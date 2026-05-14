Manuel Neuer'in DFB kalesine dönüşü giderek daha olası hale geliyor: Bayern yıldızı, Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor gibi görünüyor

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Perşembe günü Köln'de düzenlenen Kadınlar DFB Kupası Finali'nin kenarında Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Son maçlarda, 40 yaşında olmasına rağmen Neuer'in ne kadar olağanüstü bir kaleci olduğunu gördük" dedi. "En iyi oyuncuların Dünya Kupası'nda yer alması beni her zaman mutlu eder, ancak bu onunla Julian Nagelsmann arasında bir mesele. Kararı onlar verecek."

Mart sonunda İsviçre ve Gana ile oynanan son milli maçlarda Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) ve Finn Dahmen (FC Augsburg) Alman kaleci üçlüsünü oluşturdu.

35 yaşındaki Baumann, son dönemde Nagelsmann'ın açık ara bir numaralı kalecisiydi ve hem Uluslar Ligi'nde hem de başarılı Dünya Kupası elemelerinde Almanya'nın kalesini korudu.