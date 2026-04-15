Sport Bild'in haberine göre, 40 yaşındaki kalecinin bu sezonun bitiminden sonra da takımda kalması "muhtemel". Neuer, "rekort şampiyonunda bir sezon daha oynamayı" düşünebiliyor.
Çeviri:
Manuel Neuer'de belirgin bir eğilim ortaya çıkıyor: Bunun sonucunda FC Bayern'de Jonas Urbig için ciddi bir değişiklik yaşanabilir
FCB yetkilileri Max Eberl ve Christoph Freund, geçtiğimiz aylarda Neuer'in kariyerine Münih'te devam edip etmeme kararını kendisine bırakacaklarını defalarca vurguladılar. Tecrübeli kalecinin son haftalardaki performansı çok iyiydi; özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e karşı 2-1 kazanılan deplasman maçında Neuer olağanüstü bir performans sergiledi ve Bernabeu'daki gösterisiyle maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Neuer ise Salı günü Real Madrid ile oynanacak rövanş maçı öncesinde, yakında kendisiyle ilgili net bir açıklama yapılacağını duyurdu. O, "Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Henüz kararımı vermedim, ancak çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum" dedi.
Neuer kalırsa: Urbig daha fazla forma şansı bulacak
Ancak sözleşme uzatılması durumunda Bayern yönetimi, 2014 Dünya Şampiyonu'nun önümüzdeki sezon çok daha ölçülü bir şekilde sahaya çıkmasını hedefliyor. Buna karşılık, Neuer'in yedeği Jonas Urbig'in çok daha fazla maç tecrübesi kazanması ve böylece "Neuer sonrası dönem"e daha iyi hazırlanması planlanıyor. 22 yaşındaki oyuncunun 20 maça çıkması gündemde.
Urbig bu sezon şu ana kadar 14 maçta forma giydi. Ancak bu durumdan, yılın başında iki kas sakatlığı nedeniyle toplamda yaklaşık bir ay zorunlu ara vermek zorunda kalan ve bu nedenle altı maçı kaçıran Neuer'in yokluğundan da faydalandı.
Urbig'in yanı sıra, gelecek sezon için kiralık olarak gelen Daniel Peretz (25, FC Southampton) ve Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) da sözleşmeli oyuncular arasında yer alıyor. Neuer sözleşmesini uzatırsa, bu oyuncuların Säbener Straße'de bir geleceği olmayacaktır. Buna karşılık, Sven Ulreich (37) kulüpte üçüncü kaleci olarak kalabilir. Onun sözleşmesi de sona eriyor, ancak kicker dergisi Mart ortasında Ulreich'in bir yıl daha kalmasının gerçekçi olduğunu bildirdi.
Manuel Neuer'in FC Bayern'deki performans istatistikleri
Oyunlar 593 Sıfır golle biten maçlar 276 Yenilen goller 489 Şampiyonluk 32