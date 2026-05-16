Manuel Neuer'in Almanya milli takımına geri dönüşü 'yüzüne bir tokat' olarak nitelendirilirken, Bayern efsanesi Julian Nagelsmann'ın emekli kaleciyi Dünya Kupası kadrosuna dahil etme kararını eleştirdi
Matthaus, yüzüne tokat gibi gelen kararı sert bir dille eleştirdi
Matthaus, durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı ve eleme mücadelelerinde forma giyen oyunculara karşı, son anda Neuer’i kadroya geri dahil etmenin büyük bir hakaret olduğunu ima etti. Sky’da yaptığı açıklamada, şu anki birinci kaleci Oliver Baumann’a nasıl davranıldığına dair endişelerini dile getirdi.
Matthaus, "Ne tür konuşmalar yapıldığını bilmiyorum" dedi. "Bu, Oliver Baumann'a bir tokat gibidir, özellikle de henüz onunla konuşmadıysanız. Onu buna hazırlamalıydınız – insani açıdan bakıldığında, bunu yapmak zorundaydınız bile. Manuel Neuer de elbette Julian Nagelsmann'a orada olacağına dair onay vermelidir. Bunların hepsi spekülasyon. En iyi kaleci Manuel Neuer'dir; bunu da gösterdi. Baumann harika maçlar çıkardı."
Mercek altında güven ve şeffaflık
Kararın alındığı zamanlama, nihai kadro açıklamasına sadece birkaç gün kalmış olması nedeniyle özellikle hassas bir konu. Matthäus, Nagelsmann’ın şeffaflık eksikliğinin soyunma odasındaki güveni sarsabileceğinden endişe duyuyor; özellikle de Neuer’in yokluğunda milli takıma sadık kalan kaleciler açısından.
Baumann'ın yerinde olsaydı turnuvaya yine de katılır mıydı diye sorulduğunda Matthaus açık sözlüydü. O şöyle dedi: “Bana karşı açık olursan, evet. Son anda öğrenirsem, bu koça hala güvenip güvenemeyeceğimi düşünürüm. Bu zaten bir güven ilişkisi. Spekülasyon yapıyoruz ve tüm detayları bilmiyoruz. Ama insani açıdan Baumann ile konuşmak önemli olurdu.”
Hamann ve Ballack geri dönüş konusunda görüşlerini paylaştı
Hamann da eleştiriye katılarak, Neuer’in durumu ile Toni Kroos gibi daha önceki yüksek profilli geri dönüşler arasında keskin bir ayrım yaptı. Hamann, eleme turlarına katılmayan bir oyuncuyu ödüllendirmenin, böylesine büyük bir turnuva öncesinde takımın geri kalanına yanlış bir mesaj vereceğine inanıyor.
Hamann, "Ben bunu yapmazdım" dedi. "Baumann eleme turlarında oynadı. Bu, eleme turlarının olmadığı Toni Kroos'un durumundan farklı. Ancak şimdi, sezonun son gününden sonra 'Neuer geri döndü' demek, bence iyi bir fikir değil."
Bu arada Ballack, DAZN'e şunları söyledi: “Orada olacağına dair işaretler artıyor. Eğer oradaysa, bir numara olacak.”
Neuer yorum yapmaktan kaçınıyor
Neuer, Bundesliga sezonunun son gününde Bayern Münih'in Köln'ü 5-1 mağlup etmesinin ardından, Baumann'ın milli takıma dönüşüyle ilgili durum hakkında yorum yapmayı reddetti. "Benim için bu konu bugün gündemde değil. Bugün şampiyonluğu kutluyoruz; önümüzdeki hafta kupada çok önemli bir görevimiz var," dedi.
Başlangıç kadrosunda yer almasının Hoffenheim kalecisi için bir hakaret olup olmayacağı sorulduğunda Baumann, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Bu akşam [Nagelsmann]'a sorun; o Sportstudio'da. Bu bana sorulacak bir soru değil" diye yanıtladı.