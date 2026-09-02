Getty Images Sport
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Manuel Angel, Alvaro Arbeloa'nın Bernabeu'dan üçüncü transferini tamamlamasıyla Real Madrid ikilisinin ardından Fulham'a gidiyor
Orta saha oyuncusu Fulham'a transfer oldu
Fulham, Madrid'den Angel'i 3 milyon £ değerindeki anlaşmayla bonservisiyle kadrosuna kattı. İspanyol devi, sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesini elinde tuttu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski Real Madrid teknik direktörü Arbeloa ile yeniden buluşan Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'un ardından Craven Cottage'ta üç yıllık sözleşmeye imza attı. Eski İspanya genç milli oyuncusunun transferi, Fulham'ın orta saha derinliğini güçlendirmek adına akıllıca bir hamle niteliği taşıyor.
- Getty Images Sport
Angel, Londra meydan okumasından keyif alıyor
İngiliz futboluna geçişinin ardından Fulham'ın resmi internet sitesine konuşan Angel, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi efsanevi bir kulübe imza atmış olmak ve kariyerlerinin bir noktasında her oyuncunun oynamayı hayal ettiği Premier League gibi bir ligde mücadele edecek olmak inanılmaz bir duygu. Taraftarların tutkusunu, özellikle de Craven Cottage'taki kendi taraftarlarımızın tutkusunu yaşamayı da dört gözle bekliyorum."
Transfer hamlesi kadroyu güçlendirdi
Angel'in yanı sıra Fulham, İsveçli orta saha Hugo Larsson'ı Eintracht Frankfurt'tan gelecek yaz 18,3 milyon £ karşılığında satın alma zorunluluğu bulunan ilk etapta kiralık bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Savunma hattı da Avusturyalı stoper David Affengruber'in gelişiyle Elche'den, bir yıl daha uzatma opsiyonu içeren dört yıllık sözleşmeyle güçlendirildi. Kendini kanıtlamış uluslararası yeteneklerin akını, kulübün üst lig için rekabetçi bir kadro kurma konusundaki agresif hedefini ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Arbeloa ilk puanlarını hedefliyor
Fulham, sezonun Premier League'deki üçüncü maçında cumartesi günü Londralı rakibi Crystal Palace'ı Craven Cottage'ta ağırlayacak. Arbeloa'nın ekibi, Chelsea ve Sunderland karşısında art arda aldığı yenilgilerin ardından ilk puanlarını almak istiyor. Derbi mücadelesi, kulübün yeni transferlerine kendilerini hemen gösterme ve Fulham'ın tehlike bölgesinden uzaklaşmasına yardımcı olma fırsatı sunuyor.
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