Manuel Neuer, Bayern Münih'in sakat kalecisini önemli karşılaşmadan çıkardığı halde Borussia Dortmund maçında sansasyonel bir dönüş yapmayı hedefliyor
Neuer'in zamana karşı yarışı
Deneyimli kaleci, sadece dokuz gün önce Werder Bremen'de Bayern'in 3-0 galibiyetinde ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Teşhis, sol baldırında kas lifinin yırtılmasıydı ve bu tür bir sakatlık genellikle üç haftalık bir iyileşme süresi gerektirir. İlk sakatlığın üzerinden sadece iki hafta geçtikten sonra Dortmund ile oynanacak maç yaklaşırken, birçok kişi kaptanın en büyük rakibine karşı takımını sahaya çıkarmasının imkansız olduğunu düşünüyordu. Ancak Neuer'in antrenman sahasına çıkması, senaryonun henüz bitmediğini gösteriyor.
Geri dönüş yolculuğu Bavyera'da başlıyor
BILD'in haberine göre, Neuer pazartesi günü saat 11'den kısa bir süre sonra kaleci antrenörü Michael Rechner ve rehabilitasyon uzmanı Simon Martinello eşliğinde soyunma odasından çıktı. 2014 Dünya Kupası şampiyonu, 30 dakikalık özel bir antrenmana katılarak Bayern taraftarları için önemli bir görüntü sergiledi. Henüz akrobatik kurtarışlar yapmasa da, odak noktası yer egzersizleri ve ilk top kontrolüydü. Bu, önemli bir kas sakatlığının ardından iyileşme sürecinde büyük bir adımdı.
Martinello'nun katılımı özellikle dikkat çekici. Rehabilitasyon uzmanı, Neuer'in Aralık 2022'de kırılan bacağından zorlu iyileşme sürecinde her zaman onun yanında olan kişiydi. Pazartesi günü, Neuer saat 11:39'da hafif yakalama egzersizleriyle sol bacağını test etmeye başladığında, Martinello şahin gibi keskin bir bakışla onu izledi. Şu an için tam yoğunluklu ve yüksek etkili dalışlar menüde yer almıyor olsa da, sahada şimdiden topu kontrol etmeye başlaması, teknik kadroya net bir mesaj verdi.
Max Eberl şok bir dönüşün ateşini körüklüyor
Geçen hafta resmi açıklamalar temkinli olsa da, kulüp yetkilileri bir numaralı oyuncusu hakkında daha iyimser konuşmaya başladı. Frankfurt'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuşan Bayern direktörü Max Eberl, kaptanının BVB maçına dönme olasılığı hakkında soru aldı. Eberl, bilgece bir gülümsemeyle kapının tamamen açık olduğunu ima etti. "Dışlanmıyor!" diyen Eberl, gazetecilere kalecinin efsanevi iyileşme gücünü ve ligin en önemli maçlarında oynamak istediğini kabul etti.
Ancak kulüp, Neuer'i aceleyle sahaya döndürmenin büyük bir risk taşıdığının farkında. Sezonun sonuna yaklaşırken ve şampiyonluk mücadelesi sürerken, Bayern bir maç için uzun vadeli bir nüksetme riskini göze alıp almayacağına karar vermek zorunda. Yedek kulübesinde, Neuer'in yokluğunda onun yerini başarıyla dolduran 22 yaşındaki genç yetenek Jonas Urbig bekliyor. 2025 kışında Köln'den 7 milyon euroya transfer edilen Urbig, iki sezonda Bayern Münih formasıyla 21 maça çıktı ve genel olarak tahtın varisi olarak görülüyor.
Bayern'in ikonik oyuncusu için Dortmund'da son dans mı?
Neuer'in dönüşünün aciliyeti, geleceğine dair belirsizlik nedeniyle daha da artıyor. 27 Mart'ta 40. yaş gününe yaklaşan Neuer ile sözleşme uzatma görüşmeleri önümüzdeki ayın sonunda yapılacak. Anlaşma sağlanamazsa, bu hafta sonu Neuer'in Bayern formasıyla Westfalenstadion'da son kez sahneye çıkması söz konusu olabilir. On yılı aşkın bir süredir bu sahneyi domine eden Neuer, Dortmund ile son bir kez daha mücadele etme ihtimalinin rehabilitasyon çabalarına açıkça ivme kazandırdığı görülüyor.
Vincent Kompany'nin takımına bir başka olumlu haber ise Konrad Laimer'in Der Klassiker maçında forma giyebileceği beklentisi. Çok yönlü Avusturyalı oyuncu, Ocak ayında geçirdiği baldır sakatlığından kurtuldu ve haberlere göre Pazartesi günü takım antrenmanlarına tam olarak döndü. Neuer'in durumu "maç saatinde karar verilecek" olsa da, kulüpteki atmosfer değişiyor. Kaptan, Cumartesi gecesi düdük çaldığında kaleyi koruyan kişinin kendisi olması için elinden geleni yapıyor.
