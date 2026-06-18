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Manuel Neuer, ikinci dünya şampiyonluğuyla kariyerine son vermeyi hedeflediği için, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Almanya milli takımından tekrar emekli olacağını doğruladı
Almanya'nın 1 numarası için uluslararası kariyerinin son bölümü
40 yaşındaki Bayern Münih efsanesi, daha önce Euro 2024’ün ardından Die Mannschaft için eldivenlerini asmıştı; ancak kulüp seviyesinde eski formunu yeniden göstermesinin ardından takıma geri dönmeye ikna edildi.
Bir basın toplantısında konuşan Neuer, ilk ayrılışının ardındaki gerekçeyi açıkladı. "2024'te, kendi evimizde düzenlenen başarılı bir Avrupa Şampiyonası'nın ardından, iyi bir nedenden ötürü geri çekilmiştim. Benim için doğru karardı. Doğru hissettim," dedi gazetecilere. "Son iki yıldır (milli takımda oynamaya devam etmek) benim için spor açısından çok büyük bir yük olurdu."
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Emekliliğe giden net yol
Nagelsmann yönetiminde ilk 11’e başarılı bir şekilde geri dönmesine rağmen, Neuer geleceği konusunda artık geri adım atmayacağı konusunda kararlı. Beşinci Dünya Kupası’na üst üste katılmanın keyfini çıkarıyor, ancak ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva sona erdiğinde milli takım sonrası hayatına şimdiden hazırlanıyor.
Neuer, planları konusunda net bir şekilde şunları söyledi: “Benim için bunun son turnuvam olduğu çok açık. İki yıl sonra yapılacak bir sonraki Avrupa Şampiyonası’nda yer almayı planlamıyorum. Son günlerde, bunların Almanya formasıyla oynayacağım son maçlar olduğu gerçeğiyle yüzleştim. Ancak veda formalarına değil, tüm maçlara odaklanmak istiyorum.”
Kaleci hiyerarşisinin yönetimi
Neuer’in geri dönüşü, Hoffenheim kalecisi Oliver Baumann’ı yedek kulübesine geri itti; oysa Neuer’in yokluğunda Baumann, turnuvanın ilk 11’inde yer alacağı söyleniyordu. Ancak tecrübeli kaleci, iki yıl sonra Almanya formasıyla ilk kez sahaya çıktığı Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetindeki performansının ardından, takım içinde herhangi bir gerginlik olmadığını vurguladı.
Neuer, “Oliver ile birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz ve takım için antrenman yapıyoruz. Bir araya geldikten sonra bazı konuları tartıştık ve (benim dönüşümün) nasıl gerçekleştiğini konuştuk,” diye açıkladı. Almanya’nın 2018 ve 2022’deki grup aşaması elemelerinin hayaletlerini ortadan kaldırmaya çalıştığı bu dönemde, bu işbirliğine dayalı ortam hayati önem taşıyor.
- Getty Images Sport
İkinci Dünya Kupası şampiyonluğunun peşinde
Almanya, Cumartesi günü Fildişi Sahili ile karşılaşmaya hazırlanırken, Neuer eleme turlarına kalma hedefine odaklanmış durumda. Bir galibiyet, bir maç kala turu garantilemeyi sağlayacak ve bu da tecrübeli kaleciye, tarihte iki Dünya Kupası kazanan ilk Alman futbolcu olma hayalini kurma imkânı verecek.
"Hedefimiz bu. Her şey bizim elimizde. Geçmiş Dünya Kupalarına bakmak istemiyoruz," diyen Neuer, "Takım bu konuyla ilgilenmiyor. Bir sonraki adıma bakıyoruz ve bir sonraki adım Fildişi Sahili. İkinci maçtan sonra tur atlamak çok özel olur ve biraz daha ileriye bakmamızı sağlar. Tekrar burada olmak başlı başına bir hediye. Bunu ikinci kez başarmak çok özel olurdu ama bunu başarabileceğimize dair bir şans görmeseydim, şu anda burada oturuyor olmazdım."