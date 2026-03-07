Çeşitli medya kuruluşları sorunun ciddiyetini bildirirken, kulübün resmi açıklaması durumu netleştirdi. Bu son aksilik, Neuer'in birkaç önemli maçı kaçırmasına neden olan baldır sakatlığının ardından geldi. En önemlisi, 28 Şubat'ta Bayern'in 3-2 kazandığı Borussia Dortmund ile oynanan Klassiker maçıydı. Kulüp, mevcut durumla ilgili olarak Cumartesi günü şu açıklamayı yaptı: "Manuel Neuer, Cuma akşamı Mönchengladbach ile oynanan Bundesliga maçında sol baldırında küçük bir kas lif yırtığı geçirdi ve şimdilik sahalardan uzak kalacak. Bu, sağlık departmanının yaptığı ayrıntılı muayene sonucunda ortaya çıktı."