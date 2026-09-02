İngiliz futboluna geçişinin ardından Fulham'ın resmi internet sitesine konuşan Angel, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi efsanevi bir kulübe imza atmış olmak ve kariyerlerinin bir noktasında her oyuncunun oynamayı hayal ettiği Premier League gibi bir ligde mücadele edecek olmak inanılmaz bir duygu. Taraftarların tutkusunu, özellikle de Craven Cottage'taki kendi taraftarlarımızın tutkusunu yaşamayı da dört gözle bekliyorum."