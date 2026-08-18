Manuel Akanji, eski Manchester Cityli oyuncuya yardım etme yönündeki kişisel misyonunu açıklarken John Stones'un Inter'de parlayacağını söyledi

Premier League'den Serie A'ya geçiş, özellikle de Cristian Chivu'nun tercih ettiği sisteme uyum sağlanırken ciddi bir taktiksel adaptasyon gerektiriyor. Stones şimdiden etki yaratmayı başardı ve Real Betis'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında gol attı, ancak İsviçreli milli oyuncu, dörtlü savunmadan Inter'in kendine özgü savunma yapısına geçişin, kendisinin de geçen yıl takıma katıldığında aşmak zorunda kaldığı bir alışma süreci içerdiğini belirtti.

"Fiziksel olarak Premier League'den zaten çok iyi hazırlanmış şekilde geliyorsunuz. Ancak taktiksel olarak durum farklı. City'de Stones ile dörtlü savunmada oynadım ve benim de uyum sağlamam gerekti. Benim için bu oldukça hızlı gerçekleşti ve John'u tanıyorum: her şeyi yapabilir, onun da hiçbir sorunu olmayacak. Elbette takım arkadaşlarının ve teknik ekibin yardımına ihtiyacı olacak ama doğru yere geldi," diyen Akanji, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.