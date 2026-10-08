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AC Monza v US Avellino - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Mangas: “Bir Ferrari F40 hayal ediyorum. Mangaları seviyorum, Super Saiyan olmak için Monza’dayım”

R. Mangas
Monza
Serie A

Monza'nın Portekizlisi, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bir röportajda kendini anlatıyor

Ricardo Mangas, Monza'nın Portekizli beki, Repubblica'ya verdiği röportajda kendisini anlattı. Aşağıda öne çıkan bölümler yer alıyor.


70'li yılların tarzı: "1970'ler ve 1980'lerde futbol daha büyüleyiciydi. Hatta Monza'ya bir çağrım var: Eskiden olduğu gibi uzun kollu bir kış forması üretin. Bana gelince, ligde kalırsak saçlarımı kesmeye hazırım ama bıyıkları değil. Babam saçlarını çok uzun kullanırdı, benimkilerden de uzundu. Harley-Davidson tutkunu biriydi. Biz futbolcular motosiklete binemiyoruz. Ben klasik otomobilleri seviyorum, gerçi eşim onları almama izin vermiyor. Hayalimdeki otomobil ilk süperspor otomobil olan Ferrari F40".


Küçükken idolünüz kimdi?

"Cristiano".



  • O sium sevinci yapmıyor, onun yerine Dragon Ball Z karakterlerini taklit ediyor. Mangalar, manga seviyor musunuz?

    "Evet, dövmelerimin de anlattığı gibi. Monza'nın Super Saiyan'a dönüşmek için doğru yer olmasını umuyorum. Ama en sevdiğim anime karakteri Naruto. Benim gibi, o da her zaman kendini geliştirmek istiyor. Yüzde doksan bana yetmez".


    Eşiniz, Cristiano'nun adası Madeira'da doğdu. Sizce CR7'nin milli takımda bir geleceği var mı?

    "41 yaşında hâlâ inanılmaz. Gol atmaya devam ederse, istediği zamana kadar devam edebilir. Monza'da 7 numarayı seçtim, gerçi favorim hâlâ 19; benim, annemin ve eşimin doğum tarihi. Burada o numara zaten Birindelli'de".


    Hayaliniz nedir?

    "Üç ya da dört çocuk ve F40 da dahil olmak üzere üç klasik otomobile sahip olmak. Milli takımda ve bir gün Premier League'de oynamak isterim. Fransa ve Rusya'da da oynadım, seyahat etmek beni korkutmuyor".

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