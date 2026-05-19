Sport Bild'in haberine göre, isimleri açıklanmayan Alman milli takımının kilit oyuncuları, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'a Neuer'in Dünya Kupası'na geri dönmesi yönünde görüş bildirmiş. Özellikle FC Bayern'deki takım arkadaşları, Neuer'e defalarca emeklilik kararından vazgeçmesini düşünmesini tavsiye etmiş.
Manuel Neuer'in dönüşü ciddi sonuçlar doğurabilir: FC Bayern'in yıldızları da Dünya Kupası'ndaki bu sansasyonel geri dönüşe katkıda bulunmuş olabilir
Neuer'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan ilk maçta ve Paris Saint-Germain'e karşı oynanan yarı finalde gösterdiği güçlü performansın ardından, onu ikna etme çabaları yeniden hız kazanmış. Bunun sonucunda Neuer de – ailesiyle istişare ettikten sonra – DFB ve Nagelsmann'a, milli takıma geri dönebileceğini düşündüğüne dair sinyaller göndermiş.
O zamana kadar 40 yaşındaki kaleci ile Nagelsmann arasında neredeyse hiç temas olmamıştı. Ancak zamanla telefon görüşmeleri daha sık hale geldi ve şimdi, uyumlu medya haberlerine göre, Neuer'in ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde bir numaralı kaleci olarak geri dönüşü neredeyse kesinleşti.
Nagelsmann'ın bunu Oliver Baumann'a da bir telefon görüşmesinde bildirmiş olduğu söyleniyor. Abendzeitung gazetesine göre Nagelsmann, TSG Hoffenheim'ın 35 yaşındaki kalecisine, Neuer'in geri dönüşü durumunda bile Dünya Kupası'na birinci kaleci olarak gideceğini Mart ayında garanti etmişti. Şimdi ise Nagelsmann, Baumann'a bu sözünden geri döndüğünü bildirmek zorunda kaldı. Baumann'ın son derece hayal kırıklığına uğradığı, ancak yedek olarak da hazır olacağını garanti ettiği belirtiliyor.
Manuel Neuer yine baldır sorunlarıyla boğuşuyor - Jonas Urbig de Dünya Kupası kadrosuna girecek mi?
Ancak hâlâ küçük bir soru işareti var – ve bu, Neuer’in sağlığıyla ilgili. Yaşlanan kalecinin baldırında bir kez daha sorunlar ortaya çıktı. Önümüzdeki Cumartesi günü VfB Stuttgart’a karşı oynanacak DFB Kupası finalinde forma giyip giyemeyeceği hâlâ belirsiz. Sport Bild’e göre, Neuer Perşembe günü antrenmanlara dönebilirse finalde kaleyi koruyacak.
Ayrıca, Nagelsmann'ın teknik ekibiyle, tekrarlayan baldır sorunlarının Dünya Kupası'na katılımını ne ölçüde tehlikeye attığını netleştirmek için yoğun bir görüşme süreci devam ediyor. Perşembe günü, resmi kadro açıklamasından kısa bir süre önce, son şüpheleri gidermek için Nagelsmann ve Neuer arasında bir kez daha bir görüşme yapılacak.
Neuer, sezon boyunca baldırında üç kez küçük kas yırtığı yaşadı ve defalarca kadro dışı kaldı. Onun yerine Jonas Urbig oynadı ve ikna edici performansları sayesinde, Neuer'in yedeği olarak Dünya Kupası'na katılma umudunu da koruyabilir.
Nübel için Dünya Kupası'nda yeniden sahalara dönmesi, muhtemelen yıkıcı sonuçlar doğurabilir
Çünkü Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, Nagelsmann şu anda antrenman amaçlı olarak Neuer, Urbig, Oliver Baumann ve Alexander Nübel’den oluşan dört kişilik bir kaleci kadrosu oluşturmayı bile düşünüyor. Ancak Abendzeitung'a göre, özellikle Nübel'in kadroya alınması konusunda büyük bir soru işareti var, zira Neuer ile VfB Stuttgart'ın kalecisi arasındaki ilişkiler pek de iyi değil. Nagelsmann'ın Nübel'in yerine geçebilecek potansiyel adaylar olarak FC Augsburg'dan Finn Dahmen ve SC Freiburg'dan Noah Atubolu'yu düşündüğü belirtiliyor.
Nübel, 2020 yazında FC Schalke 04'ten FC Bayern'e bedelsiz transfer olmuş ve orada Neuer'in potansiyel halefi olarak görülmüştü. Ancak Urbig'in aksine, Alman rekor şampiyonunda pek şans bulamadı ve sadece bir yıl sonra önce AS Monaco'ya iki yıllığına kiralandı, ardından yine kiralık olarak VfB Stuttgart'a transfer oldu. Orada, Cumartesi günü oynanacak kupa finaliyle üçüncü güçlü sezonunu tamamlayacak.
Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği henüz belirsiz. Nübel, sözleşme gereği 2030 yılına kadar Münih ekibine bağlı. Ancak Neuer, Bayern ile sözleşmesini bir yıl daha uzattığı için FCB'ye dönüşü söz konusu değil. Bunu son olarak spor direktörü Christoph Freund da doğruladı. Ancak VfB, Nübel'in 12 milyon euro olduğu söylenen yüksek yıllık maaşını ödeyemez ve ödemek de istemiyor. Ayrıca Sky'a göre Bayern, 10 ila 15 milyon euro arasında bir transfer ücreti talep ediyor.