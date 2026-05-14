Nagelsmann, Neuer

Manuel Neuer'in DFB kalesine dönüşü giderek daha olası hale geliyor: Bayern yıldızı, Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor gibi görünüyor

Neuer'in, Pazartesi gününe kadar FIFA'ya sunulması gereken geçici geniş kadroda yer aldığı söyleniyor. Bayern kalecisi gerçekten geri dönüş yapacak mı?

Manuel Neuer'in Dünya Kupası'na katılması hâlâ mümkün mü? Her halükarda, FC Bayern Münih'in kalecisi Julian Nagelsmann'ın 55 kişilik kadrosuna girmeyi başarmış. Sky Sport'un haberine göre, bu geçici kadro geçen Pazartesi gününe kadar FIFA'ya sunulmak zorundaydı.

  • Sadece bu genişletilmiş kadroda yer alan oyuncular, 11 Haziran'da ABD, Meksika ve Kanada'da başlayacak Dünya Kupası finallerine çağrılabilir veya gerekirse sonradan kadroya dahil edilebilir. Nagelsmann, kadrosunu önümüzdeki Perşembe günü açıklayacak.

    Sky Sport'un haberine göre, milli takım teknik direktörü ve Neuer yüz yüze görüşerek 40 yaşındaki olağanüstü kalecinin olası bir geri dönüşünü tartışmışlar.


    Ter Stegen'in şanssızlığı, Neuer'in şansı mı?

    Neuer, DFB milli takımında toplam 124 uluslararası maça çıktı, 2014'te dünya şampiyonu oldu ve 2024'te ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya çeyrek finalde elendikten sonra geri döndü.

    O zamandan beri, defalarca Dünya'nın En İyi Kalecisi seçilen bu oyuncunun geri dönüşü için sürekli çağrılar yapıldı. Bu çağrılar, onun tekrar tekrar gösterdiği güçlü performansların yanı sıra, asıl halefi Marc-Andre ter Stegen'in devam eden sakatlık şanssızlığı nedeniyle de yeni bir ivme kazandı.

    Oliver Baumann, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde forma giyecek

    Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Perşembe günü Köln'de düzenlenen Kadınlar DFB Kupası Finali'nin kenarında Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Son maçlarda, 40 yaşında olmasına rağmen Neuer'in ne kadar olağanüstü bir kaleci olduğunu gördük" dedi. "En iyi oyuncuların Dünya Kupası'nda yer alması beni her zaman mutlu eder, ancak bu onunla Julian Nagelsmann arasında bir mesele. Kararı onlar verecek."

    Mart sonunda İsviçre ve Gana ile oynanan son milli maçlarda Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) ve Finn Dahmen (FC Augsburg) Alman kaleci üçlüsünü oluşturdu.

    35 yaşındaki Baumann, son dönemde Nagelsmann'ın açık ara bir numaralı kalecisiydi ve hem Uluslar Ligi'nde hem de başarılı Dünya Kupası elemelerinde Almanya'nın kalesini korudu.

  • DFB Takımı: Alman Milli Takımı'nın önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    31 Mayıs Pazar (20:45)

    Almanya - Finlandiya

    Hazırlık maçı

    6 Haziran Cumartesi (20.30)

    ABD - Almanya

    Hazırlık maçı

    14 Haziran Pazar (19:00)

    Almanya - Curacao

    2026 Dünya Kupası

    20 Haziran Cumartesi (22:00)

    Almanya - Fildişi Sahili

    2026 Dünya Kupası

    25 Haziran Perşembe (22:00)

    Ekvador - Almanya

    2026 Dünya Kupası

