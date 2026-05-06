Defans oyuncusu Jonathan Tah, kaptanının görüşlerine katılarak, Fransız şampiyonunun yarı finalin her iki ayağında da üstün bir performans sergilediğini kabul etti. Otoriter stoper, Dembele’nin erken attığı golün ikinci maçın gidişatını kökünden değiştirdiğini ve Bayern’i çıkamayacakları bir çukura sürüklediğini belirtti.

"Finale çıkmayı hak ettiler. Her iki maç da çekişmeli geçti. İki maç birbirinden farklıydı, karşılaştırılamaz. İki kez kazandılar, bu yüzden onlara hakkını vermek gerekir," dedi Tah. "İlk golü çok erken attılar. Uzun süre boyunca çok iyi savunma yaptılar. Biz savunma hattına yeterince baskı yapamadık. Şu anda çok hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Başarılı olmak için zor anlarla başa çıkmak zorundasınız. Her zaman kazanan takım olamazsınız. Kendimizi iyi idare ettiğimiz ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımız için gurur duyabiliriz. [Final] iyi bir maç olacak ama ben bu maça odaklanmıyorum."