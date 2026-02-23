Manuel Neuer, Bayern Münih'in sakat kalecisini önemli karşılaşmadan çıkardığı halde Borussia Dortmund maçında sansasyonel bir dönüş yapmayı hedefliyor

BILD'in haberine göre, Neuer pazartesi günü saat 11'den kısa bir süre sonra kaleci antrenörü Michael Rechner ve rehabilitasyon uzmanı Simon Martinello eşliğinde soyunma odasından çıktı. 2014 Dünya Kupası şampiyonu, 30 dakikalık özel bir antrenmana katılarak Bayern taraftarları için önemli bir görüntü sergiledi. Henüz akrobatik kurtarışlar yapmasa da, odak noktası yer egzersizleri ve ilk top kontrolüydü. Bu, önemli bir kas sakatlığının ardından iyileşme sürecinde büyük bir adımdı.

Martinello'nun katılımı özellikle dikkat çekici. Rehabilitasyon uzmanı, Neuer'in Aralık 2022'de kırılan bacağından zorlu iyileşme sürecinde her zaman onun yanında olan kişiydi. Pazartesi günü, Neuer saat 11:39'da hafif yakalama egzersizleriyle sol bacağını test etmeye başladığında, Martinello şahin gibi keskin bir bakışla onu izledi. Şu an için tam yoğunluklu ve yüksek etkili dalışlar menüde yer almıyor olsa da, sahada şimdiden topu kontrol etmeye başlaması, teknik kadroya net bir mesaj verdi.