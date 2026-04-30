Manuel Neuer, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmak üzere görüşüyor; ancak 40 yaşındaki kaleci maaşında kesintiye gitmek zorunda kalacak
Sabener Strasse'de müzakereler başlıyor
Sky'ın haberine göre, Neuer'in Bayern Münih'teki tarihi kariyerini uzatma süreci resmen başladı. Perşembe günü, tecrübeli kalecinin menajeri Thomas Kroth, yeni sözleşmeyle ilgili resmi görüşmeleri başlatmak üzere kulübün Sabener Strasse'deki merkezinde görüldü. Neuer'in mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olsa da, her iki taraf da onu 2027'ye kadar kulüpte tutacak bir uzatma üzerinde görüşüyor.
2011 yılında Schalke'den transfer olan Neuer, Bayern'in modern dönemdeki hakimiyetinin simgesi haline geldi. 2014 Almanya Dünya Kupası şampiyonu, Bavyera devi için şimdiden 596 maça çıktı ve 13 Bundesliga şampiyonluğu ile iki Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Yaşına rağmen hırsı hala devam ediyor ve oyuncu kısa süre önce "şu anda çok eğleniyorum" dedi.
Mali düzenlemeler ve Gnabry modeli
Bayern, kaptanını kadroda tutmaya istekli olsa da, kulübün mali durumu değişiyor. Müzakereleri, kulübün maaş giderlerini rasyonelleştirmekle görevli CEO Jan-Christian Dreesen ve sportif direktör Max Eberl yürütüyor. Neuer, primler dahil olmak üzere sezon başına tahmini 20 milyon avroya varan brüt maaşıyla şu anda kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncular arasında yer alıyor.
Sözleşmesinin uzatılabilmesi için 40 yaşındaki kalecinin temel maaşında önemli bir kesintiye razı olması gerekecek. Bu durum, Allianz Arena'da giderek yaygınlaşan bir eğilimin devamı niteliğinde. Kulüp, uzun vadeli mali sağlığını korumak amacıyla, Serge Gnabry ile kısa süre önce maaşında hafif bir kesintiye gidilen bir sözleşme yenilemesi imzaladı. Bu kadar önemli isimlerin maaş kesintisini kabul etmeye istekli olması, kulübün gelecekteki transfer esnekliği açısından hayati önem taşıyor.
Urbig ile halefiyet planı
Sözleşme görüşmelerinde kilit rol oynayan faktörlerden biri, Bayern’in genç kaleci yeteneklerinin geliştirilmesidir. Kulüp, gelecekteki bir numaralı kaleci olarak görülen potansiyel halefi Jonas Urbig’in gelişimini titizlikle yönetiyor. Yeni düzenlemenin bir parçası olarak, Urbig’e bu sezon boyunca aldığından daha fazla süre verilmesi bekleniyor.
Urbig bu sezon şu ana kadar 16 maçta forma giydi, ancak teknik ekip, onun gelişimi için daha fazla maç tecrübesi kazanmasının şart olduğuna inanıyor. Neuer'in ilk 11'de kalma isteği ile Urbig'i takıma entegre etme ihtiyacını dengelemek, yönetim ekibi için hassas bir görev olacak. Ancak, Neuer'i bir yıl daha takımda tutmak, kulüp yönetimi için paha biçilmez bir deneyim köprüsü oluşturuyor.
Kulüp yönetiminin desteği
Neuer'i takımda tutma girişimi, kulübün etkili isimleri, özellikle de onursal başkan Uli Hoeness tarafından tam destek görüyor. Bayern'in patronu, efsanevi kalecinin Münih'teki serüvenine devam etmesini istediğini hiç gizlemedi. Konuyla ilgili olarak Hoeness, "Şahsen, bana kalsa, onu bir yıl daha takımda tutmaya çalışırız" dedi.
Henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, oyuncu ve yönetim kurulu arasındaki ortak niyet, bir anlaşmanın büyük olasılıkla gerçekleşeceğini gösteriyor. 15 yıl ve yaklaşık 600 maçın ardından, Neuer'in Münih'teki dönemi, tecrübeli oyuncunun kulüpteki son yıllarına ilişkin mali şartlar konusunda ortak bir noktada buluşabilmesi halinde, en azından bir son bölüm daha yazacak gibi görünüyor.