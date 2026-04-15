Manuel Neuer'de belirgin bir eğilim ortaya çıkıyor: Bunun sonucunda FC Bayern'de Jonas Urbig için ciddi bir değişiklik yaşanabilir

Ancak sözleşme uzatılması durumunda Bayern yönetimi, 2014 Dünya Şampiyonu'nun önümüzdeki sezon çok daha ölçülü bir şekilde sahaya çıkmasını hedefliyor. Buna karşılık, Neuer'in yedeği Jonas Urbig'in çok daha fazla maç tecrübesi kazanması ve böylece "Neuer sonrası dönem"e daha iyi hazırlanması planlanıyor. 22 yaşındaki oyuncunun 20 maça çıkması gündemde.

Urbig bu sezon şu ana kadar 14 maçta forma giydi. Ancak bu durumdan, yılın başında iki kas sakatlığı nedeniyle toplamda yaklaşık bir ay zorunlu ara vermek zorunda kalan ve bu nedenle altı maçı kaçıran Neuer'in yokluğundan da faydalandı.

Urbig'in yanı sıra, gelecek sezon için kiralık olarak gelen Daniel Peretz (25, FC Southampton) ve Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) da sözleşmeli oyuncular arasında yer alıyor. Neuer sözleşmesini uzatırsa, bu oyuncuların Säbener Straße'de bir geleceği olmayacaktır. Buna karşılık, Sven Ulreich (37) kulüpte üçüncü kaleci olarak kalabilir. Onun sözleşmesi de sona eriyor, ancak kicker dergisi Mart ortasında Ulreich'in bir yıl daha kalmasının gerçekçi olduğunu bildirdi.