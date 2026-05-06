Manuel Neuer, Harry Kane ve arkadaşlarının PSG karşısında Şampiyonlar Ligi hayallerinin suya düşmesiyle Bayern Münih’in “golcü ruhundan” yoksun olduğunu dile getirdi
Neuer kaçırılan fırsatlar üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Bayern Münih kaptanı Neuer, kulübün Şampiyonlar Ligi yarı finalinden elenmesiyle ilgili değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve doğrudan son üçte bir sahadaki soğukkanlılık eksikliğine işaret etti. PSG’nin toplamda 6-5’lik skorla tur atladığı Allianz Arena’daki 1-1’lik beraberliğin ardından konuşan tecrübeli kaleci, iki takım arasındaki farkın tamamen verimlilikten kaynaklandığını öne sürdü.
Neuer, DAZN'e verdiği demeçte, "Bugün hücumda öldürücü bir içgüdüye sahip değildik ama sonuçta maçı kazanmak için fırsatlarımız vardı" dedi. Eski Almanya milli oyuncusu, savunma şampiyonu karşısında uzun süre top hakimiyetini elinde tutmasına rağmen, takımının maçın son dakikalarına kadar gol bulmakta zorlanmasını izlerken hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi.
PSG, gol konusunda öncülük ediyor
Neuer, Luis Enrique’nin takımının golcü ruhunu övmekten geri durmadı ve Fransız devinin iki maç boyunca en kritik anlarda fırsatları değerlendirdiğini vurguladı. Ousmane Dembélé’nin Münih’te ilk vuruşta attığı golle skoru açmasının ardından, ev sahibi takım için bu engeli aşmak imkansız hale geldi.
İki takımı karşılaştıran Neuer, şunları ekledi: "Çok net fırsatlarımız olmadı, ama o anlar geldiğinde... Paris'e bakın - onlar tam anlamıyla katildi, ilk maçta olduğu gibi beş gol attılar. Bugün tam da buna ihtiyacımız vardı. Ve bence finale çok yaklaştığımızı görebilirdiniz, ama işi bitiremedik."
Jonathan Tah, PSG'nin finale kalmayı hak ettiğini kabul ediyor
Defans oyuncusu Jonathan Tah, kaptanının görüşlerine katılarak, Fransız şampiyonunun yarı finalin her iki ayağında da üstün bir performans sergilediğini kabul etti. Otoriter stoper, Dembele’nin erken attığı golün ikinci maçın gidişatını kökünden değiştirdiğini ve Bayern’i çıkamayacakları bir çukura sürüklediğini belirtti.
"Finale çıkmayı hak ettiler. Her iki maç da çekişmeli geçti. İki maç birbirinden farklıydı, karşılaştırılamaz. İki kez kazandılar, bu yüzden onlara hakkını vermek gerekir," dedi Tah. "İlk golü çok erken attılar. Uzun süre boyunca çok iyi savunma yaptılar. Biz savunma hattına yeterince baskı yapamadık. Şu anda çok hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Başarılı olmak için zor anlarla başa çıkmak zorundasınız. Her zaman kazanan takım olamazsınız. Kendimizi iyi idare ettiğimiz ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımız için gurur duyabiliriz. [Final] iyi bir maç olacak ama ben bu maça odaklanmıyorum."
Maçın son dakikalarındaki heyecan Kane ve arkadaşları için yeterli olmadı
Harry Kane'in maçın sonlarında attığı teselli golüne rağmen, Bundesliga devi PSG'nin sağlam savunmasını aşamadı ve tarihi üçlü kupayı kazanma umutları suya düştü. Allianz Arena'daki hayal kırıklığı, birkaç el ile oynama itirazının reddedilmesiyle daha da arttı; Avrupa futbolundaki ince farklar, sonuçta Bavyeralılar aleyhine işledi ve takım acı bir toplam skorla mağlup oldu.
Bayern, dikkatini yeniden lig maçlarına çevirirken, PSG 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Fransız ekibi, modern çağda kupayı başarıyla koruyan ikinci takım olmak için, Atletico Madrid'i yenerek finale yükselen Arsenal ile karşı karşıya gelecek.