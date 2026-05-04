Mantıklı bir evlilik yapılıyor! "Yeni BVB" ile Niko Kovac arasındaki büyük sorun

Kovac bunu tesadüfen yapmadı. Bu röportaj, ele alınan konular da dahil olmak üzere, onun tarafından bilinçli bir şekilde planlandı. Tam da teknik direktörün BVB ile Şampiyonlar Ligi’ne erken bir şekilde katılma hakkı kazandığı ve lig ikinciliğine çok az kaldığı bir anda. Bu sonuca varmak için, medya konusunda deneyimli bir profesyonel olmaya gerek yok.

Kovac'ın, sadece sezonun bu noktasında değil, 15 ay önce göreve başladığından beri kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermek ve kendi bakış açısını ifade etmek için tam da hakkı var. Hırvat teknik adamın bu konudaki argümanları da gayet anlaşılır.

Çünkü bu tamamen doğru: Kovac Borussia'nın başına geçtiğinde, takım on birinci sıradaydı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için gereken dördüncü sıradan dört puan gerideydi. Sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı ve bu sezon puan açısından üstün ve savunma açısından çok istikrarlı bir Bundesliga sezonu geçiriyor. Bu olumlu gelişmeye işaret etmek meşru bir davranış.