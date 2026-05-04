Cumartesi günü Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde Niko Kovac ile yapılan bir röportaj yayınlandı. Borussia Dortmund teknik direktörünün özellikle eleştirenlere karşı tavır aldığı bu ayrıntılı röportajda, 54 yaşındaki teknik adam futbol stilini savundu, yetenek geliştirme konusunda yetersiz olduğu yönündeki suçlamalara karşı çıktı ve genel olarak kendisine daha fazla zaman tanınmasını istedi.
Mantıklı bir evlilik yapılıyor! "Yeni BVB" ile Niko Kovac arasındaki büyük sorun
Kovac bunu tesadüfen yapmadı. Bu röportaj, ele alınan konular da dahil olmak üzere, onun tarafından bilinçli bir şekilde planlandı. Tam da teknik direktörün BVB ile Şampiyonlar Ligi’ne erken bir şekilde katılma hakkı kazandığı ve lig ikinciliğine çok az kaldığı bir anda. Bu sonuca varmak için, medya konusunda deneyimli bir profesyonel olmaya gerek yok.
Kovac'ın, sadece sezonun bu noktasında değil, 15 ay önce göreve başladığından beri kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermek ve kendi bakış açısını ifade etmek için tam da hakkı var. Hırvat teknik adamın bu konudaki argümanları da gayet anlaşılır.
Çünkü bu tamamen doğru: Kovac Borussia'nın başına geçtiğinde, takım on birinci sıradaydı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için gereken dördüncü sıradan dört puan gerideydi. Sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı ve bu sezon puan açısından üstün ve savunma açısından çok istikrarlı bir Bundesliga sezonu geçiriyor. Bu olumlu gelişmeye işaret etmek meşru bir davranış.
Kovac ve BVB: "Tamamen eminiz"
Kovac şu anda atağa geçiyor, çünkü Ole Book'un yeni sportif direktör olarak göreve gelmesinden bu yana Dortmund'da yeni bir rüzgar esiyor. Ayrıca Kovac, Book'un göreve getirilmesinin yanı sıra Genel Müdür Carsten Cramer'in "yeni BVB" vaadinin, kamuoyunda kendi futbol anlayışına karşı bir alternatif olarak gösterildiğinin de farkında.
Pazar günü Gladbach'a karşı 0-1 yenildikten sonra, Book DAZN'de Kovac'ın geleceği hakkındaki tartışmaları bir kenara bırakmak için bu fırsatı değerlendirmek isteyip istemediği soruldu. "Bunu memnuniyetle değerlendiririm," diye yanıtlayan Book, şöyle devam etti: "Tamamen ikna olmuş durumdayız. Onun görevi devraldığı noktayı ve neler başardığını çok iyi biliyoruz. İçeride kaç puanımız olduğunu ve ne kadar başarılı oynadığımızı gayet iyi görüyoruz."
Book, yeni yılda "çok iyi temele" dayanmak istediklerini, ancak "daha iyi olabileceğimiz" noktalarda da net olduklarını belirtti. Daha fazla çeşitlilik hedefliyorlar ve takımın gelişiminin "kesinlikle bu sezonun güçlü yanlarına dayanması" gerektiğini belirtiyorlar. Birkaç saat sonra Ruhr Nachrichten, BVB'nin yakın zamanda Kovac ile sözleşme uzatımı hedeflediğini bildirdi.
BVB için teknik direktör meselesini ele almak kolay değil
Elbette, tekrar gündeme gelen teknik direktör meselesini ele almak, BVB yetkilileri için pek de kolay bir durum değil. Yaz aylarında sözleşmesini uzattıkları ve iki sezon üst üste en önemli sezon hedefine ulaştıkları bir teknik direktörü erken bir şekilde kovmak, bir sürpriz olur ve riskler de barındırır. Kovac ile üçüncü sezona girmek, son derece pragmatik futbolu oynamaya devam etmek ve sonunda muhtemelen yine kupa kazanmaktan uzak kalmak, "yeni BVB" sloganını hızla çürütür.
"Önemli olan, birbirimizi çok, çok iyi tanımamız ve benim de teknik direktörle daha iyi tanışmam ve futbol hakkında çok, çok fazla konuşmamız. Daha sonra çok net bir fikir geliştirirsek, tam da uygun oyuncuları transfer edebiliriz. En azından ben görevi hep böyle görüyorum," dedi Book. "Borussia Dortmund'da kesinlikle biraz daha geliştirmemiz gereken bir fikir görüyorum. Her kulüpte yeni bir teknik direktör veya yeni bir sportif direktör geldiğinde durum böyledir. O zaman, sportif başarıya hizmet ettiği sürece, birkaç fikir getirmek ve biraz da olsa yeni şeyler göstermek istersiniz."
Book, BVB'yi teknik direktör koltuğundan beş maç izledi. Bunların üçü kaybedildi, üçü de çok zayıf performansların ardından. Stuttgart deplasmanında Dortmund hiç de iyi oynamadı, ancak son dakikalarda kazandı. Borussia'nın şevkinin çoktan kaçtığı anlaşılabilir olsa da, her biri tam bir haftalık antrenmanla sunulan futbol, Book'un "çok iyi bir temel" olarak gördüğü futbol olmamalı.
