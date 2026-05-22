FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga
Manuel Neuer, DFB Kupası finalinde FC Bayern formasıyla oynayacak mı? Karar verildi

Manuel Neuer, sol baldırındaki kas sorunları nedeniyle Cumartesi günü VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finalinde forma giyemeyecek.

FC Bayern bunu Cuma sabahı doğruladı. Ancak Neuer, takıma destek olmak için yine de Berlin'e gidecek. 

  • Sky'ın haberine göre, Neuer'in rehabilitasyon süreci genel olarak çok iyi ilerliyor olsa da, hâlâ bir risk var. 40 yaşındaki kaleci, özellikle de 1 numaralı kaleci olarak Alman milli takımının kalesine geri döneceği yaklaşan Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurarak bu riski almak istemedi.

    DFB Kupası finalinde yine Jonas Urbig onun yerini alacak. Böylece 22 yaşındaki yedek kaleci, bu sezon toplamda 20. maçına çıkacak ve muhtemelen kariyerinin en önemli maçına çıkmış olacak. Ayrıca kaleciler Sven Ulreich ve Jannis Bärtl de baş antrenör Vincent Kompany'nin kadrosunda yer alıyor.

    Manuel Neuer, Bundesliga'nın son haftasında oyundan alındı

    Neuer, kas yırtılması nedeniyle Aralık, Şubat ve Mart aylarında da bir süre forma giyememişti. Geçen Cumartesi Bundesliga’nın son haftasında 1. FC Köln’e karşı alınan 5-1’lik galibiyette, baldırındaki sorunlar nedeniyle tedbir amaçlı oyundan alındı.

    Bir gün önce Neuer, sona eren sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı. Perşembe günü Nagelsmann, onu Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası kadrosuna çağırdı. DFB takımı Çarşamba günü Herzogenaurach'ta turnuva hazırlıklarına başlayacak.

    "Dünya Kupası tehlike altında değil, ancak yarın oynayamaz," dedi spor direktörü Max Eberl Cuma günü Bild'in düzenlediği bir etkinlikte. "Cumartesi günü yaşanan sakatlıktan sonra süre çok kısa. Dolayısıyla, ciddi bir sakatlık riski varken onu kupa finalinde kaleye koymanın bir anlamı yok. Bu yüzden, Manu için finalden vazgeçmek ne kadar zor olsa da, bunu birlikte karar verdik."

