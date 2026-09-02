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Manuel Angel, Alvaro Arbeloa'nın Bernabeu'dan üçüncü transferini tamamlamasıyla Real Madrid ikilisinin ardından Fulham'a gidiyor

Transfers
Manuel Angel
A. Arbeloa
Fulham
Premier Lig
Real Madrid
La Liga

Fulham, orta saha oyuncusu Manuel Angel'ı Real Madrid'den 3 milyon sterlinlik başlangıç bedeliyle üç yıllık sözleşmeyle bonservisiyle kadrosuna kattı. Bu transferle 22 yaşındaki oyuncu, Craven Cottage'ta teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yeniden bir araya gelirken, yoğun geçen yaz transfer döneminde Santiago Bernabeu'dan Batı Londra'ya gelen üçüncü gelecek vadeden isim oldu.

  • Orta saha oyuncusu Fulham'a transfer oldu

    Fulham, Madrid'den Angel'i 3 milyon £ değerindeki anlaşmayla bonservisiyle kadrosuna kattı. İspanyol devi, sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesini elinde tuttu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski Real Madrid teknik direktörü Arbeloa ile yeniden buluşan Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'un ardından Craven Cottage'ta üç yıllık sözleşmeye imza attı. Eski İspanya genç milli oyuncusunun transferi, Fulham'ın orta saha derinliğini güçlendirmek adına akıllıca bir hamle niteliği taşıyor.


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    Angel, Londra meydan okumasından keyif alıyor

    İngiliz futboluna geçişinin ardından Fulham'ın resmi internet sitesine konuşan Angel, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi efsanevi bir kulübe imza atmış olmak ve kariyerlerinin bir noktasında her oyuncunun oynamayı hayal ettiği Premier League gibi bir ligde mücadele edecek olmak inanılmaz bir duygu. Taraftarların tutkusunu, özellikle de Craven Cottage'taki kendi taraftarlarımızın tutkusunu yaşamayı da dört gözle bekliyorum."

  • Transfer hamlesi kadroyu güçlendirdi

    Angel'in yanı sıra Fulham, İsveçli orta saha Hugo Larsson'ı Eintracht Frankfurt'tan gelecek yaz 18,3 milyon £ karşılığında satın alma zorunluluğu bulunan ilk etapta kiralık bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Savunma hattı da Avusturyalı stoper David Affengruber'in gelişiyle Elche'den, bir yıl daha uzatma opsiyonu içeren dört yıllık sözleşmeyle güçlendirildi. Kendini kanıtlamış uluslararası yeteneklerin akını, kulübün üst lig için rekabetçi bir kadro kurma konusundaki agresif hedefini ortaya koyuyor.

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    Arbeloa ilk puanlarını hedefliyor

    Fulham, sezonun Premier League'deki üçüncü maçında cumartesi günü Londralı rakibi Crystal Palace'ı Craven Cottage'ta ağırlayacak. Arbeloa'nın ekibi, Chelsea ve Sunderland karşısında art arda aldığı yenilgilerin ardından ilk puanlarını almak istiyor. Derbi mücadelesi, kulübün yeni transferlerine kendilerini hemen gösterme ve Fulham'ın tehlike bölgesinden uzaklaşmasına yardımcı olma fırsatı sunuyor.

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