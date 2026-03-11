Manuel Neuer'den sonra FC Bayern için bir başka kötü haber! Jonas Urbig'in sakatlık süresi belli oldu

Bild gazetesinin verdiği bilgiye göre, FC Bayern'de sekiz ila on günlük bir zorunlu ara verileceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni, Urbig'in Salı günü Atalanta Bergamo ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 6-1 galibiyetle sonuçlanan maçta başına aldığı yaralanma. Cumartesi günü (14 Mart, 15.30) Bayer Leverkusen ile oynanacak Bundesliga derbisinin yanı sıra, önümüzdeki Çarşamba günü (18 Mart, 21.00) Atalanta ile oynanacak rövanş maçını da kaçıracağı tahmin ediliyor.

Urbig, 6-1'lik skorla maçı bitiren golün hemen ardından iki sağlık görevlisinin desteğiyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. 22 yaşındaki oyuncu, Mario Pasalic'in topu ağlara göndererek skoru belirlemeden önce Atalanta'dan Nikola Krstovic ile şiddetli bir çarpışma yaşamıştı. Bayern'in yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen maçın ardından kötü haberi verdi: "Jonas hastanede, büyük olasılıkla beyin sarsıntısı geçirmiş." Spor direktörü Max Eberl ayrıca Urbig'in "biraz sersemlemiş" olduğunu ve "tabii ki şu anda şiddetli baş ağrısı" çektiğini söyledi.