkesine dönüş fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Leno'nun Leverkusen'den Londra'ya uzanan yolu
Leno'nun kariyeri, onu Bayern Münih gibi bir dev için mantıklı bir seçenek haline getiriyor. Kaleci, Bayer Leverkusen'de kendisini net biçimde kanıtlayarak büyük bir Bundesliga deneyimi edindi. Stuttgart altyapısından yetişen Leno, 2011'de Leverkusen'e katıldı ve kısa sürede BayArena'da takımın kilit isimlerinden biri oldu. Kulüp adına 300'den fazla maça çıkan file bekçisi, 99 maçta kalesini gole kapattı ve 2018 Dünya Kupası kadrosunu kıl payı kaçırmasına rağmen Joachim Low yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nın düzenli isimlerinden biri haline geldi.
Arsenal daha sonra 2018'de Petr Cech'in yerine piyasadaki mükemmel bir alternatif olarak onu kadrosuna kattı. Arsenal'de üç yıl boyunca tartışmasız birinci kaleci olan Leno, 2021'de Aaron Ramsdale'in gelişiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybetti. Kuzey Londra ekibinden 125 maçta 35 gole kapama ile ayrılan Leno, 2022'de Craven Cottage'da yeni bir başlangıç yapmayı tercih etti.
Fulham'da Leno kariyerini başarıyla yeniden canlandırdı ve Premier League'de ilk 11 oyuncusu statüsünü geri kazandı. O tarihten bu yana Batı Londra temsilcisinde 161 maça çıkan deneyimli kaleci, 33 maçta kalesini gole kapattı ve Bayern'in dikkatini çeken güvenilirliğini istikrarlı biçimde ortaya koydu.
Kapsamlı bir departman revizyonu
Bayern'in kalede geçiş süreci, Neuer'in belirsiz takviminin ötesine uzanıyor. Kulübün 38 yaşındaki üçüncü kalecisi Sven Ulreich'in mevcut sözleşmesi de Haziran 2027'de sona erecek. Yaklaşan bu toplu ayrılık, kaleci seçeneklerinde kapsamlı bir yenilenmeyi zorunlu kılıyor; Urbig ise yeni döneme öncülük etmesi için kulüp içinde güçlü destek görüyor.
Leno öne çıkan adaylardan biri olmaya devam ederken, Bundesliga şampiyonu başka seçenekleri de aktif şekilde değerlendiriyor. Haberlere göre yurt içindeki alternatifler de gündemde. Augsburg'un 28 yaşındaki Finn Dahmen'i ile Köln'ün 31 yaşındaki Marvin Schwabe'si de Bayern'in radarında yer alıyor ve kulüp halefiyet stratejisini dikkatle şekillendiriyor.
- Getty Images Sport
Ocakta yaklaşan görüşmeler
Leno, ocak ayındaki transfer döneminde yurt dışındaki kulüplerle ön sözleşme görüşmeleri yapma hakkı kazanacak ve bu durum Bayern'in transfer sürecini potansiyel olarak hızlandırabilir. Bu arada tecrübeli file bekçisi Fulham'daki görevlerine odaklanmayı sürdürecek, Bavyera devi ise büyük çaplı yapısal değişim öncesinde kapsamlı kısa listesini değerlendirmeye devam edecek.
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