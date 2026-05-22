Manuel Neuer, DFB Kupası finalinde FC Bayern formasıyla oynayacak mı? Karar verildi

Sky'ın haberine göre, Neuer'in rehabilitasyon süreci genel olarak çok iyi ilerliyor olsa da, hâlâ bir risk var. 40 yaşındaki kaleci, özellikle de 1 numaralı kaleci olarak Alman milli takımının kalesine geri döneceği yaklaşan Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurarak bu riski almak istemedi.

DFB Kupası finalinde yine Jonas Urbig onun yerini alacak. Böylece 22 yaşındaki yedek kaleci, bu sezon toplamda 20. maçına çıkacak ve muhtemelen kariyerinin en önemli maçına çıkmış olacak. Ayrıca kaleciler Sven Ulreich ve Jannis Bärtl de baş antrenör Vincent Kompany'nin kadrosunda yer alıyor.