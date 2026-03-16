Manuel Neuer bunu hayal bile edemezdi! 16 yaşındaki oyuncu FC Bayern için tarih yazabilir - ancak istatistikleri bazı soru işaretleri uyandırıyor

Hepsi sakat olduğu için Prescott, Çarşamba günü Atalanta Bergamo ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, 16 yaş 176 gün gibi bir yaşta ilk kez FC Bayern'in A takımında resmi bir maçta forma giyebilir. Böylece, bir zamanlar Neuer'den dört yaş, FC Bayern tarihindeki en genç kaleci olan Sven Scheuer'den ise iki yaş daha genç olacak: Scheuer, 1989'da 18 yaşında Münih ekibinde forma giymişti.

Aynı zamanda Prescott, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç kaleci ve genel olarak en genç sekizinci oyuncu olacak. Listenin başında, Kasım ayında 15 yaşında FC Arsenal formasıyla ilk kez sahaya çıkan Max Dowman yer alıyor. Onu Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) ve Lamine Yamal (FC Barcelona) takip ediyor.