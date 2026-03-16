Leonard Prescott'un durumunun ne kadar özel olduğu, FC Bayern'deki kaleci arkadaşlarının kariyerlerine bakıldığında anlaşılıyor. Sven Ulreich ve Jonas Urbig, sırasıyla VfB Stuttgart ve SSV Jahn Regensburg formasıyla 19 yaşında ilk kez sahaya çıkmışlardı; Manuel Neuer ise FC Schalke 04 formasıyla 20 yaşında ilk kez sahaya çıkmıştı.
Manuel Neuer bunu hayal bile edemezdi! 16 yaşındaki oyuncu FC Bayern için tarih yazabilir - ancak istatistikleri bazı soru işaretleri uyandırıyor
Hepsi sakat olduğu için Prescott, Çarşamba günü Atalanta Bergamo ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, 16 yaş 176 gün gibi bir yaşta ilk kez FC Bayern'in A takımında resmi bir maçta forma giyebilir. Böylece, bir zamanlar Neuer'den dört yaş, FC Bayern tarihindeki en genç kaleci olan Sven Scheuer'den ise iki yaş daha genç olacak: Scheuer, 1989'da 18 yaşında Münih ekibinde forma giymişti.
Aynı zamanda Prescott, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç kaleci ve genel olarak en genç sekizinci oyuncu olacak. Listenin başında, Kasım ayında 15 yaşında FC Arsenal formasıyla ilk kez sahaya çıkan Max Dowman yer alıyor. Onu Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) ve Lamine Yamal (FC Barcelona) takip ediyor.
FC Bayern: Leonard Prescott, Bayer Leverkusen maçında yedek kulübesindeydi
Prescott'un forma giyme şansı ne durumda? Teknik direktör Vincent Kompany'ye göre Neuer (kas yırtığı), ancak Nisan başında milli maçlar bittikten sonra geri dönebilecek. Ulreich ise Bayer Leverkusen'e karşı 1-1 biten maçta kas demeti yırtığı geçirdi ve haftalarca sahalardan uzak kalacak. Sadece Jonas Urbig Çarşamba gününe kadar forma giyebilecek duruma gelebilir. 22 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile oynanan ilk maçta 6-1 galibiyetinde beyin sarsıntısı geçirmişti.
Kaleci sıralamasında bir sonraki isim aslında yedek takımdan Leon Klanac (19) olacaktı, ancak o da uzun süredir uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Bölgesel ligde onun yerine Jannis Bärtl (19) oynuyor. Ancak Kompany, U19 kalecisi Prescott'u daha çok önemsiyor gibi görünüyor. Atalanta ile oynanan ilk maçta üçüncü kaleci olarak kadroda yer alan Prescott, Leverkusen maçında yedek kulübesinde oturdu.
Leonard Prescott New York'ta doğdu ve Berlin'de büyüdü
Prescott, 2009 yılında bir Alman anne ve bir Amerikalı babanın oğlu olarak New York'ta doğdu, ardından Berlin'de büyüdü ve gençlik takımlarında Union forması giydi. Prescott, 2023 yılında FC Bayern'e transfer oldu. U17 takımını tamamen atlayarak, 1,96 metrelik dev kaleci yaz aylarından beri U19 takımının kalesini koruyor. İstatistiklere bakıldığında, garip bir şekilde orada işleri pek iyi gitmiyor: 16 maçta sadece bir kez kalesini gole kapattı ve 30 gol yedi. Prescott, takımıyla birlikte E Grubu'nu birinci olarak tamamlayarak dörtlü ana tura yükseldi, ancak şu anda C Grubu'nda RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach ve 1. FC Kaiserslautern'in ardından dördüncü sırada bulunuyor.
Prescott, daha önce Alman U16 ve U17 takımlarında da forma giymişti. Ancak ABD vatandaşlığı da bulunan Prescott, teorik olarak ABD milli takımında da oynayabilir. FC Bayern ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Birkaç yıl önce FC Bayern'de benzer şekilde genç bir kaleci büyük ses getirmişti: Christian Früchtl. 2016'nın başında teknik direktör Pep Guardiola, 15 yaşındaki oyuncuyu antrenman kampına götürmüştü. O da Alman genç milli takım kalecisiydi ve o da genç yaşta boyu uzamıştı. Ancak Früchtl, Münih ekibi için ilk ve tek maçına 2022'de, 22 yaşında çıktı. 2024 yazından beri İtalya birinci ligi takımlarından US Lecce'de yedek kaleci olarak görev yapıyor.
Leonard Prescott, FC Bayern'in U19 takımında
Yarışma Maçlar Yenilen Goller Gol yemeden U19 Bundesliga 11 18 - UEFA Gençlik Ligi 4 10 1 DFB Gençler Kupası 1 2 -