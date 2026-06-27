AFP
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Manuel Neuer, Ekvador yenilgisinin sorumlusu olduğu iddialarını kararlı bir şekilde reddediyor; Alman yorumcular ve basın ise tecrübeli kaleciye sert eleştiriler yöneltiyor
Neuer, ağır yenilginin ardından sorumluluğu reddediyor
Neuer, Almanya’nın Ekvador’a 2-1 yenildiği maçta rakibin galibiyet golünde kendi hatası olduğu yönündeki iddiaları reddetti. 77. dakikada Gonzalo Plata’nın attığı galibiyet golünün sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceği sorulduğunda, 40 yaşındaki kaleci, suçun kendisinde olmadığını vurgulayarak net bir yanıt verdi. Gol, Plata'nın ceza sahası içinde topun düşürülmesinin ardından Jonathan Tah'ın önüne geçip yakın mesafeden golü atmasıyla geldi. Top ceza sahası içinde ilerlerken Neuer tereddütlü görünüyordu ve bu durum, maçın ardından pozisyon alışı ve karar verme süreciyle ilgili yaygın eleştirilere yol açtı.
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Neuer ve Nagelsmann, kalecinin rolünü savunuyor
Neuer yaptıklarının arkasında durdu ve pozisyon almasının neden doğru olduğuna inandığını açıkladı.
Maçın ardından Neuer, "Hiç kaleci oynamış olan herkes, topa göre kendimi bu şekilde konumlandırmam gerektiğini bilir" dedi. "Sadece topu yakalamak istedim, bu en güvenli çözüm olurdu. Eğer göğüs hizasında topa uzansaydım, kendi kalesine gol atmış olabilirdim."
Golün sorumluluğunu üstlenip üstlenmediği sorulduğunda ise kesin bir dille “Hayır” yanıtını verdi.
Nagelsmann da mağlubiyetin ardından kaptanını savunarak şöyle konuştu: “Kalecinin gerçekten performans göstermesi gereken tek bir maç bile olmadı. Bunu önceden farklı bir şekilde savunmamız gerekiyor. Bu, bir kaleci için son derece nankör bir durum.”
Almanya’nın kaleci seçimi konusunda baskı artıyor
Neuer’in kendine güvenine rağmen eleştiriler giderek artmaya devam etti. Eski Almanya kaptanı Lothar Matthäus, tecrübeli kalecinin performansını sorgulayarak, kritik anlarda çok temkinli davrandığını öne sürdü.
Waz'ın aktardığına göre Matthäus, "Oraya çok tereddütlü yaklaşıyor. Fazla çekingen davrandı, bu bizim tanıdığımız Neuer değil" dedi.
Eleştiriler tek bir hatanın ötesine uzanıyor. Neuer, grup aşamasındaki üç maçta dört gol yedi ve her maçta kaleye isabet eden ilk şut onu mağlup etti. İki yıllık milli takım aradan sonra Almanya’nın birinci kalecisi olarak geri dönüşü de tartışmaları yeniden alevlendirdi; özellikle de Oliver Baumann, eleme kampanyası ve ABD ile oynanan son hazırlık maçında etkileyici bir performans sergilemiş, ancak kadro dışı bırakılmıştı.
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Nagelsmann, giderek artan bir incelemeyle karşı karşıya
Nagelsmann, Neuer’e kamuoyu önünde destek verdi, ancak Almanya’nın kaleci hiyerarşisiyle ilgili tartışmaların sona ermesi pek olası görünmüyor. Son 32 turu yaklaşırken, tecrübeli kaleciyle ilgili her karar giderek daha fazla mercek altına alınacak. Şu ana kadar teknik direktör, tutumunu değiştireceğine dair herhangi bir işaret göstermedi; ancak Almanya’nın Ekvador’a yenilmesinin ardından yorumcular ve medyadan gelen baskı muhtemelen artmaya devam edecek.