Niko Kovac: BVB'nin teknik direktörü olarak sergilediği performans
Resmi maçlar Galibiyetler Beraberlik Mağlubiyetler Gol farkı Puan ortalaması 70 41 13 16 146:88 1,94
Kovac ve Book hangi ortak çözüm üzerinde anlaşacaklar?
Bu nedenle, SV Elversberg'de yıllardır yenilikçi, ilerici fikirleri ve akıllı transferleriyle ikna edici bir performans sergileyen Book'un, Kovac gibi savunma odaklı bir pragmatikle nasıl uyum sağlayacağı ve bu iki sözde zıt karakterin hangi yaklaşımda uzlaşabileceği merak konusu. Teorik olarak, buradan ortak bir çözümün çıkabileceğini hayal etmek zor.
Bununla birlikte, bir sezondan ayrılırken bırakılan son izlenimin belirleyici olmaması gerekir ve olmayacaktır. Son dört maçta üç mağlubiyet alınmış olsa da – dikkat edin, bu önceki 28 maçtaki mağlubiyet sayısından bir fazla – BVB'nin 33. ve 34. haftalarda hangi sonuçları alacağı önemsizdir. Bu sezonun ana konuları çoktan belirlendi, başka izlenimlere artık hiç gerek yok.
Daha geniş bir bağlamda bakıldığında, BVB'nin Kovac'ın FAZ'da inandırdığı gibi "maksimum seviyeye yakın" oynamadığı kolayca anlaşılıyor. Zaten son zamanlarda kadronun kalitesini eleştirmesiyle dikkat çekmişti, bu yüzden mevcut optimumdan fazlasının mümkün olmadığı iddia ediliyordu.
Kovac'ın yaklaşımı temel sorular ortaya atıyor
Çünkü Book'un görevi ne olursa olsun, temel bir sorun devam ediyor: Kovac'ın yaklaşımı temel sorular ortaya atıyor. Onun yönetiminde, kadro kalitesi daha yüksek olsa bile – ki Borussia'nın yaz aylarında bu kadroyu acilen iyileştirmesi gerekiyor – farklı bir futbol anlayışına inanmak zor. Kovacs'ın stili, yıldızlarla dolu FC Bayern'de geçirdiği dönemde bile farklı değildi. O, hiçbir zaman tempo, teknik ve hücum gücüyle yaratıcı, akıcı bir oyun anlayışının temsilcisi olmadı.
Bundesliga tablosuna bakarak gözümüzü kör etmezsek, çıplak gerçeklerle karşılaşırız: Dortmund, kendisiyle eşit veya daha güçlü sayılan takımlara karşı çoğu zaman çaresiz kalmıştır. On Şampiyonlar Ligi maçında yediği 21 gol ve bunlardan sadece dördünü kazanması, durumu açıkça ortaya koymaktadır. Kulüp, Şampiyonlar Ligi playofflarında elenmeyi hesaba katmamıştı, DFB Kupası'nda da erken bir şekilde elendi. Şubat ayı sonunda tüm şampiyonluk şansının kaybolmuş olması, gurur verici bir durum değil.
Buna, Pazar günü Gladbach'ta olduğu gibi Bundesliga'daki günlük performanslar da ekleniyor. BVB, kısmen ligin alt sıralarında yer alan takımlara karşı bu tür sıradan performansları arka arkaya sergiledi. Ancak Borussia-Park'taki maçtan farkı, maçların çoğunun genellikle (son dakikada) kazanılmış olmasıydı. Bu kez durum tersine döndü, ancak Dortmund'un 90 dakika boyunca sergilediği performans, kazandığı maçlardan farklı değildi.
Kovac ve Dortmund bir nevi mantık evliliği yaşıyor
Ancak "yeni bir BVB"nin sadece defansif istikrarla yetinmesi yetmez. Sonuçları korumaktan öteye geçen bir kimliğe ihtiyacı var. Sonuçlar çoğu zaman Kovac'ı haklı çıkardı, ancak sahadaki hisler genellikle öyle değildi. Sorun tam da bu boşlukta yatıyor. Yeni bir hedef belirleyen kişi, bunu oyununda da ortaya koymalıdır.
Sonuçta, Kovac ve Dortmund'un bir tür mantık evliliği yaşadığı hissi kalıyor. Böylece şu anda kısmen başarılı olan, ancak gerçekten ikna edici olmayan bir BVB var. 70 resmi maçta sadece 16 mağlubiyetle sonuçlar üreten, ancak oyun açısından yoksulluğu idare eden bir teknik direktör. Ve süreklilik ile yeni bir başlangıç arasında denge kurmak zorunda olan yöneticiler. Borussia için mesele, geçmişi değerlendirmekten çok geleceği tanımlamaktır.
BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih Maç 8 Mayıs, 20.30 BVB - Frankfurt 16 Mayıs, 15.30 Bremen - BVB