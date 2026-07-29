Yaklaşan emekliliğine rağmen Neuer her zamanki kadar rekabetçi kalmayı sürdürüyor ve gözünü kararlılıkla Avrupa zaferine dikmiş durumda. Tecrübeli file bekçisi, Bayern'deki döneminde şimdiden iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası kazandı ve üçüncüsünü elde etme motivasyonu, günlük çalışmalarının arkasındaki itici güç olmayı sürdürüyor. Geçen sezon Paris Saint-Germain'e karşı alınan yarı final elenişiyle büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi, ancak Neuer, mevcut kadronun futbola veda etmeden önce Avrupa futbolunun zirvesine yeniden dönmeye fazlasıyla muktedir olduğuna inanıyor.

Geçen dönem rekoru egale eden 13. Bundesliga şampiyonluğunu kazanan Neuer, "Hedeflerimiz, ulaşabileceğimiz tüm hedefler" dedi. "Geçen sezon boyunca her zaman her maçın en önemlisi olduğunu söyledik. Bu sezon da aynı zihniyetle ilerliyoruz, herkesi yenmek istiyoruz. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum ve bu takımla birlikte herkesi yenme ve tüm hedeflerimize ulaşma potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyorum."