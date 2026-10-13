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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Manuel Neuer, Bayern Münih'in Viking'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek; Augsburg karşısındaki hatanın yankıları sürerken Vincent Kompany, Jonas Urbig'e yöneliyor

M. Neuer
Bayern Münih
V. Kompany
Viking
Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih, tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in ayak sakatlığı yaşaması nedeniyle kaptanından Viking FK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında yararlanamayacak. Teknik direktör Vincent Kompany, maç öncesi yaptığı bilgilendirmede haberi doğruladı. Böylece yükselen yıldız Jonas Urbig'in kaleye geçmesinin önü açıldı.

  • Kompany, Neuer'in sakatlığındaki olumsuz gelişmeyi doğruladı

    Kompany, Neuer'in hafta sonu Augsburg ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yaşadığı ayak sorunu nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Yakın zamanda Bundesliga tarihinde yenilen en hızlı goldeki rolü nedeniyle eleştirilen deneyimli kaleci, Norveç'teki Avrupa maçı öncesindeki son antrenmanlara katılamadı. Sakatlığı, Neuer'in bu turnuvadaki 163. maçına çıkmasını engellerken kaleci, Iker Casillas ve Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunan rekorların hemen gerisinde kaldı.

    “Manuel bugün antrenman yapamıyor. Ayağında bir şey hissetti. Bu da yarın kalede kimin olacağı sorusunu hızla yanıtlıyor. Augsburg maçından sonra ayağında bir şey hissettiğini öğrendik. Bunun ne kadar süreceğini asla bilemezsiniz ancak dün ve bugün antrenman yapamadığı için gereksiz risk almanın bir anlamı yok. Yarın kadroda olup olmayacağını bilmiyorum. İlk 11'de başlayacak mı? Büyük olasılıkla hayır. Sonrasına bakacağız,” diye konuştu Kompany. Açıklamalarını Kicker aktardı.

  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Deneyimli kaleci için güvenlik her şeyden önce geliyor

    Belçikalı teknik direktör, 40 yaşındaki Neuer'i sahadan uzak tutma kararının tamamen tedbir amaçlı olduğunu ve yaşadığı fiziksel sorunun ağırlaşmasını önlemeyi hedeflediğini vurguladı. Başlangıçta Neuer'in takımla antrenmana katılabileceği düşünülüyordu ancak devam eden rahatsızlığı, teknik ekibi durumu yeniden değerlendirerek daha temkinli davranmaya yöneltti. Kompany, hiçbir risk almayacaklarını belirterek Manu kendini tamamen iyi hissedip yüzde 100 hazır olana kadar kulübün onu sahaya döndürmek için acele etmeyeceğini söyledi.

    “Manu, durumun geldiği nokta nedeniyle burada. Bugün antrenman yapabileceğini düşünmüştük. Buna sakatlık demek istemiyorum ama bir rahatsızlık hissedip bu durum düzelmeyince, bir noktada bir şey yapmamız gerektiğini anlıyorsunuz. O da kendini yüzde 100 hazır hissetmiyorsa hiçbir risk almamak olacak,” diye ekledi.

  • Urbig, ön plana çıkmaya hazır

    Neuer'in yokluğunda Urbig, Alman deviyle bu sezon üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Genç kaleci, millî maç arasındaki A millî takım debutunun ardından son dönemde hızla yükseldi. Viking FK karşılaşmasında ilk 11'de yer alması, Koln'den kulübe katılmasından bu yana gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Teknik ekip de onun büyük maçlarda performans gösterebileceğine güveniyor.

    Kompany, genç kalecinin Bavyera'da kendi yönetiminde kaydettiği gelişimden övgüyle söz etti. Teknik direktör, “Planladığımız gibi ilerliyoruz. Gelişimi için almasını istediğimiz süreleri aldı. Bir kupa finalinde ve birkaç Şampiyonlar Ligi maçında oynadı. Şu anda millî takıma çağrılması, bu gelişimin doğrudan sonucu. Sahada geçirdiği her dakika da gelişimine katkı sağlıyor” dedi.

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    Musiala da Bayern Münih'in sakatlık listesine eklendi

    SR-Bank Arena deplasmanında forma giyemeyecek tek önemli isim Neuer değil; Jamal Musiala da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor. Uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan oyun kurucunun yokluğu, teknik heyetin elindeki seçenekleri daha da kısıtlıyor. Takımın en etkili iki liderinden yoksun kalan diğer oyunculardan, Erling Haaland yerine Harry Kane’in önderlik ettiği bir hücum hattıyla karşılaşacak olmaktan duyduğu güveni dile getiren Viking karşısında sorumluluk almaları beklenecek.

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