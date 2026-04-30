Manuel Neuer, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmak üzere görüşüyor; ancak 40 yaşındaki kaleci maaşında kesintiye gitmek zorunda kalacak

Sky'ın haberine göre, Neuer'in Bayern Münih'teki tarihi kariyerini uzatma süreci resmen başladı. Perşembe günü, tecrübeli kalecinin menajeri Thomas Kroth, yeni sözleşmeyle ilgili resmi görüşmeleri başlatmak üzere kulübün Sabener Strasse'deki merkezinde görüldü. Neuer'in mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olsa da, her iki taraf da onu 2027'ye kadar kulüpte tutacak bir uzatma üzerinde görüşüyor.

2011 yılında Schalke'den transfer olan Neuer, Bayern'in modern dönemdeki hakimiyetinin simgesi haline geldi. 2014 Almanya Dünya Kupası şampiyonu, Bavyera devi için şimdiden 596 maça çıktı ve 13 Bundesliga şampiyonluğu ile iki Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Yaşına rağmen hırsı hala devam ediyor ve oyuncu kısa süre önce "şu anda çok eğleniyorum" dedi.