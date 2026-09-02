Rolando Mandragora, 1997 doğumlu orta saha oyuncusu, kısa süre önce Fiorentina'dan Torino'ya transfer olduktan sonra, Instagram üzerinden mor-beyaz camiaya polemik dozu da taşıyan bir mesajla veda etti: "Son aylarda bir şeyler değişti, ilişkilerin zararına oldu ve bana göre bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki, bu ilişkiler olmadan her şey çok zorlaşıyor."





Mandragora şöyle devam etti: "Floransa, nereden başlayacağımı bilemezdim... hatta aslında belli belirsiz bir fikrim var. 4 yıl önce sizin ailenize geldim, zamanla o aile benim de ailem oldu. Ama aileden söz ediyorsak, gerçekten tam da bundan söz ediyoruz... Burada geçirdiğim 4 yılda bunu yaşadım. Rocco ve Catherine ile, Joe ve Camilla ile, Daniele ve Alessandro ile, bu anlayış her şeyin üzerindeydi ve hissediliyordu".