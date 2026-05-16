Matthaus, durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı ve eleme mücadelelerinde forma giyen oyunculara karşı, son anda Neuer’i kadroya geri dahil etmenin büyük bir hakaret olduğunu ima etti. Sky’da yaptığı açıklamada, şu anki birinci kaleci Oliver Baumann’a nasıl davranıldığına dair endişelerini dile getirdi.

Matthaus, "Ne tür konuşmalar yapıldığını bilmiyorum" dedi. "Bu, Oliver Baumann'a bir tokat gibidir, özellikle de henüz onunla konuşmadıysanız. Onu buna hazırlamalıydınız – insani açıdan bakıldığında, bunu yapmak zorundaydınız bile. Manuel Neuer de elbette Julian Nagelsmann'a orada olacağına dair onay vermelidir. Bunların hepsi spekülasyon. En iyi kaleci Manuel Neuer'dir; bunu da gösterdi. Baumann harika maçlar çıkardı."