Manuel Neuer, ikinci dünya şampiyonluğuyla kariyerine son vermeyi hedeflediği için, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Almanya milli takımından tekrar emekli olacağını doğruladı

Neuer’in geri dönüşü, Hoffenheim kalecisi Oliver Baumann’ı yedek kulübesine geri itti; oysa Neuer’in yokluğunda Baumann, turnuvanın ilk 11’inde yer alacağı söyleniyordu. Ancak tecrübeli kaleci, iki yıl sonra Almanya formasıyla ilk kez sahaya çıktığı Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetindeki performansının ardından, takım içinde herhangi bir gerginlik olmadığını vurguladı.

Neuer, “Oliver ile birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz ve takım için antrenman yapıyoruz. Bir araya geldikten sonra bazı konuları tartıştık ve (benim dönüşümün) nasıl gerçekleştiğini konuştuk,” diye açıkladı. Almanya’nın 2018 ve 2022’deki grup aşaması elemelerinin hayaletlerini ortadan kaldırmaya çalıştığı bu dönemde, bu işbirliğine dayalı ortam hayati önem taşıyor.