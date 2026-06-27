Manuel Neuer, Ekvador yenilgisinin sorumlusu olduğu iddialarını kararlı bir şekilde reddediyor; Alman yorumcular ve basın ise tecrübeli kaleciye sert eleştiriler yöneltiyor

Neuer yaptıklarının arkasında durdu ve pozisyon almasının neden doğru olduğuna inandığını açıkladı.

Maçın ardından Neuer, "Hiç kaleci oynamış olan herkes, topa göre kendimi bu şekilde konumlandırmam gerektiğini bilir" dedi. "Sadece topu yakalamak istedim, bu en güvenli çözüm olurdu. Eğer göğüs hizasında topa uzansaydım, kendi kalesine gol atmış olabilirdim."

Golün sorumluluğunu üstlenip üstlenmediği sorulduğunda ise kesin bir dille “Hayır” yanıtını verdi.

Nagelsmann da mağlubiyetin ardından kaptanını savunarak şöyle konuştu: “Kalecinin gerçekten performans göstermesi gereken tek bir maç bile olmadı. Bunu önceden farklı bir şekilde savunmamız gerekiyor. Bu, bir kaleci için son derece nankör bir durum.”