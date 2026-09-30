AFP
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Manu Kone, Fransa'nın yeni patronu Zinedine Zidane'ın "insani" yönetim tarzını anlattı; Zidane büyüsünü göstermeye başladı
Kulübede efsanevi bir figür
Zidane, Fransa'nın teknik direktörü olarak ilk iç saha maçına hazırlanıyor; bu önemli dönüm noktası, onu İtalya ile karşılaşmak üzere yeniden Stade de France'a götürüyor. Bu karşılaşma, 2006'da oyuncu olarak profesyonel kariyerindeki son maçında karşılaştığı rakibi yeniden karşısına çıkarması nedeniyle büyük bir tarihî anlam taşıyor. Kamuoyundaki heyecan doruğa ulaşırken, oyuncular da cuma akşamı yeni akıl hocalarının iç saha tribünlerinden nasıl bir karşılama göreceğini görmek için en az herkes kadar sabırsız.
Bu yeni görünümlü orta sahanın kısa sürede kilit isimlerinden biri hâline gelen Kone, eski Real Madrid patronunun etrafındaki eşsiz auradan söz etti. Kone, "Bunu cuma günü maçta göreceğiz, bunu herkesle aynı anda hepimiz keşfedeceğiz, alkışı göreceğiz, biz de alkışlayacağız, hepsi bu" dedi.
- AFP
Zizou'nun insan dokunuşu
Uluslar Ligi'nde beklenen taktiksel değişimlerin ötesinde, ilginin büyük bölümü Zidane'ın kişiler arası becerileri üzerinde yoğunlaştı. Efsanevi 10 numara, uzun süredir en üst seviyede egoları yönetme becerisiyle övgü topluyor ve Kone'nin son açıklamaları da bu ünün sağlam temellere dayandığını gösteriyor. Roma'nın orta saha oyuncusu, milli takımın başındaki ismin ulaşılabilir yapısına dikkat çekmekte gecikmedi ve onun samimiyetinin grup dinamiği üzerinde şimdiden önemli bir etki yarattığını belirtti.
Kone, Zidane'ın yönetim tarzının somut yönlerini de anlatarak mevcut kampta öne çıkan doğrudan ve dürüst iletişimi övdü. Orta saha oyuncusu, "Zinedine Zidane tarafından çalıştırılmak büyük bir keyif, o dünya çapında bir efsane. Bizi çok insani bir şekilde yönetiyor, çok samimi, oyunculara çok yakın. Bizimle özel olarak da grup önünde de konuşabiliyor. Özgüvenimizi artırıyor, bize özgürce oynamamızı söylüyor. Her birimiz kendi tarafımızda doğal kalıyoruz ve bu büyük bir keyif" dedi.
Gelecek nesil için mentorluk
Kone gibi oyuncular için, sahanın kendi özel bölgelerinde ustalaşmış bir teknik direktöre sahip olmak, paha biçilmez bir öğrenme fırsatı sunuyor. Zidane’ın tarihin en büyük orta sahalarından biri olarak sahip olduğu engin tecrübe, onun genç oyuncuların öğrenmek için istekle kulak verdiği incelikli tavsiyeler vermesine olanak tanıyor. Bu uygulamalı yaklaşımın, takımın uluslararası arenada yeni bir felsefeye uyum sağlarken denge duygusu ve taktik disiplin bulmasına yardımcı olduğu bildiriliyor.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, rolüyle ilgili aldığı özel talimatlar için minnettarlığını dile getirdi. Kone, "O bir orta saha oyuncusuydu, bu yüzden çok şey öğreniyorum, tabii ki bana söylediği her şeyi dinliyorum, onun yanında sadece öğrenebilirim. Bana pozisyon alma ve takımın dengesi konusunda çok tavsiye veriyor. En önemli şey teknik direktörün beklentilerini karşılamak" dedi.
- AFP
İtalya maçı öncesinde güven tazeliyor
Zidane'ın tam vizyonunu hayata geçirmesi için elindeki sürenin sınırlı olmasına rağmen, oyuncuların onun fikirlerini bu kadar hızlı benimsediğinden memnuniyet duyduğu bildirildi. Antrenman sahasından gelen ilk işaretler, teknik direktörlerinin oyuncuların bireysel yeteneklerine olan inancıyla motive olmuş ve güç kazanmış bir kadroya işaret ediyor.
Kone, teknik direktörün olumlu geri bildiriminin kapalı kapılar ardında tekrarlanan bir tema olduğunu söyledi. "Çalışmak için çok fazla zamanımız olmadı, bizimle gurur duyuyor çünkü onun istediği her şeyi uygulayabildik. Bizimle gurur duyuyor, bunu bize söyledi, onun gözünde çok iyi oyuncularız, uyum sağlama becerimiz var. Ve bununla çok gurur duyuyor, bunu bize söyledi" diyerek sözlerini tamamladı.
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