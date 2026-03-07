AFP
Manuel Neuer, Bayern Münih'in baldırındaki sakatlığın ciddiyetini öğrenmesinin ardından, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'nın önemli maçlarında forma giyemeyecek
Resmi tıbbi teşhis onaylandı
Çeşitli medya kuruluşları sorunun ciddiyetini bildirirken, kulübün resmi açıklaması durumu netleştirdi. Bu son aksilik, Neuer'in birkaç önemli maçı kaçırmasına neden olan baldır sakatlığının ardından geldi. En önemlisi, 28 Şubat'ta Bayern'in 3-2 kazandığı Borussia Dortmund ile oynanan Klassiker maçıydı. Kulüp, mevcut durumla ilgili olarak Cumartesi günü şu açıklamayı yaptı: "Manuel Neuer, Cuma akşamı Mönchengladbach ile oynanan Bundesliga maçında sol baldırında küçük bir kas lif yırtığı geçirdi ve şimdilik sahalardan uzak kalacak. Bu, sağlık departmanının yaptığı ayrıntılı muayene sonucunda ortaya çıktı."
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu
Sky'ın haberine göre, Neuer'in önümüzdeki Salı günü Atalanta ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında resmi olarak forma giyemeyeceği açıklandı. Deneyimli kaleci, Gladbach maçının ilk yarısında rahatsızlık hissetti ve devre arasında oyundan çıkarıldı. Teknik ekip başlangıçta bu değişikliğin önlem amaçlı olduğunu umarken, sonraki tetkikler kas hasarını ortaya çıkardı ve bu da onu İtalya'ya yapılacak önemli seyahatten uzak tutacak. 18 Mart'ta Münih'te oynanacak rövanş maçını kaçırma ihtimali oldukça yüksek.
Önümüzdeki iç zorluklar
Avrupa dışında, Bayern, kaptanı olmadan zorlu bir iç saha programı ile karşı karşıya, önümüzdeki hafta sonu Bayer Leverkusen ile oynanacak maç da dahil. Tıbbi ekip, onun iyileşmesini yakından takip edecek ve uluslararası maçlar arası dönemde sahalara dönmesini hedefliyor. Rehabilitasyon öngörülen takvime uygun şekilde ilerlerse, hedef, Alman milli oyuncunun 4 Nisan'da Freiburg ile oynanacak maçta %100 formda olması ve sezonun son sprintine hazır olması.
- AFP
Kompany temkinli davranmaya devam ediyor
Baş antrenör Vincent Kompany, Cuma günü maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz, maçlar arasındaki kısa süreden endişe duyduğunu dile getirdi. Maçtan sonra Sky'a konuşan Kompany, "Manu baldırında bir ağrı hissetti. Bir sonraki maça çok az zaman kaldı. Henüz fazla spekülasyon yapmak istemiyorum. Bakalım ne olacak." Teşhis kesinleştikten sonra, teknik direktör bu önemli dönemde yedek oyuncularına güvenmek zorunda kalacak.
