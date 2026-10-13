Belçikalı teknik direktör, 40 yaşındaki Neuer'i sahadan uzak tutma kararının tamamen tedbir amaçlı olduğunu ve yaşadığı fiziksel sorunun ağırlaşmasını önlemeyi hedeflediğini vurguladı. Başlangıçta Neuer'in takımla antrenmana katılabileceği düşünülüyordu ancak devam eden rahatsızlığı, teknik ekibi durumu yeniden değerlendirerek daha temkinli davranmaya yöneltti. Kompany, hiçbir risk almayacaklarını belirterek Manu kendini tamamen iyi hissedip yüzde 100 hazır olana kadar kulübün onu sahaya döndürmek için acele etmeyeceğini söyledi.

“Manu, durumun geldiği nokta nedeniyle burada. Bugün antrenman yapabileceğini düşünmüştük. Buna sakatlık demek istemiyorum ama bir rahatsızlık hissedip bu durum düzelmeyince, bir noktada bir şey yapmamız gerektiğini anlıyorsunuz. O da kendini yüzde 100 hazır hissetmiyorsa hiçbir risk almamak olacak,” diye ekledi.