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Manuel Neuer, Bayern Münih efsanesinin üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etmeyi hedeflediği 2026-27 sezonunun sonunda emekli olmayı planladığını doğruladı
Neuer, Münih'teki son dansa hazırlanıyor
Neuer, 2026-27 sezonunun büyük olasılıkla profesyonel futbolcu olarak son sezonu olacağını açıkladı. Kısa süre önce Allianz Arena'da sözleşmesini bir yıl uzatan 40 yaşındaki ikon, kulübün Tegernsee'deki sezon öncesi kampında geleceğe yönelik planlarını netleştirdi.
Neuer, gazetecilere, "Maçlara sadece 'Bu benim son maçım' demek için çıkmıyorum" dedi. "Bunun bir stadyumda ya da başka bir stadyumda son kez sahaya çıkışım olup olmaması önemli değil, göreceğiz. Kesinlikle emekli olacakmışım gibi görünüyor."
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Üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun peşinde
Yaklaşan emekliliğine rağmen Neuer her zamanki kadar rekabetçi kalmayı sürdürüyor ve gözünü kararlılıkla Avrupa zaferine dikmiş durumda. Tecrübeli file bekçisi, Bayern'deki döneminde şimdiden iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası kazandı ve üçüncüsünü elde etme motivasyonu, günlük çalışmalarının arkasındaki itici güç olmayı sürdürüyor. Geçen sezon Paris Saint-Germain'e karşı alınan yarı final elenişiyle büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi, ancak Neuer, mevcut kadronun futbola veda etmeden önce Avrupa futbolunun zirvesine yeniden dönmeye fazlasıyla muktedir olduğuna inanıyor.
Geçen dönem rekoru egale eden 13. Bundesliga şampiyonluğunu kazanan Neuer, "Hedeflerimiz, ulaşabileceğimiz tüm hedefler" dedi. "Geçen sezon boyunca her zaman her maçın en önemlisi olduğunu söyledik. Bu sezon da aynı zihniyetle ilerliyoruz, herkesi yenmek istiyoruz. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum ve bu takımla birlikte herkesi yenme ve tüm hedeflerimize ulaşma potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyorum."
Allianz'da gelecek nesle mentorluk etmek
Neuer kendi performansına odaklanırken, geride bırakacağı mirasın da farkında. Kulüp, halefini belirleme sürecine şimdiden başlamış durumda ve genç yetenek Jonas Urbig, tahtın potansiyel varisi olarak görülüyor. Neuer de akıl hocalığı rolünü benimsedi ve sıra sonunda geldiğinde geçişin mümkün olduğunca sorunsuz olması için genç kalecilerle yakın çalışıyor.
"Birbirimizi destekleyeceğiz; Ulle [Sven Ulreich] ve genç kaleciler de dahil olmak üzere güçlü bir kaleci grubumuz var," dedi Neuer. "Önemli olan birbirimize yardımcı olmamız, birbirimizi zorlamamız ve kalede takım için her zaman elimizden gelenin en iyisini verebilmemiz."
- Getty Images
Kalecilik pozisyonunu yeniden tanımlayan bir miras
Neuer eninde sonunda emekli olduğunda, geride çok az kişinin ulaşabileceği bir miras bırakacak. 2011 yazında Schalke'den Bayern'e katıldığından bu yana kulüp adına 545 maça çıktı ve dünyanın kaleci pozisyonuna bakışını değiştirdi. Yüksek savunma çizgisinin arkasını süpüren ve isabetli pas dağıtımıyla hücumları başlatan 11. saha oyuncusu gibi oynayabilme yeteneği, modern futbol taktiklerini kökten değiştirdi. 2014'te Almanya ile Dünya Kupası'nı kazandı, ancak milli takım kariyeri 2026 edisyonunda Almanya'nın son 32 turunda elenmesiyle acı bir şekilde sona erdi.
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