Manuel Neuer Almanya milli takımına geri dönecek mi? Julian Nagelsmann, Bayern Münih kalecisinin Dünya Kupası için emekliliğinden geri dönebileceğine dair önemli bir ipucu verdi
Efsanevi bir dönüş mü?
Neuer'in bir kez daha Almanya kalesini koruma ihtimali, spekülasyondan gerçeğe dönüştü. Sky Sport'a göre, 2014 Dünya Kupası şampiyonu, DFB'nin FIFA'ya sunduğu 55 kişilik ön kadroya resmi olarak kaydedildi. Bu liste zorunlu bir gerekliliktir; zira sadece bu listede adı geçen oyuncular, turnuva kadrosuna seçilmeye hak kazanır.
Euro 2024'ün ardından milli takımdan ayrılmadan önce 124 kez milli forma giyen Neuer'in, teknik direktör Nagelsmann ile özel görüşmeler yaptığı bildirildi. Bu görüşmelerin odak noktası, Neuer'in sadece kadro üyesi olarak değil, Kuzey Amerika'daki turnuvada ilk 11'de yer alan kaleci olarak geri dönmesi.
Yaşa göre performans
40 yaşında olmasına rağmen, Neuer’in bu sezon Bayern formasıyla sergilediği istikrarlı ve üst düzey performanslar, şüphecileri susturdu ve Almanya’nın kaleci hiyerarşisiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Perşembe günü Kadınlar DFB-Pokal finalinde konuşan Bayern başkanı Herbert Hainer, tecrübeli oyuncunun uzun soluklu kariyerini övdü: "Son maçlarda, 40 yaşında olan Neuer'in hala ne kadar olağanüstü bir kaleci olduğunu gördük. En iyi oyuncuların Dünya Kupası'nda yer alması beni her zaman mutlu eder."
Hainer, kulübün bu kararı desteklediğini ancak nihai kararın tamamen oyuncuya ve milli takım teknik direktörüne ait olduğunu vurguladı. Uluslararası sahalara geri dönüş ihtimalinin yanı sıra, Neuer'in Bayern Münih ile sözleşmesini bir yıl daha uzatması da bekleniyor.
Almanya kadrosu için son karar yaklaşıyor
Neuer’in turnuvaya gerçekten katılıp katılmayacağına dair nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Nagelsmann’ın 21 Mayıs’ta Dünya Kupası kadrosunu açıklaması planlanıyor; bu tarih, kaleci durumunun netleşmesi için son tarih olarak görülüyor. O zamana kadar, 55 kişilik listeye dahil edilmesi, bir U dönüşünün olasılığının en güçlü göstergesi olmaya devam ediyor.
Neuer nihai kadroda yer alırsa, bu Alman futbol tarihinin en çok ses getiren uluslararası geri dönüşlerinden biri olacak. 124 maç ve on yıllık hakimiyetin ardından, ünlü libero kalecinin ikinci bir dünya şampiyonluğu arayışında efsanevi uluslararası kariyerine son bir bölüm eklemesi için sahne hazır.
Neuer için çifte sevinç mi?
Neuer, bu sezon 13. Bundesliga şampiyonluğunu kazanarak Bavyera deviyle olan efsanesini daha da sağlamlaştırdı. Tecrübeli kaleci, Bayern Münih’i Şampiyonlar Ligi yarı finallerine taşıdı; ancak takım, daha sonra finalde Arsenal ile karşılaşacak olan son şampiyon Paris Saint-Germain’e elendi.
Bayern, 23 Mayıs'ta DFB-Pokal finalinde Stuttgart'ı yenerse, Neuer bu sezon kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyebilir.