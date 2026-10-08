Mangas: “Bir Ferrari F40 hayal ediyorum. Mangaları seviyorum, Super Saiyan olmak için Monza’dayım”

Ricardo Mangas, Monza'nın Portekizli beki, Repubblica'ya verdiği röportajda kendisini anlattı. Aşağıda öne çıkan bölümler yer alıyor.
70'li yılların tarzı: "1970'ler ve 1980'lerde futbol daha büyüleyiciydi. Hatta Monza'ya bir çağrım var: Eskiden olduğu gibi uzun kollu bir kış forması üretin. Bana gelince, ligde kalırsak saçlarımı kesmeye hazırım ama bıyıkları değil. Babam saçlarını çok uzun kullanırdı, benimkilerden de uzundu. Harley-Davidson tutkunu biriydi. Biz futbolcular motosiklete binemiyoruz. Ben klasik otomobilleri seviyorum, gerçi eşim onları almama izin vermiyor. Hayalimdeki otomobil ilk süperspor otomobil olan Ferrari F40".
Küçükken idolünüz kimdi?
"Cristiano".