Manuel Neuer'e Almanya milli takımında "yeri olduğu" söylendi, ancak Julian Nagelsmann, Bayern efsanesinin Dünya Kupası'na dönüşünü engellediği iddiasıyla suçlandı

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği muhteşem performansın ardından, Neuer'in milli takımdan emeklilik kararından geri dönmesi yönündeki çağrılar giderek güçleniyor. Deneyimli kaleci, Almanya'nın evinde düzenlenen Euro 2024'te İspanya'ya çeyrek finalde yenilerek turnuvadan elenmesinin ardından milli takımdan ayrılmıştı. Buna rağmen, eski takım arkadaşları ve yorumcular, 40 yaşındaki kalecinin tartışmasız bir referans noktası olmaya devam ettiğini ve Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada kadroda yer alması gerektiğini düşünüyor.

Neuer'in milli takıma dönüşü konusundaki tartışmalar, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası elemelerine zayıf bir başlangıç yapmasının ardından alevlendi. Marc-Andre ter Stegen'in tekrarlayan sakatlık sorunları ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalmasıyla, Neuer'in emekliliğinden dönmesi yönündeki çağrılar doruk noktasına ulaştı. Neuer'in menajeri Thomas Kroth'un Frankfurter Rundschau'ya, Nagelsmann'ın kaleci konusunda bir krizle karşı karşıya kalması halinde kalecinin "hayır demeyeceğini" söylemesi, bu tartışmayı daha da alevlendirdi. Neuer, Sky Germany'e emekliliğini hemen teyit etmesine rağmen, spekülasyonlar dinmek bilmedi.

Tartışma, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı Neuer'in maçın adamı seçilmesiyle bir adım daha ileri gitti. Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, kulüp kaptanını övmekten geri durmadı ve o geceki kaleci kalitesindeki farkı vurguladı. Dreesen, "Bugünkü maçımızda Real'de olmayan bir şey vardı: X faktörümüz, 40 yaşındaki, dünya çapındaki kalecimiz. Manuel, bugün olağanüstüydün," dedi.