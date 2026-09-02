24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Rolando Mandragora FiorentinaGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Mandragora, zehire veda: “Fiorentina, ilişkiler pahasına bir şeyler değişti”

Fiorentina
Torino
R. Mandragora

Orta saha oyuncusu Fiorentina'dan ayrılarak Torino'ya geçiyor

Rolando Mandragora, 1997 doğumlu orta saha oyuncusu, kısa süre önce Fiorentina'dan Torino'ya transfer olduktan sonra, Instagram üzerinden mor-beyaz camiaya polemik dozu da taşıyan bir mesajla veda etti: "Son aylarda bir şeyler değişti, ilişkilerin zararına oldu ve bana göre bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki, bu ilişkiler olmadan her şey çok zorlaşıyor."


Mandragora şöyle devam etti: "Floransa, nereden başlayacağımı bilemezdim... hatta aslında belli belirsiz bir fikrim var. 4 yıl önce sizin ailenize geldim, zamanla o aile benim de ailem oldu. Ama aileden söz ediyorsak, gerçekten tam da bundan söz ediyoruz... Burada geçirdiğim 4 yılda bunu yaşadım. Rocco ve Catherine ile, Joe ve Camilla ile, Daniele ve Alessandro ile, bu anlayış her şeyin üzerindeydi ve hissediliyordu".

  • "Bazı şeyler değişti"

    "Bu figürlerin değişiminde son aylarda ilişkilerin zararına bir şeyler değişti, ve bu ilişkiler olmadan, benim mütevazı görüşüme göre bir insan olarak işler gerçekten çok zorlaşıyor" diye ekliyor Mandragora; 2021-22'de Torino'da da forma giymişti. "Tüm mor taraftarlara, ama özellikle Curva Fiesole'deki çocuklara teşekkür ederim. Bana Fiorentina'da oynama ve mor renkleri savunma fırsatı verdiği için Commisso ailesine teşekkür ederim. Hiçbir veda, evi olan o yerden beni koparamaz. Sizi seviyorum".

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Torino crest
Torino
TOR