FC Bayern München'in kaleci pozisyonundaki personel durumu giderek daha da kötüleşiyor. Manuel Neuer'in ardından, yedek kaleci Jonas Urbig de şimdilik sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor.
Çeviri:
Manuel Neuer'den sonra FC Bayern için bir başka kötü haber! Jonas Urbig'in sakatlık süresi belli oldu
Bild gazetesinin verdiği bilgiye göre, FC Bayern'de sekiz ila on günlük bir zorunlu ara verileceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni, Urbig'in Salı günü Atalanta Bergamo ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 6-1 galibiyetle sonuçlanan maçta başına aldığı yaralanma. Cumartesi günü (14 Mart, 15.30) Bayer Leverkusen ile oynanacak Bundesliga derbisinin yanı sıra, önümüzdeki Çarşamba günü (18 Mart, 21.00) Atalanta ile oynanacak rövanş maçını da kaçıracağı tahmin ediliyor.
Urbig, 6-1'lik skorla maçı bitiren golün hemen ardından iki sağlık görevlisinin desteğiyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. 22 yaşındaki oyuncu, Mario Pasalic'in topu ağlara göndererek skoru belirlemeden önce Atalanta'dan Nikola Krstovic ile şiddetli bir çarpışma yaşamıştı. Bayern'in yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen maçın ardından kötü haberi verdi: "Jonas hastanede, büyük olasılıkla beyin sarsıntısı geçirmiş." Spor direktörü Max Eberl ayrıca Urbig'in "biraz sersemlemiş" olduğunu ve "tabii ki şu anda şiddetli baş ağrısı" çektiğini söyledi.
Sven Ulreich, bir buçuk yıl aradan sonra Bayern'in kalesine geri dönüyor
Neuer de baldırındaki kas lifinin yırtılması nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı için, Sven Ulreich bu sezon ilk kez Leverkusen maçında Bayern'in kalesini koruyacak. 37 yaşındaki kaleci en son bir buçuk yıl önce, 21 Eylül 2024'te Werder Bremen'e karşı 5-0 kazanılan Bundesliga maçında kaleyi korumuştu.
Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü kişisel nedenlerle ara vermek zorunda kaldı. Bunun üzücü nedenini Ağustos 2025'te açıkladı: Oğlu Len "uzun ve ağır bir hastalığın ardından vefat etmişti".
Ulreich, Bayern kadrosunda nominal olarak üçüncü kaleci olmasına rağmen, en üst düzeyde çok fazla deneyime sahip ve geçmişte Neuer'in sakatlığı durumunda her zaman hazırdı. 2017/18 sezonunda 29 Bundesliga maçına çıktı ve aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeye katkıda bulundu.
Jonas Urbig: 2025/26 sezonundaki istatistikler
Oyunlar 12 Gol 12 Gol yemeden oynanan maçlar 4