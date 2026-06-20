Mantıksız bir açıklama… Fas maçının hakemi, İskoçya’nın penaltısı konusundaki sessizliğini bozdu

Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Fas-İskoçya karşılaşması, hakem kararları konusunda geniş çaplı tartışmalara sahne oldu.

John McGinn, Atlas Aslanları’nın ceza sahası içinde düşmesinin ardından kendi lehine bir penaltı kararı verilmesini talep etti, ancak Özbek hakem Elgez Tantashov herhangi bir karar vermedi.

İskoçya'nın orta saha yıldızı John McGinn'in kardeşi Stephen McGinn, hakemin penaltı kararı vermemesinin gerekçesini açıkladı.

BBC'nin internet sitesinde, Stephen'ın BBC İskoçya Radyosu'ndaki "Sportsound" programına yaptığı açıklamalar yer aldı. Stephen, "Hakem, sahada John McGinn'e, Faslı Naïl El Ainaoui'nin müdahalesi sırasında topun saha dışına çıkmak üzere olduğu için faul kararı vermediğini açıkladı" dedi.

Stephen, “Ne zamandan beri topun saha dışına çıkması, ceza sahası içindeki bir faulün iptal edilmesi için bir neden sayılıyor? Bu gerekçe tamamen mantıksız” diyerek tepki gösterdi.

Ve şöyle devam etti: “İlk anda bunun bir penaltı olduğunu düşündüm, ancak televizyon tekrarını izledikten sonra bunun %100 doğru karar olduğundan emin oldum.”