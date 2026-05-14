Manuel Neuer Almanya milli takımına geri dönecek mi? Julian Nagelsmann, Bayern Münih kalecisinin Dünya Kupası için emekliliğinden geri dönebileceğine dair önemli bir ipucu verdi

Neuer'in bir kez daha Almanya kalesini koruma ihtimali, spekülasyondan gerçeğe dönüştü. Sky Sport'a göre, 2014 Dünya Kupası şampiyonu, DFB'nin FIFA'ya sunduğu 55 kişilik ön kadroya resmi olarak kaydedildi. Bu liste zorunlu bir gerekliliktir; zira sadece bu listede adı geçen oyuncular, turnuva kadrosuna seçilmeye hak kazanır.

Euro 2024'ün ardından milli takımdan ayrılmadan önce 124 kez milli forma giyen Neuer'in, teknik direktör Nagelsmann ile özel görüşmeler yaptığı bildirildi. Bu görüşmelerin odak noktası, Neuer'in sadece kadro üyesi olarak değil, Kuzey Amerika'daki turnuvada ilk 11'de yer alan kaleci olarak geri dönmesi.