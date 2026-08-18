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Manuel Akanji, eski Manchester Cityli oyuncuya yardım etme yönündeki kişisel misyonunu açıklarken John Stones'un Inter'de parlayacağını söyledi
Stones'un İtalyan taktiklerinde ustalaşması bekleniyor
Premier League'den Serie A'ya geçiş, özellikle de Cristian Chivu'nun tercih ettiği sisteme uyum sağlanırken ciddi bir taktiksel adaptasyon gerektiriyor. Stones şimdiden etki yaratmayı başardı ve Real Betis'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında gol attı, ancak İsviçreli milli oyuncu, dörtlü savunmadan Inter'in kendine özgü savunma yapısına geçişin, kendisinin de geçen yıl takıma katıldığında aşmak zorunda kaldığı bir alışma süreci içerdiğini belirtti.
"Fiziksel olarak Premier League'den zaten çok iyi hazırlanmış şekilde geliyorsunuz. Ancak taktiksel olarak durum farklı. City'de Stones ile dörtlü savunmada oynadım ve benim de uyum sağlamam gerekti. Benim için bu oldukça hızlı gerçekleşti ve John'u tanıyorum: her şeyi yapabilir, onun da hiçbir sorunu olmayacak. Elbette takım arkadaşlarının ve teknik ekibin yardımına ihtiyacı olacak ama doğru yere geldi," diyen Akanji, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
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Akanji, San Siro'da Stones'a kol kanat gerdi
31 yaşındaki oyuncu, savunmacının Manchester City'den gelişinin ardından Stones'un takıma uyum sürecini bizzat yönettiğini açıkladı. İkili, Premier League'de birlikte geçirdikleri dönemde güçlü bir bağ kurmuştu ve Akanji şimdi Stones'un İtalyan futbolunun ve kültürünün karmaşıklıklarına uyum sağlamasına yardımcı olmak için rehber, tercüman ve arkadaş rolü üstleniyor. Yeniden bir araya gelmelerinden önce ise, anlaşma henüz kesinleşmeden ailelerini kapsayan dikkat çekici bir tesadüf yaşandı.
"Komikti çünkü gelişinin doğrulanmasından sadece birkaç saat önce eşimle birlikte Ibiza'da sahilde onun eşiyle karşılaştık. Tamamen tesadüftü" dedi. "Arkadaşız ve birlikte tatile çıktık, o da bize, 'Sanırım geleceğiz...' dedi. Birkaç saat sonra evde John'un mesajını gördüm. Şimdi onu Inter'e alıştırmaya çalışıyorum. Ona her şeyi açıklıyorum; çevirmeye çalışıyorum; geçen gün hatta onu bir restorana bile götürdüm. Ama o harika bir çocuk, çabuk uyum sağlayacaktır."
Aşılması güç bir savunma duvarı inşa etmek
Inter, savunma hattını önemli ölçüde güçlendirdi; Benjamin Pavard'ın Marsilya'daki kiralık döneminin ardından geri dönmesi de forma rekabetini daha da artırdı. Akanji'ye göre bu kadro derinliği, Inter'in önceki Avrupa performanslarının üzerine çıkıp Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edebilmesi adına büyük önem taşıyor. Savunmacı, Appiano Gentile'deki iç rekabetin bireysel ve kolektif gelişimin itici gücü olduğunu vurguladı.
"Sadece İtalya'da değil, Şampiyonlar Ligi'nde de rekabet edebilmek için tam olarak buna ihtiyacımız var. Müthiş bir savunmamız var, en iyiler arasında, ayrıca harika bir kadromuz bulunuyor: her mevkide en az iki mükemmel oyuncu var. Şimdi yeni oyuncuları sisteme entegre etmemiz gerekiyor ama antrenmanlardaki rekabet yüksek olacak ve bu da herkesi geliştirecek" dedi.
- Getty Images
Zihinsel hazırlık ve önümüzdeki sezon
Akanji, yeni sezon öncesinde zihnini tazelemek için yaz arasını kullandı ve hatta yaklaşan sezon için yeni bir saç modeliyle ortaya çıktı. 31 yaşındaki oyuncu kendini her zamanki kadar formda hissediyor ve Serie A sezonunu Monza karşısında başlatmak için sabırsızlanıyor. Hazırlık sürecini büyük bir titizlikle geçiren oyuncu, İtalya'nın en üst düzey ligindeki temponun gerekliliklerine hazır olmak için bireysel antrenmanları takım çalışmalarıyla birleştirdi.
"Yüzde 100'e dönmenin uzun süreceğini düşünmüyorum, çünkü üç hafta tatildeydim ve normalde yaptığım gibi çalışmayı sürdürdüm. İlk başta çok fazla koşu ve salonda çalışma yaptım, takım arkadaşlarım turdan döndüğünden beri de sahada birlikte çalışıyoruz. Şimdi Monza ile işin ciddiyetine dönmek için sabırsızlanıyorum: yeni bir sezon, yeni bir başlangıçtır" dedi.
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