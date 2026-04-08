Manuel Neuer'e Almanya milli takımında "yeri olduğu" söylendi, ancak Julian Nagelsmann, Bayern efsanesinin Dünya Kupası'na dönüşünü engellediği iddiasıyla suçlandı
Uzmanlar, Dünya Kupası'na çarpıcı bir dönüş talep ediyor
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği muhteşem performansın ardından, Neuer'in milli takımdan emeklilik kararından geri dönmesi yönündeki çağrılar giderek güçleniyor. Deneyimli kaleci, Almanya'nın evinde düzenlenen Euro 2024'te İspanya'ya çeyrek finalde yenilerek turnuvadan elenmesinin ardından milli takımdan ayrılmıştı. Buna rağmen, eski takım arkadaşları ve yorumcular, 40 yaşındaki kalecinin tartışmasız bir referans noktası olmaya devam ettiğini ve Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada kadroda yer alması gerektiğini düşünüyor.
Neuer'in milli takıma dönüşü konusundaki tartışmalar, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası elemelerine zayıf bir başlangıç yapmasının ardından alevlendi. Marc-Andre ter Stegen'in tekrarlayan sakatlık sorunları ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalmasıyla, Neuer'in emekliliğinden dönmesi yönündeki çağrılar doruk noktasına ulaştı. Neuer'in menajeri Thomas Kroth'un Frankfurter Rundschau'ya, Nagelsmann'ın kaleci konusunda bir krizle karşı karşıya kalması halinde kalecinin "hayır demeyeceğini" söylemesi, bu tartışmayı daha da alevlendirdi. Neuer, Sky Germany'e emekliliğini hemen teyit etmesine rağmen, spekülasyonlar dinmek bilmedi.
Tartışma, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı Neuer'in maçın adamı seçilmesiyle bir adım daha ileri gitti. Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, kulüp kaptanını övmekten geri durmadı ve o geceki kaleci kalitesindeki farkı vurguladı. Dreesen, "Bugünkü maçımızda Real'de olmayan bir şey vardı: X faktörümüz, 40 yaşındaki, dünya çapındaki kalecimiz. Manuel, bugün olağanüstüydün," dedi.
Nagelsmann, yolunu tıkamakla suçlandı
Deneyimli kalecinin sergilediği muhteşem performansa rağmen, Alman efsane Lothar Matthäus olası bir geri dönüş konusunda şüpheci. Matthäus, "Bu haldeki Neuer dünya klasında ve milli takıma ait" dediği halde, mevcut teknik direktör Nagelsmann'ın böyle bir yeniden birleşmeyi kabul edip etmeyeceği konusunda şüphelerini dile getirdi. İkili arasındaki ilişki, Allianz Arena'da birlikte geçirdikleri dönemden bu yana yoğun bir şekilde mercek altına alınıyor.
Matthaus, sahada ne olursa olsun, teknik direktör ile oyuncu arasındaki köprünün onarılamayacağını öne sürdü. Matthaus, Bild gazetesine verdiği demeçte, "Bunun olmayacağını biliyorum. Julian Nagelsmann o kapıyı açmayacak. Bu nedenle Manuel'in emeklilik sözleri kesinleşmiş durumda" dedi. Matthaus daha önce, "Masa örtüsü o kadar yırtılmış ki, en iyi terzinin bile onu birleştiremeyeceği" iddiasında bulunmuştu.
Uluslararası standartlar meselesi
Nagelsmann'ın turnuva için Hoffenheim'dan Oliver Baumann'ı birinci tercih olarak belirlemeye kararlı görünmesiyle tartışmalar kızıştı. 35 yaşındaki kaleci, 2024 yılında milli takımda ilk kez forma giydi ve şu ana kadar sadece 11 kez milli oldu; bu maçların tamamı Ter Stegen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemlerde gerçekleşti. Yorumcu Jan Age Fjortoft bu olasılığa inanamayan bir tepki gösterdi ve Almanya'nın en değerli varlığını neden evde bırakacağını sorguladı.
"Manuel Neuer'i şu anda gördükten sonra bu fikir nasıl aklınıza gelebilir? Dünyada hangi ülke en iyi kalecisini kadroya almaz ki?" diye sordu Sky Austria'da.
Norveçli uzman, bu durumu değiştirmek için tüm gücün milli takım teknik direktöründe olduğuna inanıyor. Fjortoft, eğer çağrı yapılırsa, Neuer'in en büyük sahnede son bir kez ülkesini temsil etme fırsatını reddetmesinin zor olacağını savundu.
"Nagelsmann onu arayıp 'Benim bir numaram olmak ister misin?' derse, o zaman oynar, bunu hepimiz biliyoruz," diye ekledi.
Neuer, Bayern'e odaklanmaya devam ediyor
Milli takımdaki geleceği hakkında ortalığı kasıp kavuran spekülasyonlara rağmen, Neuer Madrid'deki kahramanca performansının ardından bu tartışmaları alevlendirmekten kaçındı. Kaleci, milli takıma dönüşü tartışmak yerine kulübünün mevcut başarısını kutlamayı tercih ederek ilk tutumunda kararlı kaldı. Şu an için önceliği, Bavyera devini yeni şampiyonluklara taşımak.
"Bu konuyu açmamıza bile gerek yok. Bugün nerede oynadık?" Neuer, emekliliği sorulduğunda böyle yanıt verdi. Fikrini değiştirdiğini doğrudan doğrulamaktan kaçınan Neuer, gazetecilere şunları söyledi: "Şu anda milli takım hakkında konuşmuyoruz. Söyleyeceklerimi söyledim ve şu anda odak noktam FC Bayern."