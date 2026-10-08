Mangas: “Bir Ferrari F40 hayal ediyorum. Mangaları seviyorum, Super Saiyan olmak için Monza’dayım”

O sium sevinci yapmıyor, onun yerine Dragon Ball Z karakterlerini taklit ediyor. Mangalar, manga seviyor musunuz?

"Evet, dövmelerimin de anlattığı gibi. Monza'nın Super Saiyan'a dönüşmek için doğru yer olmasını umuyorum. Ama en sevdiğim anime karakteri Naruto. Benim gibi, o da her zaman kendini geliştirmek istiyor. Yüzde doksan bana yetmez".





Eşiniz, Cristiano'nun adası Madeira'da doğdu. Sizce CR7'nin milli takımda bir geleceği var mı?

"41 yaşında hâlâ inanılmaz. Gol atmaya devam ederse, istediği zamana kadar devam edebilir. Monza'da 7 numarayı seçtim, gerçi favorim hâlâ 19; benim, annemin ve eşimin doğum tarihi. Burada o numara zaten Birindelli'de".





Hayaliniz nedir?

"Üç ya da dört çocuk ve F40 da dahil olmak üzere üç klasik otomobile sahip olmak. Milli takımda ve bir gün Premier League'de oynamak isterim. Fransa ve Rusya'da da oynadım, seyahat etmek beni korkutmuyor".