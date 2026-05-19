Manuel Neuer'in dönüşü ciddi sonuçlar doğurabilir: FC Bayern'in yıldızları da Dünya Kupası'ndaki bu sansasyonel geri dönüşe katkıda bulunmuş olabilir

Neuer'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan ilk maçta ve Paris Saint-Germain'e karşı oynanan yarı finalde gösterdiği güçlü performansın ardından, onu ikna etme çabaları yeniden hız kazanmış. Bunun sonucunda Neuer de – ailesiyle istişare ettikten sonra – DFB ve Nagelsmann'a, milli takıma geri dönebileceğini düşündüğüne dair sinyaller göndermiş.

O zamana kadar 40 yaşındaki kaleci ile Nagelsmann arasında neredeyse hiç temas olmamıştı. Ancak zamanla telefon görüşmeleri daha sık hale geldi ve şimdi, uyumlu medya haberlerine göre, Neuer'in ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde bir numaralı kaleci olarak geri dönüşü neredeyse kesinleşti.

Nagelsmann'ın bunu Oliver Baumann'a da bir telefon görüşmesinde bildirmiş olduğu söyleniyor. Abendzeitung gazetesine göre Nagelsmann, TSG Hoffenheim'ın 35 yaşındaki kalecisine, Neuer'in geri dönüşü durumunda bile Dünya Kupası'na birinci kaleci olarak gideceğini Mart ayında garanti etmişti. Şimdi ise Nagelsmann, Baumann'a bu sözünden geri döndüğünü bildirmek zorunda kaldı. Baumann'ın son derece hayal kırıklığına uğradığı, ancak yedek olarak da hazır olacağını garanti ettiği belirtiliyor.