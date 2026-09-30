Zidane, Fransa'nın teknik direktörü olarak ilk iç saha maçına hazırlanıyor; bu önemli dönüm noktası, onu İtalya ile karşılaşmak üzere yeniden Stade de France'a götürüyor. Bu karşılaşma, 2006'da oyuncu olarak profesyonel kariyerindeki son maçında karşılaştığı rakibi yeniden karşısına çıkarması nedeniyle büyük bir tarihî anlam taşıyor. Kamuoyundaki heyecan doruğa ulaşırken, oyuncular da cuma akşamı yeni akıl hocalarının iç saha tribünlerinden nasıl bir karşılama göreceğini görmek için en az herkes kadar sabırsız.

Bu yeni görünümlü orta sahanın kısa sürede kilit isimlerinden biri hâline gelen Kone, eski Real Madrid patronunun etrafındaki eşsiz auradan söz etti. Kone, "Bunu cuma günü maçta göreceğiz, bunu herkesle aynı anda hepimiz keşfedeceğiz, alkışı göreceğiz, biz de alkışlayacağız, hepsi bu" dedi.